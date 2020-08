L'oroscopo di sabato 15 agosto è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Per molti il Ferragosto sarà contraddistinto dal profumo di grigliate, da una lieta compagnia e da tante emozioni. Sarà possibile contare su un meraviglioso aspetto astrale, caratterizzato essenzialmente dalla Luna in Cancro.

Approfondiamo l'intero discorso leggendo le previsioni delle stelle di queste 24 ore, con la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Toro - 12° posto - In generale, non amate il Ferragosto perché vi sentite costretti a fare ciò che non vi va di fare.

Siete un segno impulsivo e sorprendente, non seguite mai la massa e tendete a fare di testa vostra. Ciononostante, in giornata avrete tanta voglia di svagarvi. La vostra mente, ultimamente, è presa da qualcosa di particolare, le stelle vedono grandi progetti in atto o in cantiere. Le cose miglioreranno in serata, quando il caldo lascerà spazio alla frescura. Passione stellare per i maschi single e per le coppie.

Vergine - 11° in classifica - Se qualcosa può essere eliminato, fatelo subito senza indugiare troppo. Il tempo è denaro. Trascorrerete un Ferragosto al cardiopalma, ma occhio al traffico e alla confusione, che non amate particolarmente. Se vi siete mossi in anticipo, allora questa sarà una super giornata, al contrario, se avete procrastinato, ne pagherete le conseguenze.

Delegate ciò che può essere delegato, rinviate le decisioni, le discussioni e il lavoro a lunedì. Occhio a non esporsi nelle ore centrali della giornata, le stelle invitano a stare al riparo.

Sagittario - 10° posto - Qualcosa rischierà di mandare all'aria i vostri programmi, quindi cercate di fare attenzione e di tenervi distanti dalle situazioni poco promettenti.

Occhio a non esagerare con il cibo, altrimenti rischierete di pagarne le conseguenze. Nonostante queste premesse poco rosee, sarà comunque una giornata importante. Cercate di divertirvi come meglio potete e mettetevi in gioco. Nella seguente settimana, secondo l'Oroscopo, metterete in ordine tutta la vostra vita, quindi per questo Ferragosto cercate di rinviare ogni faccenda.

Acquario - 9° in classifica - Sarà una giornata perfetta per abbandonarsi agli incontri, al divertimento e all'amore. Nulla riuscirà a fermare il vostro entusiasmo, nemmeno quella tempesta che si è abbattuta su di voi recentemente. Ciononostante, evitate di abbassare la guardia e tenetevi alla larga dai luoghi sovraffollati. Non lasciatevi provocare dalle domande ficcanaso dei parenti o degli amici. Occhio alla caffeina e agli zuccheri.

L'oroscopo dei segni nella media

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani 15 agosto invita a rilassarsi e a divertirsi. Sarete in pensiero poiché avrete timore che qualcosa possa andare storto, ma non dovrete essere pessimisti. Chi ha un partner accanto, potrà farci affidamento e abbandonarsi al romanticismo.

I più giovani e spensierati balleranno fino a notte profonda oppure si recheranno in spiaggia per il tradizionale falò. Si divertiranno anche le famiglie e gli innamorati.

Capricorno - 7° in classifica - Finalmente giungerà il momento di prendersi una pausa e lasciarsi andare. Potrete fare tutto ciò che vi piace, senza dar conto a nessuno. Siete un segno insolito, perciò destate molta curiosità e interesse. Dopo un difficile inizio anno, dovreste proprio concedervi un'intera giornata senza pensieri e problemi. Delegate o rimandate. Approfittate di queste 24 ore per stare in compagnia dei vostri cari e non trascurate i bisogni del partner.

Leone - 6° posto - Serata dal profumo di grigliate in compagnia.

Karaoke, balli sotto le stelle, lunghissime chiacchierate, sapete come divertirvi. Con il tempo avete affinato le vostre capacità di socializzazione e siete migliorati. Vi date sempre da fare per tirare avanti la famiglia, per voi la parola 'arrendersi' non esiste. Se le vostre vacanze sono agli sgoccioli, non perdete tempo prezioso nelle futilità. Incontri roventi per chi è solo, ma qualcuno sta vivendo un'estate ricca di dubbi sentimentali o forse deve fare una scelta tra 2 o più persone.

Scorpione - 5° in classifica - Tanta felicità per le famiglie che si ritroveranno unite dopo un periodo di lontananza, preoccupazione e timori. Forse non avete potuto concedervi una vacanza al mare o forse avete rinunciato alle ferie o ad un viaggio esotico.

Tuttavia, le stelle rivelano che trascorrerete una bellissima giornata. Vi emozionerete e la passione si riaccenderà. Finalmente potrete dare un calcio a quelle cose che vi hanno impensierito ultimamente. Possibili grigliate in compagnia.

Oroscopo del giorno 15 agosto, i primi quattro segni della classifica

Ariete - 4° posto - via i problemi e spazio al divertimento. Cogliete al volo eventuali occasioni di uscite e incontri. La Dea Bendata vi accompagnerà, ma nelle prime ore del mattino avrete da combattere con un po' di confusione generale. Avete programmato con cura il vostro Ferragosto, tuttavia, cercate solamente di non mescolarvi tra la folla e di non farvi alterare l'umore dai parenti serpenti.

Chi ha in serbo 24 ore insolite, magari in solitaria o con poche persone selezionate, vincerà tutto!

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che questa giornata premierà la socializzazione, la famiglia e soprattutto l'amore di coppia. Dei tabù cadranno. Sarà la giornata delle clamorose rivelazioni, ci saranno dei risvolti inaspettati. Possibili dichiarazioni per i cuori solitari che, da tempo, provano una certa simpatia per qualcuno. L'attrazione si farà incandescente nel corso delle ore e in serata ci saranno i fuochi d'artificio. Vi emozionerete ripensando a tutto quello che avete passato.

Gemelli - 2° posto - Finalmente il Ferragosto che attendevate da tempo! Sarà una giornata al cardiopalma, sia per chi lavora in proprio e sia per chi è in vacanza.

Se siete delle casalinghe o dei casalinghi, avrete un sacco di cose da fare: pulizie, cucina, ospiti, parenti, chiamate, sorrisi ed emozioni. Arriverete a sera, stanchi ma soddisfatti. Adorate il movimento e le feste, c'è stato un periodo in cui avete temuto di non poter più tornare a fare queste cose, ma per fortuna così non è stato.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 15 agosto dice che sarà una giornata carica di sensazioni ed emozioni meravigliose. Vi godrete 24 ore di vita, tra movimenti, chiacchiere e mangiate stratosferiche. La Luna nel vostro segno accentuerà il vostro fascino e la voglia di essere al centro dell'attenzione. Vi state riprendendo dal periodo sconfortante che vi ha condotto su una brutta strada.

Ci sono dei progetti in fase di costruzione, forse avete scoperto una nuova passione o magari avete arricchito la vostra quotidianità con una novità particolare. Non pensate più a nulla, rimandate le cose a lunedì.