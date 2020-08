L'Oroscopo di domani, domenica 16 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Luna in Cancro congiunta a Venere offre del potenziale. Dopo un Ferragosto vitale e senza freni, per la maggior parte dei segni si prospetta una domenica all'insegna del relax e del rigeneramento psicofisico. Tuttavia, ci saranno molte situazioni in ballo e che riguarderanno l'amore, la famiglia e la salute. Approfondiamo il discorso scoprendo la classifica (disposta in ordine decrescente) e le previsioni delle stelle segno per segno.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno - 12° posto - L'Oroscopo di domani 16 agosto vede la Luna in opposizione che potrebbe rendervi pesante questa giornata. Forse nel giorno precedente avete esagerato e questo vi causerà un terribile mal di testa o dei problemi di salute particolari. Sarete lunatici e poco propensi ad ascoltare chi vi starà attorno. In serata ci sarà un netto miglioramento, quindi non dovrete fare altro che contare fino a 10 prima di parlare.

Sagittario - 11° in classifica - La settimana in arrivo sarà 'di fuoco', quindi dovrete prepararvi ad ogni eventualità. Sfruttate questa domenica per riposare e per ricaricare le energie.

Chi ha festeggiato attivamente il Ferragosto, magari facendo le ore piccole e svariate grigliate in compagnia, si ritroverà a combattere con un terribile mal di testa o spossatezza. Evitate di strafare e cercate di rimettervi in carreggiata il prima possibile. La suddetta giornata andrà meglio a coloro che sono presi dalle cose importanti come la carriera, la famiglia e il partner!

Ariete - 10° posto - La giornata comincerà più tardi del previsto dato che sarete reduci dalle ore piccole effettuate nel Ferragosto. Non vi sentirete granché in forma e prediligerete del riposo. Anche se Marte nel segno sprigiona fiducia nel futuro, in queste 24 ore arriveranno delle notizie destinate a seminare panico e preoccupazione.

Dimostrate affetto verso il partner, non aspettate sempre la prima mossa: l'amore è un gioco a due. Se ritenete che la vostra relazione sia giunta ad un punto di non ritorno, allora prendetevi del tempo per decidere il da farsi. Pulizie in corso!

Scorpione - 9° in classifica - Forse qualcosa di pesante è accaduto nei giorni scorsi e siete rimasti con il fiato sospeso, le stelle lo vedono. In queste 24 ore potreste ricevere una notizia in più, quindi sarà bene stare all'allerta. Forse avete speso un sacco di soldi in questo mese e magari state prendendo in considerazione dei tagli. Cercate di non privarvi di quelle cose che vi fanno stare bene, del resto si vive una sola volta nella vita. Un familiare o una persona cara vi chiederà aiuto.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Acquario - 8° posto - Scarica di energia per il comparto amoroso e sentimentale! Chi è single, in giornata si sentirà meno solo. Potrebbero giungere delle notizie interessanti che riguarderanno qualcosa di serio. Non dovrete prendere sottogamba una certa situazione, anzi: prevenire è meglio che curare. Dopo una settimana di eccessi, il vostro corpo avrà bisogno di una depurazione/disintossicazione. Riposate la mente e rilassatevi con un'attività tranquilla e rigenerante. Le ispirazioni non mancheranno, forse state prendendo in considerazione un trasferimento o un certo tipo di lavoro da effettuare in casa.

Toro - 7° in classifica - Domenica di svago, relax e spensieratezza.

Vi scrollerete di dosso sia l'ansia che tutti quei minuscoli problemi che vi hanno attanagliato nei giorni scorsi. Trionferà l'amore nato sotto il sole di Ferragosto, ma attenzione ai fuochi di paglia. In famiglia, specialmente verso i figli minorenni, occorrerà essere più prudenti ma senza sfociare nell'ossessione del controllo assoluto. A volte è necessario allentare la corda! L'estate è quasi finita, ma sotto sotto ne siete contenti perché il caos non fa più per voi. Chi è andato in vacanza all'estero, dovrà fare estrema attenzione.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche si presentano molto positive e intense, anche se qualche complicazione potrebbe subentrare di soppiatto. Per quanto concerne questa giornata di domenica 16 agosto, ci sarà una buona carica cosmica su cui contare.

Via libera a scampagnate, tuffi al mare, aperitivi con gli amici, ecc. Ci sarà del movimento, ma niente di che in confronto a quello del giorno precedente. Ci saranno delle cose da rimettere a posto, in tal caso cercate di farvi aiutare. Siete soliti dire che ve la cavate benissimo da soli, ma non c'è nulla di male a delegare o a chiedere una mano! Presto tornerete a lavorare sui vostri progetti: la vostra vita sta cambiando a vista d'occhio!

Gemelli - 5° in classifica - 'Volere è potere' e voi siete pieni di creatività e voglia di emergere. Chi ha superato i 30 o i 50, vive la vita con maggiore consapevolezza. Ogni istante è prezioso e non andrà sprecato in malo modo. Non accontentatevi e puntate sempre al massimo, perché la vita è imprevedibile.

In questa domenica di riposo post-Ferragosto, non dovrete preoccuparvi di nulla se non della vostra salute e della pace familiare. Qualche nativo di questo socievole e simpatico segno, in giornata, si preparerà per il fatidico ritorno. Curate le relazioni sociali e cominciate a riflettere su un rinnovamento dell'abitazione o del lavoro in smart-working: essere previdenti vi sarà di grande aiuto.

Oroscopo 16 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Leone - 4° posto - La prossima, sarà una magnifica settimana, in particolar modo per l'ingresso della Luna nel vostro domicilio. Intanto, preparatevi ad assaporare ogni parte di questa giornata domenicale. Chi ha dei parenti in casa o magari si trova in villeggiatura, non avrà modo di tranquillizzarsi dato che ferveranno dei preparativi o dei riordini.

Al contrario, chi lavora o non ha potuto concedersi delle vacanze, continuerà a portare avanti i suoi sogni: in pentola bolle qualcosa di stratosferico! La scintilla d'amore si riaccenderà: lasciatevi andare a coccole e intimità. La settimana è stata florida per i single, ma forse c'è un po' di insoddisfazione.

Vergine - 3° in classifica - Il weekend divertente ed emozionante, continuerà a procedere speditamente. In queste 24 ore godrete di una magnifica atmosfera e, tra voi e i vostri cari, ci sarà del buon feeling. Sapete sempre come divertirvi, ma ci sono delle volte in cui desiderate qualcosa di tranquillo e poco stressante come ad esempio una maratona della vostra serie preferita. Qualche nativo avrà un appuntamento: preparatevi a vivere una nuova avventura!

Per quanto riguardano le finanze e la salute, sarà bene mettere in preventivo degli imprevisti onde scongiurare problemi.

Pesci - 2° posto - Avrete voglia di starvene in pace, da soli o in compagnia poco importa. Non avrete alcuna voglia di discutere e non prenderete troppo seriamente i pareri altrui. Tutto ciò vi renderà magnifiche queste 24 ore domenicali. La prossima settimana vi vedrà indaffaratissimi, quindi cercate di riposare come meglio potete. Forse con il partner o in famiglia ci sono stati dei grossi problemi di incomprensione.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 16 agosto dice che vi alzerete di buon grado perché voi avete sempre qualcosa da fare. Forse, di recente, c'è stata una sorta di battuta d'arresto che vi ha tenuto con il fiato sospeso.

In giornata, affidatevi alla Luna amica che vi fornirà idee e soluzioni per qualsiasi situazione. Programmate quello che dovrete fare nel corso della seguente settimana e preparatevi ad accogliere novità, cambiamenti e trasformazioni. Qualche nativo di questo splendido segno, non vede l'ora che arrivi il Natale, altri, invece, sono tristi al pensiero del fatidico rientro settembrino. Possedete del potenziale, ma dovete avere più fiducia in voi stessi e tirare fuori il vostro reale carattere: siete destinati a costruire grandi cose!