L'Oroscopo di domenica 9 agosto presenterà numerosissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra la Luna e Marte, Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Giove, Marte in quadratura a Giove e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 9 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 9 agosto: Ariete sincero e cambiamenti per Toro

Ariete: sarete molto sinceri nel mostrare le vostre emozioni perché non sopporterete l'idea di nascondere la vostra vera personalità.

Purtroppo, non tutti prenderanno bene questo atteggiamento: c'è chi potrebbe giudicarvi eccessivamente scontrosi o lamentosi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di modulare le vostre reazioni a seconda della persona che vi troverete davanti. Assicuratevi di entrare in contatto con individui che conoscano le vostre sfaccettature caratteriali.

Toro: avvertirete la necessità di apportare dei cambiamenti all'interno della vostra vita. L'obiettivo sarà quello di migliorare la vostra situazione economica e sentimentale. Sarete alla ricerca di una stabilità che possa rendervi la quotidianità più semplice. Forse, servirà del tempo affinché ciò avvenga, ma se inizierete a impegnarvi per raggiungere questo scopo, tutto andrà per il verso giusto.

Potrebbe essere molto utile trovare una valvola di sfogo efficace per dare voce alle emozioni.

Gemelli: sarà il momento giusto per prendervi qualche ora solo per voi stessi. Avvertirete il bisogno di staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane per dedicarvi ai vostri hobby. Forse, qualche piccolo senso di colpa, vi spingerà a pensare alla vostra situazione lavorativa.

Per fortuna, la presenza degli amici si rivelerà provvidenziale perché vi spingerà a sperimentare nuove esperienze e ad incontrare persone sconosciute. In amore, al momento, avrete un atteggiamento distaccato.

Cancro: si presenteranno delle situazioni molto interessanti dal punto di vista amoroso, ma dovrete fare attenzione alla vostra timidezza.

Un atteggiamento troppo introverso, infatti, potrebbe spingera la persona amata a cogliere dei segnali sbagliati. Potreste organizzare qualcosa di divertente da fare insieme, non sarà necessario compiere dei gesti eclatanti, ma vi basterà mostrare interesse e partecipazione. In famiglia, la situazione rimarrà stabile, anche se potrebbero esserci delle piccole discussioni.

Oroscopo del 9 agosto: nervosismo per Bilancia e Scorpione annoiato

Leone: affronterete una giornata molto particolare perché avvertirete il bisogno di riorganizzare la vostra quotidianità. Un velo di malinconia potrebbe rendervi di cattivo umore e spingervi a chiudervi in voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi trasportare da pensieri negativi.

Potrebbe essere di grande aiuto entrare in relazione con persone ottimiste e in grado di coinvolgervi nei loro piani. L'amore darà un tocco di colore a di gioia.

Vergine: desidererete trascorrere una giornata in famiglia, all'insegna del relax e del divertimento. Avrete molto di cui parlare e cercherete di concentrarvi sulle cose positive. Una delle sfide più dure da affrontare sarà l'accettazione di diversi punti di vista. Tenderete a essere ipercritici a causa della vostra preoccupazione. Il partner potrebbe consigliarvi di provare a usare delle tecniche per controllora l'ansia. Non apprezzerete questo suggerimento, ma potreste scoprire qualcosa di nuovo e di utile.

Bilancia: i cambi di programma vi renderanno nervosi e suscettibili.

Preferirete svolgere le vostre attività come avevate deciso in precedenza. Qualcosa potrebbe turbare la vostra serenità, ma se riuscirete a viverla con il giusto spirito, riprenderete presto il controllo di voi stessi. Una persona speciale potrebbe mostrarvi il mondo da un nuovo punto di vista. Forse, non sarete ancora pronti a lasciarvi andare, ma si tratterà di un inizio positivo.

Scorpione: vi troverete a vivere dei momenti monotoni e poco dinamici. Avrete bisogno di donare un tocco di vivacità alla vostra quotidianità, ma non sarà facile trovare qualcosa che vi soddisfi. In amore, sarete molto esigenti perché pretenderete che il partner vi dia il meglio delle sue risorse. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non basarvi solo sui risultati, ma di dare importanza anche al suo impegno.

Buona parte del lavoro spetterà anche a voi: mettere a suo agio la persona amata sarà fondamentale!

Previsioni astrologiche di domani 9 agosto: Sagittario istintivo e contatto con la natura per Acquario

Sagittario: sarete stufi di seguire il vostro lato più razionale e inizierete a compiere azioni basate solo sul vostro istinto. Questo vi farà sentire liberi e fieri di voi stessi, ma potrebbe, inconsapevolmente, esporti a situazioni di rischio. Le persone che vi saranno accanto cercheranno di convincervi a tornare sui vostri passi. Dal punto di vista emotivo, avrete voglia di immergervi in una relazione dinamica ed energica. Essere spontanei e allegri favorirà il nascere di nuove relazioni.

Capricorno: dovrete valutare con attenzione le persone che vi circonderanno.

Forse, qualcuna di loro potrebbe avere un atteggiamento che vi farà sorgere dei sospetti. Prima di puntare il dito, le previsioni zodiacali di domani, consigliano di affrontare i vostri dubbi con l'amico in questione. Non sarà una conversazione facile e potrebbe portare ad un vicolo cieco, però, se sarete vigile, potreste raccogliere informazioni importanti. Sarà fondamentale dedicare un po' di tempo al relax e al benessere personale.

Acquario: dovrete fare molta attenzione alla vostra situazione economica. Avrete la possibilità di togliervi qualche sfizio, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non esagerare. Potrete essere felici anche se sarete circondati da pochi oggetti materiali.

Il contatto con la natura sarà un punto di partenza fondamentale per ritrovare la vostra interiorità. Potreste decidere di fare una passeggiata al parco o di trascorrere una giornata al mare!

Pesci: tenderete a essere estroversi verso le persone a cui vorrete bene. Parlerete a lungo di voi stessi perché questo vi farà sentire meglio con la vostra personalità. Però, sarà importante scegliere con cautela gli amici ai quali rivelare i vostri sentimenti. Qualcuno, infatti, potrebbe userete le vostre parole come un'arma da rivolgervi contro. i genitori, al contrario, saranno un saldo punto di riferimento in questa giornata. Vi ascolteranno e cercheranno di darvi i giusti consigli. Forse, non condividerete tutto ciò che vi diranno, ma saprete che saranno guidati solo dall'amore.