L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, ai prossimi sette giorni. In analisi la seconda settimana dell'attuale mese, messa sotto torchio e valutata in base alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni. Ad essere direttamente interessati dalle previsioni zodiacali della settimana, in questa sede i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i migliori, senz'altro il Capricorno (voto 8) e a seguire tutti gli altri. Non troppo positivo il frangente per gli amici dello Scorpione (voto 5), segno sottoposto a svariati alti e bassi generati da Marte in Ariete.

Il cielo astrologico della settimana a venire contempla un ottimo lunedì con la presenza della Luna nel campo del Toro. Mercoledì la stessa sarà presente in Gemelli e infine, sabato, farà il suo ingresso nel segno del Cancro. Continua ancora il prezioso sestile tra Nettuno e il trio Giove-Plutone-Saturno con, sullo sfondo l'ottimo trigono astrale in atto tra Marte e la coppia Sole-Mercurio. La Luna favorirà diversi segni nel corso della settimana, insieme a Venere, Marte e tutti gli altri astri, ma di questo ci occuperemo dettagliatamente nei nostri oroscopi giornalieri. Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Cosa riserveranno le stelle al segno della Bilancia i prossimi sette giorni? A tutti voi nativi l'Astrologia ha messo in conto un fine periodo abbastanza difficile, comunque anticipato da un inizio certamente più che buono.

In generale il frangente analizzato si attesterà sulla mediocre sufficienza, con momenti sicuramente poco performanti ai quali porre attenzione. In effetti, domenica porterà il simbolo del "ko" e sabato invece quello del cosiddetto periodo "sottotono". L'amore in coppia promette bene ma solo dopo qualche chiarimento.

Il dialogo con la persona amata sarà sincero e profondo. Mettete da parte eventuali perplessità e lasciatevi trasportare dalla forza del cuore. Se dentro qualche single "sonnecchia" un'anima conquistatrice, nel periodo potrà finalmente emergere grazie alle circostanze astrali e all'abilità personale.

Le stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★★ martedì 11, giovedì 13, venerdì 14;

★★★ sabato 15 agosto;

★★ domenica 16 agosto 2020.

♏ Scorpione: voto 5. Secondo quanto analizzato e messo in evidenza nell'oroscopo della settimana, il periodo si preannuncia decisamente poco performante per voi dello Scorpione: delusi? Ovvio che sì, ma non per questo dovete fasciarvi la testa prima ancora di averla rotta.

Con calma e ragionamento troverete senz'altro una scappatoia in grado di portarvi indenni verso la fine del periodo. In merito alla parte sentimentale, avete tenuto duro fino ad ora, ma in questa settimana dovrete prendere atto del fatto che la pagina dei sentimenti potrebbe essere decisamente da riscrivere. In un certo senso avete (finalmente!) "la penna" giusta in mano per mettere qualche puntino sulle "i", che fino a pochi giorni fa sembrava mancasse. Pronti allora a scoprire quali saranno le giornate migliori e peggiori attribuite dalle stelline ai restanti giorni? Un appunto: occhio al possibile quanto probabile periodo "no" in arrivo a metà settimana.

I dettagli nel riepilogo a seguire:

★★★★★ martedì 11 agosto;

★★★★ lunedì 10, venerdì 14, sabato 15;

★★★ mercoledì 12, domenica 16;

★★ giovedì 13 agosto 2020.

♐ Sagittario: voto 7.

Settimana decisamente poco impegnativa, altresì, altrettanto poco promettente in alcuni settori legati a rapporti interpersonali o di amicizia. Infatti, il periodo avrà una sequenza fatta di alti e bassi, dunque non lineare: cosa fare allora? Semplice, seguite i nostri consigli dispensati attraverso l'oroscopo del giorno, di domani etc. e sicuramente troverete le risposte che cercate. Se doveste avere voglia di cambiare vita o magari intraprendere nuovi percorsi, gli astri invitano caldamente a ragionarci su con l'invito a non fare scelte avventate. Le stelle saranno dalla vostra parte ad inizio periodo, perciò si consiglia di sfruttare a pieno il momento. In qualche caso, parlando di sentimenti, la troppa sicurezza potrebbe creare qualche discussione con il partner, ma per fortuna nella vita di coppia si potrà contare anche su del buon feeling erotico capace di ristabilire l'armonia.

Vediamo di analizzare per bene questa nuova tornata di stelline ed individuare i giorni buoni e meno buoni.

La scaletta:

Top del giorno martedì 11 agosto;

martedì 11 agosto; ★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★★ giovedì 13, domenica 16;

★★★ venerdì 14 agosto;

★★ sabato 15 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. La prossima settimana potrebbe essere vissuta quasi come una 'top', visti i tanti giorni valutati positivamente e il relativo cielo astrale certamente più che performante. Interessante la parte centrale e finale del periodo con un giovedì spettacolare e con venerdì, sabato e domenica al top, tutti sottoscritti da cinque ottime stelline. Dopo un periodo un po' altalenante vissuto da molti di voi del segno all'insegna del dolce far nulla o immersi negli immancabili stravizi vacanzieri, finalmente vi sentirete bene e anche in forma: cercate di non abusare di tutte le vostre forze, lasciatene un po' per il dopo-ferie.

Se aveste dentro delle tensioni accumulate, sfogarsi con una persona amica poterà un grande beneficio mentale e fisico. Per le cose da fare si consiglia come sempre di puntare sulle giornate migliori, astenendosi in quelle segnate in negativo.

Vediamo intanto come si presenta la classifica stelline nel riepilogo sottostante:

Top del giorno giovedì 13 agosto;

giovedì 13 agosto; ★★★★★ venerdì 14, sabato 15, domenica 16;

★★★★ mercoledì 12 agosto;

★★★ martedì 11 agosto;

★★ lunedì 10 agosto 2020.

♒ Acquario: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante l'inizio e la parte finale del periodo certamente da sfruttare nelle cose più impellenti. Cercate di fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il "fare" o il "disfare" in quelle segnalate come non buone.

Indubbiamente sia martedì che mercoledì saranno da tenere sotto controllo dato che il primo è stato valutato con il "sottotono'" mentre l'altro risulta in odore di "ko". Se in queste giornate indicate come negative non doveste riuscire a riposare come vorreste, sappiate che l'umore vi renderà suscettibili e nervosi. Concedetevi del tempo solo per voi stessi: passeggiate, leggete un buon libro oppure imparate a sorseggiare (a piccoli sorsi) attimi di serenità, l’unico modo per mantenere i nervi saldi e azzerare eventuali ansie. Anche ridere sarà un ottimo toccasana contro il nervosismo.

A questo punto togliamo pure ogni perplessità passando direttamente a valutare la scaletta seguente:

Top del giorno venerdì 14 agosto;

venerdì 14 agosto; ★★★★★ sabato 15, domenica 16;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13;

★★★ martedì 11 agosto;

★★ mercoledì 12 agosto.

♓ Pesci: voto 7.

Si preannuncia più che discreto il periodo valutato dalle previsioni della settimana di competenza di voi nativi in Pesci. Parte delle giornate potrebbero essere abbastanza concilianti con interessi e/o intenzioni, a patto di saper giostrare bene le attività in programma: parliamo ovviamente di giovedì e sabato. Diciamo che, togliendo la parte iniziale al periodo, sottomesso a probabili fluttuazioni astrali e quindi con possibili alti e bassi, tutto il resto potrà essere sfruttato a dovere. Intanto sabato e domenica sarete certamente assistiti dalla buona Astrologia, sicuramente ben predisposta a far volare questo prossimo weekend. Chi stesse cercando l’amore, in questo periodo dovrebbe darsi più da fare.

Chi è in coppia invece potrà, con determinazione e convinzione, affrontare eventuali problemi rimasti in sospeso: ogni cosa dovrà essere fatta con la giusta calma, evitando ogni motivo di contrasto.

Scopriamo insieme il resto della scaletta con le stelline giorno per giorno:

Top del giorno domenica 16 agosto;

domenica 16 agosto; ★★★★★ giovedì 13, sabato 15;

★★★★ mercoledì 12 e venerdì 14;

★★★ lunedì 10 agosto;

★★ martedì 11 agosto 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Torna l'appuntamento con la classifica della settimana valida per tutto il comparto zodiacale. In evidenza le analisi astrologiche sul periodo che va da lunedì 10 a domenica 16 agosto. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, come già anticipato, sarà Gemelli, in questo caso meritatamente al primo posto.

A reggere il passo del segno di Aria solo il Toro, considerato tra i migliori del periodo perciò occupante la seconda posizione assoluta. Curiosi di sapere come sono stati classificati i restanti segni? Il responso finale aspetta solo di essere svelato.

La scaletta della settimana prossima:

1° Gemelli , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Toro, voto 9;

3° Cancro e Capricorno, voto 8;

4° Sagittario, Acquario e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Leone, Vergine e Bilancia, voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

Il report astrologico inerente l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto 2020, nella fattispecie pertanto incentrato sulla seconda settimana dell'attuale mese è arrivato a fine. Il prossimo incontro con le previsioni, la classifica generale e le stelle giornaliere riguarderà il periodo compreso da lunedì 17 a domenica 23 agosto.