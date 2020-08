Inizia un nuovo fine settimana, scopriamo quindi come andrà la giornata di sabato 8 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo dell'8 agosto

Ariete: in amore non esagerate con le polemiche. Venere dissonante potrebbe portare tensioni in alcuni rapporti. Nel lavoro Saturno contrario non permette di avere quanto meritate, ma le novità non mancano.

Toro: per i sentimenti è un fine settimana promettente. Attenzione però alcuni scontri che potrebbero nascere nel pomeriggio. Nel lavoro c'è un po' di nervosismo nei rapporti con gli altri, queste tensioni continueranno anche settimana prossima.

Gemelli: a livello amoroso sarà una giornata positiva. Chi è solo può avere un incontro stimolante. Nel lavoro siete agitati. C'è qualcosa da gestire al meglio in breve tempo.

Cancro: in amore sarà un fine settimana particolare. Chi è in crisi da tempo dovrà evitare polemiche inutili. A livello lavorativo non pretendete troppo. Con un capo o un collaboratore avrete la possibilità di riflettere sul futuro.

Leone: per i sentimenti, se dovete parlare con una persona importante fatelo adesso. Momento positivo con la luna in buon aspetto. Nel lavoro non programmate nulla di troppo complesso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale un problema può essere affrontato al meglio, in quanto la Luna non è più contraria.

Nel lavoro coloro che hanno attività in proprio hanno voglia di fare cose nuove.

Astrologia del giorno 8 agosto

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore è un momento strano, dovete cercare di evitare complicazioni. Nel lavoro sarà meglio non fare passi falsi. Queste giornate sono particolari per i rapporti con gli altri.

Scorpione: per i sentimenti in questi giorni cercate di fare solo le cose che vi piacciono, Venere nel segno aiuta. Nel lavoro si intravede una ripresa, le nuove attività sono favorite.

Sagittario: a livello sentimentale, se dovete chiarire qualcosa, conviene parlare in questo giornata, il cielo è dalla vostra parte.

A livello lavorativo avete tanta voglia di recuperare e potrebbero arrivare belle novità.

Capricorno: a livello amoroso sarà una giornata particolare, meglio evitare le complicazioni. A livello lavorativo sono possibili dei piccoli o grandi ripensamenti da gestire al meglio.

Acquario: in amore la Luna in aspetto positivo può portare qualche momento particolare. Nel lavoro potrete evitare di commettere errori se ripenserete a qualcosa fatto in passato.

Pesci: in amore le relazioni di lunga data sono favorite, c'è qualche bella novità anche nei nuovi rapporti. Nel lavoro pianificate tutte le mosse senza fare spese eccessive, al momento sono possibili diverse novità.