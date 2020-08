L'oroscopo di domani 10 agosto, riprende a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso, il periodo interessato è il primo giorno della settimana entrante. Come al solito a farla da padrone sarà l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, in questo contesto rapportati ai segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali potrebbero essere i segni migliori e peggiori di domani? Attori principali delle odierne analisi astrali i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che, tra questi appena citati, saranno solo due i segni valutati a massima positività nel periodo: Bilancia e Sagittario.

Invece si prevede tutto in salita il frangente, secondo le previsioni zodiacali di lunedì, per i nativi in Pesci e Capricorno, in questo caso preventivati il primo in periodo "sottotono" e l'altro in giornata da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 10 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 agosto

Questo lunedì il nostro metro di misura tra positività e negatività sarà, nella maggior parte dei casi, influenzato dal nuovo transito lunare previsto proprio in questo primo giorno di avvio settimanale. Come già anticipato in altra sede, la Luna, astro simbolo dell'amore e dei buoni sentimenti, si appresta ad entrare nel segno del Toro lunedì alle ore 03:28.

A questo punto la domanda è: chissà quali saranno le intenzioni degli astri nei confronti del nostro segno? Allora non vogliamo certo tenervi oltre sulle spine, quindi passiamo subito a togliere il velo dalla classifica stelline interessante la giornata di domani, lunedì 10 agosto.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali di domani 10 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 10 agosto indica che è il momento di scendere in campo con il massimo della determinazione.

Frequentare nuovi ambienti gioverà al vostro umore: sappiamo che voi Bilancia amate socializzare, pertanto tutto ciò che è nuovo o stuzzicante fa per voi. Dateci dentro con le prossime attività quotidiane: gli affari saranno interessanti; qualcosa si chiuderà e qualcosa di nuovo si aprirà. In amore intanto, non ci sarà bisogno di molte parole per trasmettere a chi sapete ciò che avete nel profondo dell'animo. In molti casi saprete ben comunicare anche senza parlare, solo con gli occhi: questo sarà più che sufficiente per mostrare quanto apprezzate la persona che avete accanto e soprattutto nel cuore. Single, forse ci saranno momenti in cui vacillerete, ma se guarderete in fondo ai vostri pensieri saprete intraprendere la scelta giusta.

Non siate titubanti verso gli eventi, anche se dovessero presentarsi con un punto interrogativo. Nel lavoro, la vostra forza e relativa coerenza nelle scelte potrebbe fare la differenza, facendo pendere dalla vostra l'ago della bilancia, specialmente in merito alla fortuna. Voto 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì si annunciano anche per voi dello Scorpione una giornata abbastanza efficace e, a tratti, anche leggermente fortunata. Diciamo pure quanto basta per superare più di qualche ostacolo, soprattutto nelle cose relative ai sentimenti e al lavoro in generale. In amore, sarete animati da una grande fiducia in voi stessi e questo vi aiuterà a conciliare al meglio la vita di coppia.

Qualcuno nel frattempo potrebbe lasciarsi assorbire da mille pensieri: la distrazione potrebbe essere dominante in questo giorno, creando difficoltà soprattutto in ambito familiare. Single, a voi dice bene il periodo: sprizzerete energia da tutti i pori! Forse è arrivato il momento di concedersi un po' di moto e recuperare il gusto della caccia amorosa. Nel lavoro, la giornata prevede un'immersione totale nella routine, il che servirà senz'altro a smaltire gli impegni arretrati oppure a rimettere ordine nelle vostre spese in programma. Gli obiettivi ambiziosi richiederanno pazienza, quindi scalpitare non servirà a nulla. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 10 agosto al Sagittario indica che evolverà molto bene questa parte della settimana, con un lunedì vincente soprattutto nei rapporti sentimentali.

In generale, l'arrivo della Luna nel segno del Toro messa in conto proprio nella prima mattinata di questo lunedì, porterà di sicuro una marea di buone notizie, come anche ottime novità in primis in amore. Dunque splendida giornata per le emozioni del cuore: piacevoli, ricche di novità ed a tratti molto romantiche. In coppia, visto il periodo ottimo vi saranno senz'altro grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore e niente turberà la vostra serenità. Con la persona amata, avete già posto delle fondamenta abbastanza stabili. Se single invece, vi scoprirete capaci di vivere un periodo ricco di eventi, di sensualità e tanta spregiudicatezza, anche se non riuscirete proprio ad avere un'intesa armoniosa con chi vorreste accanto.

Nel lavoro, riuscirete a liberarvi dai pensieri stressanti e dalle solite preoccupazioni: godetevi al meglio questa giornata, ok? Qualunque sia la vostra attività professionale riuscirete ad ampliare il vostro raggio d'azione: avrete le carte in regola per migliorare la vostra posizione. Voto 9.

Oroscopo di lunedì 10 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 10 agosto, indica un periodo messo in preventivo dagli astri come abbastanza incerto, valutato in questo caso con il "ko". Sarà davvero un pessimo giorno? Probabile, non certo: l'incertezza, se così vogliamo, arriva dalla coppia Giove-Plutone presente nel vostro segno, nel frangente sotto quadratura da Marte.

In amore, dovrete mettere a confronto le idee di entrambi e fare in modo di trovare una perfetta complicità. Non fossilizzatevi solo sulle vostre opinioni ma tenete conto anche di quelle del vostro partner: vedrete che andrà subito meglio. Il fatto di dover prendere una decisione importante potrebbe comportare dei cambiamenti in alcune situazioni che sapete. Single, se non volete fare il primo passo a causa del vostro orgoglio, pazienza: sappiate comunque che sarebbe opportuno muoversi, in modo da non perdere nuove occasioni e magari rimanere ancora una volta delusi. Nel lavoro, si prevede una giornata buona per entrare in contatto con clienti o aziende: gli astri faciliteranno eventuali accordi.

Intanto, tenete conto che la giornata non sarà tra le più favorevoli con le stelle in posizione un po' ambigua nei confronti del segno. Voto 6-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì indicano che partirà e chiuderà sulla discreta positività questo primo giorno di avvio settimanale. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (anche pesanti!) fatti in passato. In amore, sarà una giornata al limite della media positività per voi nativi. In coppia soprattutto, vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti del vostro partner. L'armonia che regnerà nel corso della giornata non verrà intaccata certamente da qualche piccola lite o battibecco passeggero: non date modo alle situazioni di accendere fuochi per motivi banali.

Single, aspettatevi alcune scoperte davvero speciali e siatene assolutamente entusiasti! Saranno sicuramente in vista dei momenti passionali: dovete buttarvi nella mischia delle sensazioni senza ripensamenti così da non essere in futuro vittime di rimpianti. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica che sicuramente dovrete impegnarvi a fondo. Proseguite dritto per la vostra strada, solo in questo modo potrete cogliere le opportunità migliori per arrivare ai traguardi desiderati. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 10 agosto, indica che il prossimo giorno in arrivo sarà "sottotono" per tanti di voi Pesci. Diciamo pure che, in linea generale, questo è quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza.

Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più in ciò che andrete a fare. In amore, visto il momento "no", gli astri invitano a mettere da parte ripicche inutili. La buona volontà e il dialogo sincero creano sempre radici profonde, ottime da sfruttare in futuro nei rapporti a qualsiasi livello. In coppia, cercate di mettere bene in chiaro le vostre intenzioni con la persona amata, senz'altro vivrete più tranquilli e rilassati. Single, meglio non tirare troppo la corda perché alcune situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata.

Gli astri invitano a guardarsi bene attorno, se non altro per vedere se c'è qualche prospettiva sentimentale di vostro gradimento. Nel lavoro, dovete darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore di voi. Questo atteggiamento di certo vi aiuterà soprattutto a non dipendere dagli altri e poi a superare eventuali avversità. Voto 7.