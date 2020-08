Giro di boa dell'ultima settimana del mese di agosto che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni di giovedì 27 agosto con tutte le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Oroscopo di giovedì 27 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore Luna favorevole, chi è solo in questi giorni potrebbe fare degli incontri speciali. Periodo buono per i progetti importanti. Nel lavoro momento promettente, ma guardando a settembre in generale si può dire che piano piano state recuperando.

Toro: per i sentimenti le prossime due settimane sono interessanti. Qualcuno potrebbe farvi anche una sorpresa.

Nel lavoro non ci sono novità, e questo può generare un po' di ansia.

Gemelli: a livello sentimentale c'è qualche agitazione di troppo da superare, rimandate eventuali discussioni nei prossimi giorni. Nel lavoro non si esclude che ci siano buone prospettive, ma oggi potreste vedere tutto in modo negativo.

Cancro: in amore, se ci sono le basi in una storia tutto al momento va bene. A livello lavorativo, se avete un'attività in proprio in questi giorni dovete stare attenti alle spese.

Leone: per i sentimenti Venere sarà nel segno a partire dal 6 di settembre. Una storia può diventare importante se c'è voglia di rimettersi in gioco. Nel lavoro le opportunità che arrivano nella fine del mese possono permettervi di fare qualcosa in più.

Vergine: a livello amoroso periodo buono per ritrovare la voglia di amare. Con una persona che non è dalla vostra parte parlate chiaro. Cielo positivo in particolare durante il prossimo weekend. Nel lavoro c'è qualcosa su cui riflettere, forse un cambiamento.

Previsioni del 27 agosto dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale tra questa giornata e quella di domani sarete molto agitati. Tra le persone che vi circondano c'è qualcuno che vi fa innervosire. A livello lavorativo evitate di stancarvi troppo, lasciatevi scivolare le cose addosso.

Scorpione: in amore arrivano due giornate promettenti. Chi si è separato da poco vuole vivere le relazioni sincere. Nel lavoro con il Sole favorevole possibile fare delle scelte importanti da qui ai prossimi giorni.

Sagittario: per i sentimenti giornata interessante con Luna nel segno. Attenzione però alle storie del passato. A livello lavorativo, chi vuole fare un investimento importante dovrebbe limitarsi in alcune decisioni.

Capricorno: a livello amoroso giornata promettente con la Luna che entra nel segno a breve. Se una persona vi interessa potreste organizzare qualcosa di importante nel prossimo fine settimana. Nel lavoro diversi i progetti, anche se non manca qualche rallentamento.

Acquario: a livello sentimentale, se il vostro cuore è solo da tempo non si esclude qualche emozione importante.

A livello lavorativo sarà necessario mettere in chiaro alcune questioni legali.

Pesci: in amore, se vivete una storia non ufficiale sarà una giornata che porterà indecisioni. Nel lavoro cercate di rimandare una discussione, qualcosa potrebbe non andare. Molte le responsabilità.