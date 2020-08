L'oroscopo settimanale dal 23 al 30 agosto porta in primo piano l'Astrologia settimanale applicata agli ultimi sei segni. Senza dilungarci troppo, passiamo subito a svelare le previsioni, le pagelle e le stelline quotidiane interessanti le giornate positive e quelle segnalate con il "ko". Riguardo i voti assegnati, diciamo subito che questa settimana ad avere la miglior pagella tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci uno solo su tutti, il Sagittario (voto 10), in testa alla classifica settimanale insieme al Capricorno (voto 9) e all'Acquario (voto 8). Si prospettano sette giorni abbastanza positivi, secondo le previsioni zodiacali della settimana, anche per i nati in Bilancia (voto 7), mentre avranno poco da esultare gli amici dello Scorpione (voto 6) e dei Pesci (voto 6), entrambi considerati sulla linea della mediocre sufficienza.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo settimanale da lunedì 23 a domenica 30 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana prevista buona, anche se non sarà da mettere in conto come una vera "top". Iniziamo con i frangenti meno fortunati, purtroppo per voi preventivati proprio a inizio del periodo. Avrete una bella gatta da pelare proprio in coincidenza con il prossimo martedì e mercoledì: tranquilli, ve la caverete bene ugualmente, ok? Intanto consolatevi con sabato 29 agosto segnato con la "top del giorno". Abbastanza buoni altrettanto quelli a quattro stelle, coincidenti con il 24 e il 27 Agosto.

Il fondo invece, parlando di massima negatività, lo toccherete con mano mercoledì 26 agosto: pessima previsione e due stelline da "ko" all'attivo. Meno peggio il martedì precedente, il giorno 25, valutato con le tre stelle del "sottotono".

Vediamo meglio nel riepilogo come è stata impostata la vostra scaletta:

Top del giorno sabato 29 agosto;

sabato 29 agosto; ★★★★★ venerdì 28, domenica 30;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27;

★★★ martedì 25 agosto;

★★ mercoledì 26 agosto 2020.

♏ Scorpione: voto 6.

Occhi puntati sulle previsioni di voi nativi dello Scorpione: come sarà il voto e quale la posizione in classifica stelline relativa ai sette i giorni dell'ultima settimana di agosto? L'oroscopo inizia subito di gran carriera svelando le giornate migliori: in primo piano lunedì 24 e mercoledì 26 agosto, ambedue valutati con cinque stelle.

Approfittate di queste due giornate per giocare eventuali assi nella manica in amore oppure in ambito lavorativo. Invece, sotto quattro normalissime stelle vivrete martedì 25, giovedì 27, venerdì 28: giornate con poco da sperare ma assolutamente non negative. Per quanto riguarda il periodo "no", cercate di prestare attenzione alla parte finale della settimana: con tre stelle "sottotono" è previsto sabato 29, mentre decisamente da "ko" sarà domenica 30 agosto, sottoscritto solamente da due stelle.

Ecco le stelline giornaliere di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26;

★★★★ martedì 25, giovedì 27, venerdì 28;

★★★ sabato 29 agosto;

★★ domenica 30 agosto 2020.

♐ Sagittario: voto 10. Settimana perfettamente in linea con quanto atteso dai più, logicamente sulla carta, carissimi amici del Sagittario.

Pronti a dare un nome alle giornate più fortunate del periodo? Dunque, sette giornate assolutamente da considerare vincenti riguardo le situazioni legate al cuore, agli affetti o anche alle amicizie. Non vi saranno giornate negative, almeno sulla carta, e questo per voi è già un ottimo auspicio. Se è vero anche che "il buongiorno si vede dal mattino", il vostro martedì 25 agosto potrebbe darvi altro che un buongiorno: le stelle hanno riservato a voi, per tale data, una meravigliosa Luna in Sagittario positivissima per ciò che concerne sentimenti, amicizia e famiglia. Le altre giornate? Tutte da scoprire nel prosieguo.

Le stelline giornaliere da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 25 agosto - Luna in Sagittario ;

martedì 25 agosto - ; ★★★★★ mercoledì 26, giovedì 27, sabato 29;

★★★★ lunedì 24, venerdì 28, domenica 30 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

L'oroscopo della settimana annuncia un periodo ottimo, senza troppi fronzoli, concentrato tutto sulla concretezza nelle cose, come anche nei rapporti con le persone. Diciamo che godrete della "top del giorno" il 27 agosto preceduto da uno splendido mercoledì 26 e seguito da un altrettanto fortunato venerdì 28, ambedue rappresentati egregiamente con cinque stelline positive. Le aspettative si assottigliano drasticamente nelle giornate del martedì 25, domenica 30 con solo quattro stelline: benissimo anche così, non trovate? Unico neo da cui non potrete esimervi, lunedì 24 agosto, preventivato quasi tutto come "sottotono".

Andiamo a mettere in chiaro quanto appena detto riepilogando la nuova scaletta:

Top del giorno giovedì 27 agosto - Luna in Capricorno ;

giovedì 27 agosto - ; ★★★★★ mercoledì 26, venerdì 28, sabato 29;

★★★★ martedì 25, domenica 30;

★★★ lunedì 24 agosto.

♒ Acquario: voto 8.

Partirà davvero benissimo questa settimana, per finire decisamente in modo eccezionale, in tutti i sensi. Non si può dire invece altrettanto per ciò che concerne la parte centrale del periodo: pazienza! Non arrabbiatevi comunque, non ci siamo assolutamente sbagliati nel valutare voi Acquario con l'ottimo voto 8 in pagella, senz'altro i prossimi giorni ve lo dimostreranno i fatti. Iniziamo: giovedì 27, come avrete già intuito sbirciando al volo la saletta, sarà una giornata da "ko", dunque, sottoscritta da due stelline. Visto che siamo in tema di negatività, diciamo che anche il 28 agosto non sarà da meno, arriverà la giornata con tre stelle "sottotono", e poi? Basta, da adesso solo giorni belli e positivi.

Infatti il 30 agosto l'arrivo della Luna nel segno porterà i colori della "top del giorno".

A voi il responso astrale settimanale definitivo:

Top del giorno domenica 30 agosto - Luna in Acquario ;

domenica 30 agosto - ; ★★★★★ lunedì 24, martedì 25, sabato 29;

★★★★ mercoledì 26 agosto;

★★★ venerdì 28 agosto;

★★ giovedì 27 agosto.

♓ Pesci: voto 6. In prospettiva si preannuncia per voi dei Pesci una settimana stabile, assolutamente non negativa, anche se con qualche giornata poco performante. Diciamo che a tratti potrebbe risultare anche abbastanza "pesantuccia". Indubbio che farete fatica a portare dalla vostra alcune situazioni conflittuali attualmente aperte: calma, vi rifarete a suo tempo, ok? Iniziate a pianificare già da subito i progetti o eventuali vostre mosse da mettere in campo: consultate per bene le stelline giornaliere ed agite di conseguenza.

Ovvio riservare le cose di una certa importanza a lunedì, martedì e mercoledì, oppure sfruttare i due giorni di weekend per altre situazioni.

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 25 e domenica 30;

★★★★ lunedì 24, mercoledì 26, sabato 29;

★★★ giovedì 27 agosto;

★★ venerdì 28 agosto 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti a spulciare la nostra nuovissima classifica stelline della settimana da lunedì 24 a domenica 30 agosto? Certo che si, anche perché la scaletta in oggetto è valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Sagittario, seguito a passo breve da un performante Capricorno in periodo semplicemente spettacolare.

Quasi all'altezza dei primi due segni, Leone e Acquario, ai quali si accodano Gemelli, Cancro e Bilancia. Le ultime due posizioni in classifica vedono rispettivamente Ariete, Vergine, Scorpione e Pesci e poi il Toro.

La conferma di quanto estrapolato dall'Astrologia del periodo:

1° Sagittario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Capricorno, voto 9;

3° Leone e Acquario, voto 8;

4° Gemelli, Cancro e Bilancia, voto 7;

5° Ariete, Vergine, Scorpione e Pesci voto 6;

6° Toro, voto 5.

Il report astrologico dei prossimi sette giorni espresso dall'oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto 2020, è arrivato a fine. Vi ricordiamo che il prossimo incontro con le previsioni, la classifica e le pagelle riguarderà il periodo dal 31 agosto al 6 settembre compresi.