L'Oroscopo di domani, martedì 11 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno. Partiamo segnalando l'ultimo quarto lunare, nel domicilio del Toro. Tale aspetto mette in risalto la voglia di evolversi, effettuare dei cambiamenti e di mettere se stessi in primo piano. Si prevede una giornata con qualche notizia/novità interessante che riguarderà alcuni segni zodiacali. In buona forma saranno i nativi del Cancro, anche se qualcuno potrebbe ancora soffrire di dolorini fisici. Le stelle annunciano cambiamenti per i Toro. Amore, salute, lavoro e fortuna, scopriamo le previsioni degli astri per queste 24 ore e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° posto - Con gli anni, le esigenze tendono a cambiare. Non restate inchiodati al punto di partenza, accettate che non siete le stesse persone di un tempo e abbracciate l'evoluzione. Forse c'è un segreto che custodite nel profondo e che non vi fa vivere in pace, in tal caso vuotate il sacco: 'Via il dente, via il dolore'! Nel lavoro occorrerà cercare una strada diversa da percorrere. Basta un piccolo dettaglio per trasformare l'intero progetto. Considerate l'idea di alzarvi prima del solito, ma cercate di non stravolgere completamente le vostre abitudini altrimenti vi sarà difficile affrontare il fatidico rientro.

Vergine - 11° in classifica - In questa giornata l'attenzione sarà focalizzata sulla propria persona e sulle relazioni. Forse, tra le vostre amicizie c'è bisogno di fare qualche ritocco e chiudere quelle tossiche. Non si può andare avanti se si ha una zavorra al piede. In famiglia, c'è una situazione instabile che non potete ignorare, forse vi state prendendo cura di un caro ammalato o di una persona con poca autonomia o indipendenza.

Per questa settimana, i problemi saranno minuscoli, dunque, godetevi le giornate abbassando il volume delle vostre preoccupazioni interiori. Una situazione particolare verrà presto risolta. Divertimento con gli amici per i più spensierati.

Sagittario - 10° posto - Rispetto alla giornata antecedente, questo 11 agosto sarà più sereno ma anche noioso.

In ogni caso, cercate di darvi da fare. Occupatevi della casa, cucinate, riparate un guasto oppure preparatevi per il Ferragosto. La serata si rivelerà divertente ed emozionante, soprattutto se avete qualcosa di interessante in programma. Nei mesi scorsi vi siete chiusi in voi stessi precludendovi molte cose, ma ora è tempo di riemergere dal fondale e di tornare a respirare. I vostri sogni stanno per avverarsi, continuate così!

Toro - 9° in classifica - Un velo di insoddisfazione lavorativa o amorosa non vi sta facendo chiudere occhio la notte. Magari soffrite di insonnia e, poco prima di addormentarvi, fate mille viaggi mentali pensando alle risposte che avreste potuto dare. Indietro nel tempo non si torna, dunque, guardate avanti e cercate di tenere sotto controllo il quadro generale.

Sfruttate questo martedì per mettere un punto a tutte quelle cose vaghe. Presto dovrete sostenere un cambiamento di casa o di lavoro, nel vostro orizzonte personale si sta muovendo qualcosa. Gli astri annunciano novità in queste 24 ore.

L'oroscopo del giorno 11/8: i segni nella media

Ariete - 8° posto - Qualunque cambiamento deve essere fatto per gradi, altrimenti si va incontro alla noia e alla voglia di gettare la spugna. Annotate i progressi e premiatevi ad ogni traguardo raggiunto. In queste 24 ore avrete la possibilità di cambiare percorso, ma tutto dipenderà dal vostro istinto che andrà ascoltato fino in fondo. I single vorrebbero innamorarsi, ma hanno delle aspettative piuttosto alte e quasi irrealistiche.

Non esiste la perfezione assoluta, perché sono proprio quei dettagli "storti" a rendere speciale e unica una determinata persona o cosa.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a investire sul vostro intelletto. Possedete determinate capacità e siete dei vincitori nati, anche se spesso vi sottovalutate. Non statevene con le mani in mano: ogni giorno è valido per inventare o costruire qualcosa. Adorate la tecnologia e le novità, detestate la falsità e i tradimenti. L'amore di coppia sta per compiere un salto di qualità. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, forse non vi piacciono dei colleghi o magari ritenete che il vostro superiore sia dispotico e lavori male. Presto potrete cambiare mestiere o mettervi in proprio.

Leone - 6° posto - Siete pronti a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere i vostri obiettivi. In questo periodo, forse c'è uno stato di soggezione dovuto per lo più ai fattori esterni. Sfuggite a questo disagio andando alla radice del problema. Aprite gli occhi e rendetevi conto del potere che possedete per scacciare qualsiasi insidia. In queste 24 ore, l'amore potrà fare scintille. Con il partner di sempre si registrerà una straordinaria sintonia ed anche una rinnovata attrazione fisica e/o mentale. I single, stanno vivendo un periodo emozionante fatto di sguardi, incontri e conoscenze.

Gemelli - 5° in classifica - Aspettatevi delle notizie! Mai cambiare per piacere agli altri. La vita è un passaggio, tanto vale viverla essendo se stessi.

Non è possibile piacere a tutti, ogni singola cosa ha i suoi ammiratori e i suoi detrattori. Siate voi stessi in qualunque circostanza e scegliete di camminare con il branco che vi apprezza così come siete. Se in un certo ambiente non vi dovesse sentire ben accetti, cambiate: il mare è pieno di pesci e il mondo è colmo di luoghi e posti incredibili da visitare. 'Mai arrendersi', sarà questo il vostro mantra della giornata.

Oroscopo domani 11 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Scorpione - 4° posto - Con l'energia astrale di questo martedì, potrete tornare in gioco a livello amoroso e personale. Mai mischiare il lavoro con la vita privata, è importante lasciare i problemi e lo stress al di fuori delle mura domestiche.

Quando rincasate, dovete spogliarvi delle vesti di lavoro e pensare solamente a riposare e divertirvi. Questa sarà una buonissima giornata, molto tranquilla. Potrete sfruttare le ore pomeridiane per vedere quel programma che vi appassiona tanto o per scambiare quattro chiacchiere in famiglia. Non mettetevi fretta nelle cose!

Capricorno - 3° in classifica - 'Volere è potere', appartenente ad un segno che non si tira mai indietro. A livello romantico, queste 24 ore potrebbero trasformarsi magicamente. Il romanticismo non mancherà, ma ricordate che l'amore è un investimento a due. Non si può avere senza dare, quindi è necessario fare il primo passo e venirsi incontro. Giornata favorevole ai cambiamenti estetici, dunque, recatevi dal parrucchiere o dall'estetista.

Una conversazione particolare vi resterà in mente. Incontrerete una persona che conoscete da anni e noterete dei cambiamenti.

Pesci - 2° posto - L’Oroscopo di domani vi vedrà gioire per un fatto in particolare che vi accadrà. Vi alzerete sollevati e leggeri, inoltre, affronterete al meglio questa giornata grazie ad una colazione soddisfacente. Giungeranno delle notizie interessanti. Avete sempre un piano in mente, non lasciate mai nulla al caso. Siete esigenti, perfezionisti e abili sognatori. Comunque sia, in queste 24 ore dovrete portare a termine eventuali progetti/programmi soprattutto in vista del Ferragosto di fuoco che vi ritroverete a trascorrere. L'amore di coppia necessita di avventure nuove e memorabili!

I single hanno una cotta per qualcuno, ma la stanno nascondendo piuttosto bene.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo dell'11 agosto dice che il buongiorno si vede al mattino e voi partirete con lo sprint giusto e una gran voglia di agire. Finalmente troverete del tempo per pensare a voi stessi e godrete di una buona forma fisica e mentale. Nei giorni scorsi, forse, avete combattuto con dei dolori muscolari o articolari. Comunque sia, in giornata vi accadrà qualcosa di piacevole, forse un incontro appagante o un elogio inaspettato. Favoriti i tagli di capelli e i cambi di look. Chi lavora, ce la sta mettendo tutta per raggiungere la cima del monte del successo. Fare carriera è come fare ginnastica: occorre prendersi anche dei giorni di riposo!

Bene l'amore: le coppie stanno attraversando un periodo eccellente e viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda.