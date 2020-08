Questa nuova settimana di agosto inizia con qualche momento sottotono per i Gemelli, che durante le prossime 24 ore farebbero bene a concedersi un po' di riposo e rimandare gli impegni. Anche per l'Acquario potrebbe essere una giornata faticosa, gli astri consigliano cautela nel caso di utilizzo di oggetti pericolosi e alla guida. Recupera l'Ariete, splendida Luna per il Capricorno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 11 agosto 2020 per tutti i segni, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 11 agosto 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: è una giornata di recupero per l’amore, il segno riacquista serenità e spensieratezza. C’è maggior apertura e disponibilità al dialogo ed è possibile trovare dei chiarimenti con il partner. Bene la sfera lavorativa.

Toro: le stelle proteggono il segno e gli danno una marcia in più, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Resistere a questo fascino è quasi impossibile e i single alla ricerca di nuove conoscenze potrebbero trascorrere una serata ricca di passione.

Gemelli: l’oroscopo di martedì 11 agosto consiglia di evitare gli sforzi e le situazioni stressanti, il segno ha un profondo bisogno di riposo e serenità.

Sarebbe bene durante le prossime 24 ore rimandare gli impegni e gli appuntamenti e dedicarsi alla cura di se stessi.

Cancro: è arrivato il momento di vivere l’estate. Quest’atmosfera di spensieratezza, vi rende leggeri e allegri, aperti a nuove conoscenze e avventure. È il momento ideale per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o una cena tra amici.

Gli incontri sono favoriti e le stelle proteggono i legami che nascono in questo periodo.

Leone: l’oroscopo dell’11 agosto lascia presagire 24 ore leggermente sottotono per il segno, che, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, potrebbe trovarsi ad un bivio. Ci sono delle decisioni da prendere e da queste potrebbe dipendere il vostro immediato futuro, prendetevi tutto il tempo necessario.

Vergine: questa giornata potrebbe essere caratterizzata da un inaspettato ritorno, potrebbe trattarsi di un ex, di un amico di vecchia data, ma anche di un vecchio collaboratore. È un buon momento per il fisico, le energie non mancano, così come la voglia di fare.

Bilancia: le prossime 24 ore si rivelano impegnative, potrebbero esserci delle questioni pratiche di cui occuparsi, burocrazia, situazioni bancarie o un’eredità da dividere. I pensieri potrebbero agitare il segno, che erroneamente potrebbe sfogare il proprio nervosismo in amore.

Scorpione: è un buon momento per l’amore, la passione è viva e chi vive un rapporto di coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti per il futuro, come un matrimonio, la convivenza o l’arrivo di un figlio.

Incontri favoriti per i single. Attenzione alle spese.

Sagittario: l’oroscopo di martedì 11 agosto 2020 lascia presagire una giornata interessante per il segno. Per molti sono iniziate le vacanze e questo significa relax, ma anche la possibilità di dedicarsi con maggior attenzione alla cura del partner e della famiglia. È il momento giusto per organizzare qualcosa di speciale per la vostra dolce metà, come una cena romantica o un weekend per due.

Capricorno: una Luna sensuale e romantica illumina il segno con i suoi influssi caldi e protettivi. È una giornata di grande energia, piena di buone occasioni, non solo per quanto riguarda la sfera professionale ma anche per l’amore, qualcuno potrebbe conoscere l’anima gemella!

Acquario: questa giornata potrebbe iniziare con un calo di energie, qualcuno potrebbe accusare lievi fastidi fisici, soprattutto a gambe e schiena. Gli astri consigliano prudenza in caso di utilizzo di materiali pericolosi o oggetti appuntiti, ma anche alla guida.

Pesci: l’oroscopo di martedì 11 agosto 2020 lascia presagire una giornata interessante per il segno, che recupera le energie e la vitalità. In amore è un buon momento, c’è serenità e complicità all'interno del rapporto con il partner e anche gli incontri sono favoriti. Recupero nel lavoro.