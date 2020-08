L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto è pronto a svelare le previsioni zodiacali sulla terza settimana del mese. In questa sede l'attenzione sarà tutta puntata sulle pagelle, sulla classifica a stelline nonché sulle anticipazioni astrologiche relative agli ultimi sei segni dello zodiaco appartenenti alla cordata facente capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, come anticipato nei titoli di apertura, i fortunatissimi amici appartenenti a Bilancia (voto 8): i nativi in questo affabile segno di Aria hanno in preventivo il positivo supporto della Luna, in arrivo nel segno venerdì 21 agosto.

Ad affiancare la Bilancia in vetta alla classifica provvisoria troviamo lo Scorpione (voto 8), tallonati a breve distanza dal Sagittario (voto 7). Chiudono il gruppo dei sei tre segni: Capricorno (voto 6), Acquario (voto 6) e Pesci (voto 6), tutti indicativamente considerati in periodo sufficientemente positivo.

A proposito di classifiche, ricordiamo che la classifica definitiva, ossia quella relativa a tutti e dodici i segni dello zodiaco, è consultabile in questo articolo a fine previsioni.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo settimanale da lunedì 17 a domenica 23 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8.

Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi anche nelle attività quotidiane. L'amore in coppia promette bene ma solo dopo qualche chiarimento. Il dialogo con la persona amata sarà sincero e profondo. Mettete pure da parte eventuali perplessità e lasciatevi trasportare dalla forza del cuore.

Se dentro voi single dovesse sonnecchiare un'anima conquistatrice, allora forse potrà emergere grazie non solo alle buone circostanze astrali ma soprattutto all'abilità personale. A trionfare su tutti intanto, la giornata di venerdì 21 agosto valutata al "top" grazie all'apporto favorevole proveniente dalla Luna, in arrivo nel settore a partire dalle ore 11:16 della tarda mattinata.

Di notevole supporto soprattutto le stelline giornaliere relative al periodo comprendente giovedì 20, sabato 22, domenica 23 agosto. Ovviamente saranno da tenere sotto strettissima osservazione le sole giornate di avvio settimanale, ossia lunedì 17 e martedì 18.

A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno venerdì 21 agosto - Luna nel segno;

venerdì 21 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 20, sabato 22, domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 agosto;

★★★ lunedì 17 agosto;

★★ martedì 18 agosto 2020.

♏ Scorpione: voto 8. Settimana decisamente ottima per voi dello Scorpione, anche se purtroppo non completamente. Infatti, questo periodo vedrà un pessimo avvio (occhio a lunedì e martedì!) ma sicuramente un ottimo prosieguo, con un weekend preventivato decisamente molto confortante.

In generale si preannuncia un periodo all'insegna della rigenerazione sentimentale, in primis nel rapporto di coppia. Allora, mettete in atto la tenace forza che alberga dentro di voi Scorpione e vivete fino in fondo ogni sensazione che eventuali filtri mentali avevano bloccato. Si preannuncia "caccia grossa" anche per chi è single, e il bottino questa volta sarà davvero succulento... Per una volta vi piaceranno anche quelle persone che mai avreste detto nella vostra vita! In pratica tantissimi di voi nativi potranno sfruttare ad occhi chiusi su una splendida domenica, senz'altro valutata al "top" per merito dell'ingresso della Luna nel comparto appunto il giorno 23 agosto alle ore 12:16 del periodo.

Garantito l'amore con gli affetti ed i sentimenti al massimo della positività, sia in coppia che da single.

Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno domenica 23 agosto - Luna nel segno;

domenica 23 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 20, venerdì 21, sabato 22;

★★★★ mercoledì 19 agosto;

★★★ martedì 18 agosto;

★★ lunedì 17 agosto 2020.

♐ Sagittario: voto 7. Settimana prevista abbastanza positiva, anche se non sarà da mettere in conto come una vera "top". In amore dovreste pretendere di più dal vostro partner, senza dirglielo platealmente ma cercando di indurlo a farlo di sua volontà. Se siete single non dovete tenere troppe distanze dai vostri spasimanti perché potrebbero sentirsi rifiutati oppure non vorranno più farsi più avanti.

Dovete imparare a giocare anche d'astuzia! Sul lavoro, visto il periodo Ferragostano, magari vi toccherà rimanere da soli al comando della nave. Bene, allora adesso tocca a voi: siete lucidi e avete il coltello dalla parte del manico. L’intraprendenza non vi manca e neanche il carattere per ottenere tutti i risultati sperati. Parlando di periodo poco positivo invece, purtroppo per voi sono stati preventivate due giornate proprio a fine periodo. Avrete infatti una bella gatta da pelare in coincidenza con i due giorni di weekend: tranquilli, ve la caverete bene ugualmente... Intanto consolatevi con uno splendido martedì segnato con la "top del giorno". Altrettanto ottimi saranno i giorni a cinque stelle relativi a lunedì 17, mercoledì 19 agosto.

Non male invece, anche se da tenere un po' più sotto controllo, giovedì e venerdì, entrambi sottoscritti con quattro stelle.

Vediamo meglio come è stata impostata la scaletta passando direttamente al riepilogo:

Top del giorno martedì 18 agosto;

martedì 18 agosto; ★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19;

★★★★ giovedì 20, venerdì 21;

★★★ sabato 22 agosto;

★★ domenica 23 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana un po' fiacca, anche se non mancheranno momenti adatti per "fare" oppure se sarà il caso, per "disfare". In questo particolare momento, l'Astrologia applicata al periodo consiglia di prendere nota delle giornate cosiddette "top" e farne tesoro. Per le altre sarà da tenere un atteggiamento alquanto guardingo.

La parte riguardante il lavoro invita a riflettere: quello che non riuscirete a concludere in questa settimana potrà essere portato avanti con successo anche nei prossimi giorni. Per l'amore, parlando di single, che lo vogliate o no è arrivato il momento di capire che cosa è rimasto delle tante relazioni o situazioni a volte lasciate correre, altre volte giudicate troppo con superficialità. Un po' di chiarezza ci vorrebbe, solo così le cose potranno iniziare a migliorare. In coppia, non vi sembrerà possibile ma avrete anche la possibilità di recuperare un legame in bilico. Convinti? Vediamo quando avrete l'aiuto delle stelle e quando invece sarete costretti a stare alla finestra.

La classifica dei giorni interessante tutti voi nativi del Capricorno:

★★★★★ martedì 18, mercoledì 19;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20, domenica 23;

★★★ sabato 22 agosto;

★★ venerdì 21 agosto 2020.

♒ Acquario: voto 6.

Le giornate sotto osservazione in questo contesto annunciano un giovedì e un venerdì decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, la parte centrale della settimana avrà i colori spenti del "sottotono", mentre la parte interessante la fine del periodo lavorativo si profila abbastanza complicata, perciò da considerare col il "ko". In questo periodo siete pieni di pensieri, ma questi non devono affatto diventare per voi delle ansie. Se avete bisogno di un supplemento di fiducia, sappiate che il colore verde e relative tonalità è il vostro colore! Niente come una spruzzata di ottimismo propiziata da una sensazione ottica particolare è in grado di riportare in auge l'ottimismo e la vitalità interiore.

Parlando di rapporti sentimentali, in questo periodo voi Acquario avrete parecchie chance per trasgredire: riuscirete ad essere assolutamente fedeli al vostro partner? A voi la scelta...

Vediamo intanto cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni:

★★★★★ martedì 18, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, mercoledì 19, sabato 22;

★★★ giovedì 20 agosto;

★★ venerdì 21 agosto.

♓ Pesci: voto 6. Rispetto al periodo precedente, questi prossimi sette giorni non saranno di certo all'altezza di quelli appena trascorsi. Diciamo che da periodo "buono" passerete a periodo "sufficiente", comunque sempre positivo. In questi sette giorni ci saranno persone che da lontano vi attrarranno e da vicino invece si riveleranno un flop, in alcuni casi facendovi perdere anche la pazienza: calma!

Le stelle consigliano di stare alla larga dai rapporti complicati o con persone giudicate a pelle come impossibili. Se siete in coppia andateci con i piedi di piombo nel caso aveste in mente di fare delle piccole trasgressioni: dice il saggio "uomo avvisato, mezzo salvato!", poi fate vobis! In generale potrete contare su solo due giornate davvero buone, lunedì e sabato, le altre saranno da valutare con attenzione. Se negli ultimi giorni avete avuto qualche problemino di soldi (o di mutuo), per tutta questa settimana le preoccupazioni diminuiranno sensibilmente. Massima concentrazione invece per mercoledì e giovedì, preventivate in negativo. Comunque, tenete presente che le stelle proteggeranno in parte gli affari e il lavoro in generale: sono in arrivo ricompense o riconferme.

Andiamo pure ai dettagli e scopriamo insieme quando per voi Pesci sarà il momento più adatto per agire:

★★★★★ lunedì 17 e sabato 22;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e domenica 23;

★★★ mercoledì 19 agosto;

★★ giovedì 20 agosto 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la classifica finale per tutti e dodici i segni relativa alla settimana da lunedì 17 a domenica 23 agosto. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà la Vergine con il Cancro purtroppo in ultima posizione.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta al completo:

1° Vergine , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Leone, voto 9;

3° Bilancia e Scorpione, voto 8;

4° Ariete, Toro e Sagittario, voto 7;

5° Gemelli, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Il rendiconto periodico interessante l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto 2020, dunque incentrato sulla terza settimana di agosto finisce qua. Ci teniamo a far presente il prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica e le pagelle che prossimamente andranno ad interessare il periodo tra il 24 e il 30 agosto compresi.