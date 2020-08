L'Oroscopo della giornata di domenica 16 agosto prevede che i nativi del Leone potranno contare su una relazione di coppia più stabile, approfittandone per discutere di qualcosa d'importante. Venere, favorevole al segno dello Scorpione, tenderà a migliorare l'umore e la voglia di circondarsi di amici e cari. Capricorno dovrà riesaminare la propria situazione economica e provare a rilanciarla, mentre Pesci sarà alla ricerca del romanticismo.

Previsioni astrologiche domenica 16 agosto segno per segno

Ariete: oroscopo di domenica piacevole per voi nativi del segno, grazie al passaggio di Marte in congiunzione che porterà piacevoli momenti non solo sul lavoro.

In amore, infatti, tenderete ad essere più gentili ed affettuosi nei confronti della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade, contrastando Venere in quadratura. Se siete single, il periodo sarà piuttosto sereno e vi godrete queste giornate estive con i vostri amici. Sul fronte lavorativo sarete sul punto di aprirvi a nuovi orizzonti, ma per farlo sarà necessaria una spesa non trascurabile. Voto: 7,5

Toro: periodo nel complesso abbastanza godibile secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Sul fronte sentimentale cercherete di esprimere in maniera abbastanza chiara e precisa i vostri desideri nei confronti del partner, nel tentativo di godere di piacevoli vantaggi grazie a Venere in sestile dal segno del Cancro.

Se siete single, sarete in grado di dimostrarvi dei buoni amici, rassicurandoli qualora dovessero avere dei problemi. Il settore professionale si rivelerà positivo in questa giornata, considerato che Giove si troverà in trigono dal segno del Capricorno, promettendo discreti successi. Voto: 7,5

Gemelli: giornata molto bella da vivere in famiglia.

Potrete contare sul sostegno dei vostri cari che vi daranno una mano qualora ne abbiate bisogno, soprattutto il partner. Se siete single, una breve ma bella vacanza con gli amici sarà sicuramente un'esperienza che non dimenticherete. In ambito lavorativo, Marte in sestile dal segno dell'Ariete vi aiuterà a tenere la concentrazione alta e a svolgere con efficacia le vostre mansioni.

Voto: 8-

Cancro: soprattutto se avete un lavoro abbastanza impegnativo, sappiate che se in questo periodo qualcosa non andrà come previsto, lasciare tutto per puntare a qualcos'altro di completamente diverso non sarà una buona idea. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, gli influssi di Venere in congiunzione al vostro cielo e della Luna in congiunzione vi permetteranno di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Soprattutto se siete in vacanza, dedicate maggiore attenzione alla vostra anima gemella. I single staranno bene con se stessi e finalmente saranno in grado di voltare pagina. Voto: 7,5

Leone: se nell'ultimo periodo avete avuto qualche piccolo problema nella vostra storia d'amore, secondo l'oroscopo di domenica 16 agosto ci sarà una situazione più stabile che vi permetterà di aprirvi al dialogo per cercare di risolvere eventuali problemi.

Se siete single, sarete padroni delle vostre emozioni e vivrete momenti decisamente più interessanti e sereni al tempo stesso. Nel lavoro non vi dispiacerebbe affatto se un vostro amico dovesse diventare anche un vostro collega. Voto: 8-

Vergine: la vostra relazione sarà stabile e piacevole in questo periodo, grazie alla posizione favorevole di Venere in sestile dal segno del Cancro. Andrete dunque incontro ad un periodo di normalità, fatto di relax, di vacanze e dominato da un buon affiatamento di coppia soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single, sentirete che la strada che state prendendo è quella giusta, dunque andrete avanti senza voltarvi indietro. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni e le idee saranno di giornata grazie a Giove e Saturno favorevoli.

Voto: 8

Bilancia: Venere fino a qualche tempo fa vi dava aiuto, adesso sembra mettervi in difficoltà da quando si trova in quadratura dal segno del Cancro. Ebbene, secondo l'oroscopo, la sfera sentimentale continua a non essere delle migliori, ma voi state mettendo tutto il vostro impegno, quindi non date la colpa a voi stessi e, se necessario, cercate il dialogo con il partner. I cuori solitari dovranno impegnarsi al meglio se vorranno veramente superare un esame. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di dimostrare il vostro valore anche a rischio di sbagliare. Voto: 6,5

Scorpione: il vostro umore sarà in miglioramento domenica secondo l'oroscopo, con Venere e la Luna in trigono dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, godetevi il momento e non esitate a chiedere ciò che desiderate al partner, soprattutto perché se chiederete con gentilezza, vi sarà dato. Se siete single, meno parole e più fatti, dunque se volete trovare l'amore dovrete mostrare sempre il vostro fascino e il carattere forte e sicuro. Sul lavoro ci saranno tanti impegni e progetti da portare a termine, e fareste meglio a non perdere troppo tempo. Voto: 7,5

Sagittario: oroscopo di domenica grandioso per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrete contare su una configurazione astrale più che soddisfacente per svolgere in completa autonomia e sicurezza i vostri incarichi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda l'amore, da quando Venere non v'infastidisce più, la vostra relazione di coppia procede molto bene e avrete il pieno controllo della vita in famiglia, consultandovi con il partner con moderazione e gentilezza. Se siete single, forse un po' di noia potrebbe assalirvi, ma in questo periodo a chi non succede. Voto: 8-

Capricorno: ambito lavorativo tra alti e bassi secondo l'oroscopo di domenica 16 agosto. Giove e Saturno in congiunzione vi aiuteranno a mantenere impegno e concentrazione su buoni livelli, ma nonostante ciò dovrete rivedere la vostra situazione economica che in questo periodo sembra vacillare. Bene la sfera sentimentale, soprattutto per i nati nella seconda decade.

Potreste avere in mente alcuni progetti di coppia, e questo potrebbe essere il momento adatto per proporli. Se siete single, abbiate pazienza e vedrete che anche voi riuscirete a trovare qualcuno che vi ama. Voto: 7-

Acquario: vita sentimentale discreta secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Ad ogni modo, dovrete comunque ritrovare la nitidezza che aveva caratterizzato la vostra relazione nelle giornate precedenti se vorrete tornare ad avere un buon affiatamento di coppia. Se siete single, resistere alle tentazioni non sarà facile, ma sarà comunque consigliata prudenza. Per quanto riguarda il settore professionale non ci saranno grandi novità, ma almeno non avrete grattacapi. Voto: 7-

Pesci: cielo di domenica buono per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto per voi single, che sarete in cerca di qualcuno che vi ami davvero.

Se avete una relazione fissa sarete alla ricerca di romanticismo con la vostra anima gemella, e forse potreste riuscirci con questa Luna romantica in Cancro. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avrete un buon motivo per sentirvi in pace con voi stessi e raggiungere i vostri obiettivi, basterà mantenere la concentrazione e non perdere fiducia. Voto: 7,5