Si sta avvicinando a grandi passi un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano intanto le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 14 agosto 2020 con tutte le novità che porteranno stelle e pianeti relativamente all'amore e al lavoro.

Stelle e oroscopo del 14 agosto, da Ariete a Vergine

Ariete: in amore se c'è la persona giusta al vostro fianco, la voglia di amare non mancherà. Attenzione però a piccole incomprensioni che potrebbero nascere con qualcuno della Bilancia o del Cancro. Nel lavoro siate vigili dal punto di vista economico.

Toro: per i sentimenti sarà un fine settimana interessante, che regala una buona capacità di intesa.

Nel lavoro è un periodo positivo per programmare qualcosa in vista del futuro, c'è una maggiore concentrazione.

Gemelli: a livello amoroso la Luna nel segno invita a essere più disponibili. Le coppie più forti possono pensare a qualcosa di nuovo. Nel lavoro si può pensare a qualcosa di diverso che riguarda la vita professionale.

Cancro: in amore sarà una giornata positiva per chiarire e parlare. Dalle prossime ore la Luna sarà nel segno e ciò aiuterà ancora di più. A livello lavorativo ci sono tante cose da fare e organizzare.

Leone: per i sentimenti avrete la possibilità di vivere nuove emozioni. Vi sentite più motivati e pronti agli incontri. Nel lavoro giornata promettente. In questo periodo dovete però evitare di pensare troppo al passato.

Vergine: a livello sentimentale non sarà una giornata esaltante. Programmate sin da ora un Ferragosto tranquillo. Nel lavoro mettete in chiaro tutte le cose che sono rimasti in sospeso.

Previsioni e oroscopo del 14 agosto, da Bilancia a Pesci

Bilancia: evitate le complicazioni in amore. Quelle che vi aspettano saranno giornate che potranno innervosirvi.

Nel lavoro è un momento giusto per affrontare le questioni delicate. C'è da risolvere un problema economico.

Scorpione: in amore se una storia può diventare qualcosa di importante lo si capirà già dai prossimi giorni. A livello lavorativo qualcosa sta cambiando, ad esempio il vostro ruolo e le vostre mansioni.

Si potrà recuperare anche un progetto interrotto in passato.

Sagittario: per i sentimenti è una situazione interessante che può portare lontano. Dovete impegnarvi però di più in una storia per risultare vincitori. Nel lavoro si può programmare qualcosa di buono, ma bisogna agire adesso.

Capricorno: per i sentimenti è sempre meglio fare le cose con calma, sono però favoriti gli incontri e i ritorni di fiamma. A livello lavorativo tenete sotto controllo le parole, potreste perdere la pazienza con soci e collaboratori.

Acquario: in amore è una giornata positiva, avete una grande voglia di ripartire. Nel lavoro alcuni non hanno voglia di proseguire a operare come nel passato, quindi ci sono alcuni problemi da superare.

Pesci: in amore è meglio rimandare una discussione. C'è qualcosa da risolvere in famiglia. Nel lavoro state vivendo qualche difficoltà di troppo, soprattutto in questa giornata ci saranno ritardi e complicazioni.