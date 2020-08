L'oroscopo di sabato 22 agosto avrà in serbo molte emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i movimenti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione fra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e fra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, Venere in opposizione a Giove e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 22 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 22 agosto: cambiamenti per Gemelli e Cancro creativo

Ariete: dovrete affrontare delle situazioni che vi metteranno a dura prova.

Per buona parte della giornata, avrete paura di fallire e di non riuscire nei vostri intenti, ma qualcosa cambierà le carte in tavola. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non dimenticare mai di sorridere. Solarità e ottimismo, infatti, oltre a mettervi di buono umore, vi aiuteranno anche ad attirare l'attenzione degli altri. Non avrete paura di confrontarvi con i vostri sentimenti e di mettervi in gioco.

Toro: non potrete avere il controllo su tutto ciò che vi accadrà. farete fatica ad accettare l'imprevidibilità degli eventi perché non sopporterete il non poter pianificare. Per fortuna, gli amici vi saranno accanto in questa giornata e vi aiuteranno a superare le difficoltà. Potrebbe essere il momento giusto per approfondire la conoscenza di voi stessi.

Forse, riuscirete a trovare il talento che vi porterà lontano. In amore, non sarà il causo di aprire ancora il vostro cuore: verranno tempi più propizi!

Gemelli: dopo diverso tempo, troverete il coraggio di voltare pagina in ambito sentimentale. Mettere una pietra sopra alla vostra vecchia relazione amorosa e vi lancerete in nuove avventure.

Preferirete non immergervi in una storia seria, ma concentrarvi sul divertimento e sulle uscite in gruppo. Ci sarà tempo, una volta presa confidenza, di modificare l'andamento della conoscenza. Sarà fondamentale rispettare, in ogni caso, il partner.

Cancro: verrete colti dall'amore per l'arte e la creatività.

Proverete un grande piacere nel dare vita a qualcosa di nuovo e vi divertirete nel regalare le vostre produzioni. Gli amici ne rimarranno entusiasmi e saranno molto fieri di voi. In ambito sentimentale, le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non tirarvi indietro- Sarà importante affrontare i vostri sentimenti e quelli del partner. I vostri desideri potrebbero non collimare, ma con un pizzico di inventiva riuscirete a trovare il modo per raggiungere un compromesso.

Previsioni zodiacali di sabato 22 agosto: Leone vivace e Scorpione risoluto

Leone: avvertirete il bisogno costante di stare in movimento. La monotonia vi spaventerà più di qualunque altra cosa e farete di tutto per non cedere alla pigrizia.

Potreste sfruttare questa ondata di energia positiva per imparare a fare qualcosa di nuovo e per affrontare le vostre difficoltà. Non sarà semplice dal punto di vista emotivo, ma sarete molto fieri di voi stessi. In amicizia, avrete modo di mostrare tutte le vostre sfaccettature. Inoltre, non sarete affatto manipolabili.

Vergine: inizierete ad avere molti dubbi sulla vostra relazione amorosa. Ci saranno delle cose nel partner che vi lasceranno interdetti e che vi spingeranno a tornare sui vostri passi. In un primo momento, deciderete di non mettere al corrente la persona amata perché avrete paura di prendere decisioni affrettate, ma poi sarete costretti a fare la prima mossa. Avrete bisogno di un aiuto dal punto di vista emotivo perché rischierete di essere travolti dallo stress e dalle preoccupazioni.

Bilancia: avrete dei dubbi sulla vostra situazioni economica. Vi concentrerete per trovare una strategia che vi permetta di ottenere un lavoro migliore. Visto il difficile periodo, non sarà facile cambiare professione, ma se lavorerete sul vostro curriculum vitae e sulla vostra spigliatezza, le cose potrebbero prendere una piega positiva. Il partner vi darà del filo da torcere riguardo a una questione che riterrete di vitale importanza. Starà a voi fargli capire quanto vi sia a cuore.

Scorpione: avrete voglia di contrastare tutte le ingiustizie in cui vi imbatterete. Non sopporterete l'idea che le persone più vulnerabili debbano sopportare situazioni ancora più critiche. Tenderete ad alzare la voce per far valere i diritti in cui credete, ma le cose potrebbero non andare per il verso giusto.

Sarà importante non lasciarvi in ogni sfida senza riflettere: solo le azioni ben ponderate vi permetteranno di raggiungere i risultati desiderati. In amore, sarete propositivi e pronti a rischiare.

Previsioni astrologiche di domani 22 agosto: Capricorno deluso e responsabilità per Acquario

Sagittario: finalmente, ci saranno delle novità, soprattutto in ambito amoroso. Vi impegnerete per migliorare il vostro aspetto estetico e per rispettare i gusti della persona amata. Sarà importante, però, non snaturare la vostra personalità. Modificare i comportamenti e rendere diverse le vostre reazioni, infatti, potrebbe avere degli effetti negativi e provocare il risultato contrario a quello che vorrete ottenere.

Attenzione a non concedere subito la vostra fiducia.

Capricorno: verrete pervasi da un forte sentimento di delusione nei confronti della vostra situazione amorosa. Avevate creduto di aver trovato la persona adatta per costruire qualcosa di serio, ma le cose prenderanno una piega diversa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mostarvi sempre al meglio. Non chiudetevi in voi stessi e mantenere un rapporto stretto con i vostri amici. Se sarete positivi, avrete modo di cogliere un'occasione molte importante!

Acquario: dovrete fare molta attenzione alle decisioni che prenderete. Ogni vostra più piccola mossa potrebbe cambiare il corso degli eventi. La responsabilità sarà un requisito indispensabile e vi aiuterà anche a relazionarvi meglio con il prossimo.

Per mantenere la pace tra le mura domestiche, dovrete essere pronti ad ascoltare e a non intestardirvi. Con un po' di pazienza riuscirete a trovare il vostro equilibrio e a consolidare quello della famiglia.

Pesci: in famiglia, ci saranno delle discussione riguardo alle vostre scelte di vita. Non avrete molta voglia di affrontare questo discorso, ma non potrete sottrarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere la calma e di esprimere le vostre idee con serenità. Se vi farete prendere dal panico e dalla rabbia, non riuscirete a far valere le vostre opinioni. Il partner potrebbe esservi d'aiuto in questo, ma dovrà fare attenzione a non intromettersi eccessivamente.