Sta per finire un'altra settimana. Di seguito approfondiamo le previsioni delle stelle e dell'Oroscopo per la giornata di domenica 9 agosto 2020 relativamente all'amore, al lavoro e alla salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo di domenica 9 agosto

Ariete: la Luna è favorevole in questa domenica. Cercate di gestire le nuove conoscenze con maggiore attenzione. Nel lavoro ci saranno delle scelte da affrontare, fatele con coscienza.

Toro: per i nati sotto questo segno a livello amoroso si avvicina a un buon recupero. Sentite l'esigenza di maggiori certezze. Nel lavoro non tiratevi indietro se ci sono delle problematiche da dover affrontare.

Gemelli: la Luna è favorevole per il segno, potrete vivere dei momenti interessanti in campo lavorativo. In amore periodo migliore in vista di progetti riguardanti i mesi futuri

Cancro: vi sentite nervosi, cercate di non isolarvi in campo amoroso. Tenete sotto controllo la vostra agitazione. Nel lavoro, siate più cauti.

Leone: per i nati sotto il quinto segno zodiacale, la giornata sarà caratterizzata da alcune distrazioni. Cercate, soprattutto nel lavoro, di programmare al meglio le diverse situazioni. In amore siate prudenti verso le nuove relazioni.

Vergine: momento di recupero per il segno in campo sentimentale, anche se non mancheranno alcuni dilemmi. A livello lavorativo è un periodo importante e potrete risolvere delle situazioni, non mancheranno novità.

Astrologia del giorno

Bilancia: ci saranno delle questioni da risolvere in campo sentimentale, alcune situazioni saranno complicate da affrontare. Nel lavoro, cercate di superare alcuni problemi.

Scorpione: a livello salutare la situazione va meglio. In campo lavorativo potrebbero esserci dei vantaggi.

Per quel che riguarda il settore amoroso, con Venere nel segno è un buon momento.

Sagittario: potrete fare delle nuove conoscenze, ma anche affrontare dei chiarimenti se ci sono delle problematiche di coppia. Nel lavoro cercate di fare attenzione e non fate le cose di fretta.

Capricorno: vi sentite stanchi e in campo sentimentale le stelle sono conflittuali.

Nel lavoro cercate di evitare delle brutte discussioni.

Acquario: per i nati sotto questo segno la Luna è favorevole. In campo amoroso in questa giornata di domenica 9 agosto potrebbero esserci per il segno dei cambiamenti positivi. Per quel che riguarda il settore professionale ci sono delle opportunità che presto potrete realizzare.

Pesci: in questa giornata potrete trovare un accordo in campo sentimentale, in questo modo vi sentirete meglio. A livello lavorativo, vi sentite particolarmente forti delle vostre idee, potrete provare a proporle.