L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto pone in evidenza dei nuovi risvolti che riguardano i vari segni dello zodiaco. Messe da parte le fatiche, il divertimento spensierato e le corse effettuate nella bollente settimana di Ferragosto, giunge il tempo di raccogliere i cocci e ripulire tutto in vista della grande ripartenza prevista tra fine agosto e il mese di settembre. Il momento clou sarà mercoledì, con il novilunio che spazzerà via il vecchio per fare spazio al nuovo.

Amore, lavoro, conoscenze, famiglia e altro ancora, su tutto questo approfondiamo le previsioni dell'astrologia fino a domenica 23 agosto.

Previsioni settimanali fino al 23 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La scorsa settimana vi ha impegnato veramente tanto, lasciandovi stanchi e al contempo felici. Nei prossimi giorni vi sentirete nostalgici, purtroppo l'estate è agli sgoccioli e la stagione calda sta per volare via. Combattete questa sensazione sconfortante a suon di progetti. Con l'imminente arrivo di settembre e del fatidico rientro, cercate di rispolverare i vostri buoni propositi e mettete nero su bianco un piano d'azione da attuare prossimamente. L'amore uscirà dalla vorticosa tempesta e finalmente sarà possibile capire se il sentimento è ancora vivo o è completamente finito. Avrete modo di prendere delle decisioni importanti riguardanti il piano lavorativo ed economico.

Toro - La prossima settimana sarà molto riflessiva. Dovrete rimettere tutto in ordine, perché nei giorni di Ferragosto avete trascurato un po' le cose. Sarà il momento di ritornare a casa, ma per qualche fortunato le cose andranno diversamente dato che sarà possibile concedersi delle vacanze fuori stagione e di gran lunga più tranquille.

Si segnalano degli intensi movimenti economici. Gli affari subiranno un'accelerata ed anche i vostri sogni risulteranno più limpidi che mai. La passione sarà rovente per le nuove coppie, ma per qualcun altro giungerà il momento di separarsi.

Gemelli - Preparatevi ad una settimana decisiva: o dentro o fuori.

Qualunque sia la questione rimasta in sospeso poco prima dell'estate, la riprenderete tra le mani e le darete un finale appropriato. Forse sarete alle prese con il futuro professionale o finanziario, dovrete recarvi in banca o in posta per un prestito o una certa transazione economica. Possibili traslochi in vista. Chi è solo, vivrà un incontro molto emozionante, destinato a durare nel tempo. Nel weekend si registrerà un piccolo calo fisiologico, ma domenica avrete modo di staccare la spina e di fare qualcosa di tranquillo. Riposatevi abbastanza in vista di settembre.

Cancro - L’oroscopo settimanale vi vedrà finalmente sereni dopo i primi giorni frenetici di agosto. Vi cullerete nei dolci ricordi dei giorni trascorsi e penserete a quanto vi siete divertiti.

Settembre si avvicina sempre di più e lo avvertirete sulla vostra pelle. Durante la settimana, inoltre, verranno prese delle decisioni stravolgenti: giungeranno delle notizie sensazionali. Possibili viaggi fuori porta e ristrutturazioni. Purtroppo le coppie attraverseranno un periodo turbolento dovuto ad un argomento discordante: se possibile, cercate di ascoltare e parlare pacatamente. I single che hanno conosciuto qualcuno nella prima parte dell'estate, rifletteranno sulla possibilità di portare avanti la conoscenza o se chiudere i ponti

Previsioni dell'oroscopo, dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana di riordino generale. Avrete modo di trascorrere ancora qualche giornata di pace e di svago, ma la maggior parte dei nativi di questo ruggente segno sarà indaffarato tra casa e lavoro.

Coloro che hanno effettuato un nuovo incontro o che magari hanno ripreso a frequentare un ex, dovranno decidere se procedere su questo percorso o se chiudere e guardare oltre. Anche le coppie in crisi dovranno fare una scelta: o dentro o fuori, bando alle mezze misure. Le stelle parlano di certe occasioni lavorative da cogliere al volo. Se non dovesse ritenervi soddisfatti o magari siete pronti a scendere in campo per rimettervi in gioco, allora dovrete farvi avanti senza esitare.

Vergine - Settimana con stelle valide anche se qualche sconsolazione potrebbe cogliervi di punto in bianco. Avvertirete sulla vostra pelle che la stagione estiva sta scivolando via lasciando spazio all'autunno. Presto, tutto questo diverrà un ricordo: ciò che è stato è stato!

Tutto ciò che dovrete fare sarà voltare pagina e prepararvi al prossimo mese o al fatidico rientro. Sorrideranno coloro che faranno le vacanze fuori stagione. Per quest'ultimi sarà possibile godere di una maggiore tranquillità e riservatezza. Accordi favoriti: qualche nativo della Vergine ha un lavoro stagionale e desidera tantissimo poter prolungare il contratto.

Bilancia - Venerdì e sabato saranno le due giornate più lunatiche della settimana a causa del transito della Luna nel vostro segno. Dovrete cercare di investire tutte le vostre forze sulla prima metà della settimana. In amore, se siete single, necessitare di tempo per poter frequentare una nuova persona o per decidere se dedicarvi alla carriera o all'auto-realizzazione personale.

Tempesta in arrivo: i panni sporchi si lavano in famiglia! Le stelle parlano chiaro, sul fronte lavorativo occorrerà fare un miglioramento ed anche all'interno della propria abitazione bisognerà cambiare tutto e riordinare le idee.

Scorpione - Evitate di sperperare, specie se state avendo delle grosse difficoltà a sbarcare il lunario. Per voi, questa sarà la fatidica settimana della 'quiete dopo la tempesta'. Dovrete rimettere tutto a posto e prepararvi a ripartire. Risultano ancora in atto delle situazioni poco soddisfacenti o poco limpide, in settimana se ne riparlerà! Una capatina in banca o in posta vi aiuterà a rimettere in sesto il conto e le finanze. Dovrete cercare di focalizzarvi sul vostro benessere, dato che vi siete trascurati troppo facendo le ore piccole e nutrendovi in malo modo.

Sfruttate questa settimana per mettere un punto.

L'oroscopo della settimana prossima, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In famiglia la situazione potrebbe ancora apparire intricata. Magari delle cose non girano come sperato e bramate un cambiamento profondo. Ciononostante, in settimana potrete fare affidamento sulla vostra disponibilità. Godrete di un buon livello di forma mentale e fisica, questo aspetto costituirà un punto a vostro favore. Se volete chiedere un aumento o migliorare le entrate, dovrete continuare a investire e ad espandere le conoscenze. Il fine settimana vi sarà di grande aiuto.

Capricorno - Si aprirà bene questa settimana, anche se avrete di che riflettere. La vostra personalità sarà messa a nudo e tutti i nodi verranno al pettine.

Potrete premere il piede sull'acceleratore e chiudere dei contratti importanti. Pulizie in casa: dovrete sistemare ogni stanza e rimettere tutto al proprio posto. L'estate sta finendo, per cui è giunto il tempo di tornare in carreggiata. Partite in anticipo ed evitare le distrazioni. Gustatevi quest'ultimi scampoli estivi come meglio potete. Discussioni nel fine settimana.

Acquario - Settimana valutata come "soddisfacente". Dei vecchi rancori potranno essere archiviati e lasciati alle spalle. Occhio al portafoglio. In questo periodo avete speso abbastanza denaro ed ora vi ritrovate con l'acqua alla gola. Sul vostro cielo è presente una piccola nube, forse avete delle difficoltà lavorative oppure in amore non riuscite a concludere nulla.

Prendetevi tutto il tempo necessario per rimettere le cose a posto. Un cambio della disposizione mobiliare o un trasloco, vi conferirà nuova linfa vitale.

Pesci - L’oroscopo della settimana prossima annuncia dei cambiamenti più o meno consistenti. Chi lavora in modo stagionale, si ritroverà a pensare al futuro. Desiderate fare un salto di qualità, ottenere una promozione o un aumento. Cercate di sfruttare questo mese per fare il bilancio della situazione e per stabilire un piano di azione da mettere in atto a partire da settembre. In famiglia, chi ha dei figli dovrà prestare estrema attenzione. La forma fisica risulterà in ripresa, ma sarà bene effettuare una bella disintossicazione dai cibi spazzatura.