La prima settimana del mese di agosto è in arrivo per i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà il periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 agosto 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, lavoro e salute per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo settimanale da Ariete fino alla Vergine

Ariete: a livello sentimentale in questa settimana potrete chiarire delle situazioni rimaste in sospeso per molto tempo. Le coppie in crisi da tempo, dovranno comprendere se portare avanti il proprio rapporto. A livello lavorativo è probabile che ci siano dei cambiamenti importanti. Non ci saranno novità, ma è possibile pensare a dei progetti che daranno i loro frutti nei prossimi mesi.

Toro: in amore si può pensare a progetti importanti, come una convivenza. Questo è il momento di agire. Chi da poco ha vissuto un momento difficile, potrà guardare avanti. I single, è possibile che facciano degli incontri. Nel lavoro sarà possibile fare degli accordi interessanti, qualcuno potrebbe ricevere una buona proposta.

Gemelli: Venere in questa settimana uscirà dal segno, è importante cercare di confrontarsi con il partner per capire quale direzione prendere. Attenzione alle polemiche, riflettete bene prima di esporvi, perché dopo non sarà più possibile tornare indietro. Nel lavoro, chi ha vissuto dei momenti sottotono, ora potrà recuperare, le stelle sono a vostro favore.

Cancro: questa settimana potrebbe essere problematica per quel che riguarda il settore professionale, non mancheranno delle tensioni da dover affrontare.

Sarà importante tenere sotto controllo le spese, ultimamente alcune sono state eccessive. In campo amoroso, le coppie che hanno vissuto dei problemi, se davvero lo desiderano, potranno trovare delle soluzioni.

Leone: la prima settimana di agosto sarà particolarmente positiva in campo amoroso per il segno.

Le coppie che stanno insieme da tempo, potranno superare alcune difficoltà, non mancheranno soluzioni che riguardano il lato familiare, ma anche economico. Nel lavoro, ultimamente ci sono stati degli scontri, qualcuno potrebbe anche pensare di cambiare collaboratori.

Vergine: cielo favorevole per chi vuole recuperare una storia d'amore.

Vi sentite più disponibili e con Venere nel segno siete pronti a recuperare il vostro rapporto. Nel lavoro, l'ambizione sarà importante per ottenere nuove conquiste. Non mancheranno delle buone idee.

Astrologia della settimana per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: qualche difficoltà in amore sarà inevitabile in questo inizio agosto. Cercate di controllare le vostre reazioni, senza alimentare troppo le polemiche. Nel lavoro, ci sono dei rallentamenti che possono riguardare non solo i progetti ma anche il lato economico.

Scorpione: nel lavoro se ci sono dei progetti in sospeso, ora potranno essere portati avanti. Non mancheranno risultati per i nati sotto questo segno, qualcuno potrà anche ricevere una buona proposta.

In amore, il cielo è dalla vostra parte, con anche Venere, Giove e Saturno favorevoli. Potrete fare delle scelte importanti per la coppia.

Sagittario: momento di recupero sentimentale per il segno, sarà importante comprendere se portare avanti o meno il proprio rapporto. Nel lavoro, in arrivo delle buone notizie che riguardano non solo i progetti ma anche le collaborazioni. In questo periodo l'importante non sarà tanto agire, quanto preparare il campo a nuove idee.

Capricorno: l'intero mese di agosto sarà importante per voi, in questa settimana a livello amoroso riuscirete a superare delle problematiche che hanno riguardato il campo sentimentale. Nel weekend dovrete solo fare attenzione a non cedere a delle polemiche.

Nel lavoro, con la protezione di Giove e Saturno, potrete pensare a qualcosa di nuovo.

Acquario: situazione favorevole per quel che riguarda il lato lavorativo. Se ci sono delle situazioni che avete rimandato, presto potrete rimetterle in atto. In amore, ci sarà la possibilità di trovare delle soluzioni a delle problematiche di coppia.

Pesci: nuove responsabilità in campo amoroso stanno per arrivare. Le coppie che sono nate da poco tempo, potranno stabilizzare il proprio rapporto e non mancheranno occasioni per fare dei nuovi incontri. A livello lavorativo, ci saranno buone occasioni che daranno i loro frutti nei prossimi mesi.