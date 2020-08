Ha avuto inizio l'ultimo mese della stagione estiva. Come andrà a livello sentimentale agosto per tutti i segni zodiacali? Scopriamo l'Oroscopo e le stelle dell'amore dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di agosto per i sentimenti dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il segno zodiacale con cui potrete provare ad avere un contatto in queste giornate del mese di agosto è quello dei Gemelli. Fate attenzione però perché questo periodo sarà caratterizzato anche da momenti che vi vedranno sotto pressione. Badate quindi ai rapporti interpersonali e cercate di tenere a freno le incertezze.

Toro: dopo le difficoltà amorose vissute nei mesi precedenti, i nati sotto questo particolare segno sono pronti a rimettersi in gioco.

La passionalità potrà risvegliarsi ad agosto. I single, dovranno quindi impegnarsi per poter fare nuove interessanti conoscenze.

Gemelli: agosto è un mese di recupero per i sentimenti. I single potranno fare degli incontri. I nati sotto questo segno non amano la solitudine, per questo motivo anche le coppie troveranno un punto di incontro.

Cancro: a partire dalla seconda settimana del mese con Venere nel segno potrete potenziare le vostre emozioni. Ci sarà una buona ripartenza, soprattutto se di recente avete vissuto una separazione. Anche le coppie che col tempo si sono allontanati, potranno recuperare.

Leone: nell'ultimo periodo non sono mancate delle tensioni d'amore a causa di problematiche sorte in campo lavorativo.

Questo vi ha allontanato dalle persone amate, ora potrete trovare un recupero, considerata anche una nuova passionalità. Abbandonate i pensieri negativi mettendovi così in gioco.

Vergine: non siate critici ed esigenti nei confronti dell'amore, è il momento di lasciarsi andare. Alcune perplessità potrebbero manifestarsi nei confronti del partner, ma con Venere che non sarà più contraria, se riusciste ad andare oltre, potrete vivere buone emozioni.

Astrologia dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se avete vissuto dei momenti di incertezza negli ultimi tempi, ora sarà meglio provare a superare questa sensazione senza inasprire polemiche. Non è un momento al top per l'amore, cercate quindi di essere cauti nei rapporti di coppia.

Scorpione: belle le emozioni che potrete vivere con Venere le che coinvolge il vostro segno.

Chi è in coppia potrà vivere delle situazioni di ripresa, i single, invece, dovranno mettersi in gioco per poter fare nuove conoscenze e risvegliare la propria passione.

Sagittario: dopo un periodo difficile sentite l'esigenza di fare nuove esperienze. L'estate è il momento ideale per mettersi alla prova. Se lo ritenete giusto fate anche delle proposte, potrete così testare la vostra passionalità.

Capricorno: con l'arrivo dell'estate il Capricorno ha scelto di non impegnarsi particolarmente, ma di vivere i rapporti alla giornata. Se però alcune situazioni non funzionano, sarà meglio prestare attenzione. Ci saranno delle responsabilità da prendere in campo amoroso e questo potrebbe diminuire il vostro desiderio.

Acquario: vi sentite stanchi, potreste aver bisogno di nuovi stimoli, in particolare mentali. Periodo di passione altalenante per il segno, potrete però vivere delle forti attrazioni in particolare per i Sagittario, Gemelli e Ariete.

Pesci: momento di recupero per l'amore dei Pesci. Se ci sono stati dei problemi, il cielo è interessante e vi trasmette la giusta carica per poterli risolvere. Belle le emozioni che potrebbero vivere anche i single.