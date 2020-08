L'oroscopo di venerdì 14 agosto avrà in serbo molte emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i movimenti planetari principali, sarà possibile annoverare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e fra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, la Luna si troverà in quadratura a Nettuno e Marte sarà in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 14 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 14 agosto: Toro nervoso, dubbi per Gemelli

Ariete: vi sembrerà di essere una barchetta in balia delle onde.

Verrete trascinati dalla corrente delle vostre emozioni e dovrete stringere i denti per arrivare a fine giornata. Il confronto con gli altri sarà di fondamentale importanza perché vi consentirà di affrontare più serenamente la giornata. Condividere esperienze e scambiare pareri personali sarà motivo di crescita emotiva. Dal punto di vista sentimentale, ci saranno delle novità in vista, ma dovrete avere pazienza.

Toro: ci sarà un po' di nervosismo in famiglia a causa di alcune vecchie questioni irrisolte. Dovrete fare il punto della situazione e cercare di far ascoltare la vostra voce. Rabbia e prepotenza, però, non saranno utili allo scopo. Piuttosto, sarà più indicato avere un atteggiamento aperto e rispettoso verso le emozioni altrui.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dare peso alle persone che entreranno a far parte della vostra vita: potreste scoprire di avere con una di esse un'affinità molto speciale.

Gemelli: sarete dubbiosi sulle scelte da compiere, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Vi si aprirà una sfera di possibilità non indifferente, ma dovrete riflettere con attenzione.

Ascoltare consigli esterni potrebbe esservi d'aiuto, però, non potrete scegliere basandovi solo su di essi. Dovrete analizzare le vostre esigenze e capire cosa si sposa meglio con esse. In amore, dovrete risolvere alcune questioni irrisolte. Forse, una persona proveniente da passato, tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote.

Cancro: sarà una giornata sottotono per voi. Dovrete cercare di mettere da parte la vostra tristezza per portare a termine le mansioni quotidiane. Gli amici saranno un punto di riferimento essenziale perché vi spingeranno ad aprirvi al mondo. Fare nuove esperienze allevierà la vostra malinconia e porterà un po' di colore nella vostra giornata. Sport, creatività e natura vi doneranno uno spiccato senso di completezza che andrà a mescolarsi con il desiderio di raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo del 14 agosto: Vergine riflessiva, Scorpione ambizioso

Leone: un evento difficile vi destabilizzerà dal punto di vista emotivo. Sarà importante fare appello a tutte le vostre forze per riuscire a trovare un nuovo equilibrio interiore.

Concentrarvi sulle cose pratiche vi aiuterà nell'affrontare al meglio la giornata. Ritmi di vita serrati e vivaci saranno un vero toccasana per la vostra personalità. In amore, proverete a frenare i vostri sentimenti perché non vi sentirete pronti a condividere sogni e speranze con il partner.

Vergine: avvertirete la necessità di trascorrere del tempo da soli per riflettere. Non vorrete essere distratti da altre persone perché vi sembrerà di essere allontanati dai vostri pensieri più profondi. Sarà il momento giusto per prendere decisioni importanti che cambieranno il resto del vostro futuro. Non tutti gli amici saranno in grado di darvi un supporto emotivo adeguato perché in pochi comprenderanno le vostre emozioni.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non agire d'impulso.

Bilancia: dare sfogo alla vostra creatività vi consentirà di osservare il mondo da un nuovo punto di vista. Avrete tante risorsr da poter sfruttare e non vi farete abbattere dalle difficoltà quotidiane. Esprimerete i sentimenti grazie alla vostra arte e permetterete agli altri di comprendere ciò che si muove nel vostro cuore. In amore, darete tutti voi stessi: sarete pronti ad accogliere pregi e debolezze del partner e a supportarlo in qualsiasi percorso deciderà di intraprendere.

Scorpione: avrete uno spiccato senso per gli affari. Punterete a migliorare le condizioni economiche per vivere una vita più serena. A livello pratico, sarete veloci e spigliati perché avrete molto da conquistare.

La vostra ambizione vi permetterà di affermarvi sul lavoro e di farvi notare da persone che potrebbero cambiare la vostra posizione. Il partner vi resterà accanto, ma potrebbe essere travolto da altri problemi. Insieme, sarà più semplice combattere le difficoltà.

Previsioni astrologiche di domani 14 agosto: Capricorno fortunato, Pesci a contatto con la natura

Sagittario: vi troverete a vivere una situazione complessa in amicizia. Avvertirete il bisogno di ribellarvi ad alcune cose che sono state dette nei vostri confronti, ma faticherete nel trovare la forza per farlo. Il vostro terrore sarà quello di compromettere rapporti che hanno caratterizzato la vostra adolescenza e giovinezza. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non trattenervi: spontaneità ed educazione vi aiuteranno ad ottenere ciò che vorrete.

Capricorno: sarà un momento molto incoraggiante e fortunato dal punto di vista lavorativo. Gli impegni saranno molti, ma non vi farete spaventare dai ritmi frenetici. Sarà importante curare il rapporto con i colleghi ed esternare al massimo le vostre capacità. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare l'importanza di una valvola di sfogo efficace: sport, musica e lettura saranno in grado di alleviare la tensione quotidiana. Inoltre, il rapporto con gli amici si intensificherà.

Acquario: sarà importante avere cura per i dettagli. Infatti, prestare attenzione alle piccole cose vi consentirà di ampliare la vostra visione del mondo. I gesti d'affetto, soprattutto quelli più sinceri e spontanei, vi riempiranno il cuore di gioia e vi permetteranno di avere maggiore fiducia in voi stessi.

Dal punto di vista economico, la situazione sarà un po' deludente, ma se persevererete nei vostri obiettivi, potreste scoprire di avere delle innate abilità. Positività ed ottimismo saranno fondamentali.

Pesci: dimostrerete un inaspettato legame con il mondo circostante. Vi renderete conto di far parte di qualcosa di molto più grande e questo vi spingerà ad approfondire il contatto con la natura. Camminare, a piedi nudi, sulla sabbia o raccogliere fiori in un piccolo prato, vi consentirà di entrare maggiormente in contatto con il vostro io. Sarete molto empatici nei confronti delle persone che vi circonderanno e non avrete alcun timore nel dimostrare i vostri sentimenti.