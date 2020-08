L'oroscopo di giovedì 27 agosto prevede un forte Giove in sestile dal segno dello Scorpione e dei Pesci, che saranno tra i più fortunati e attivi sul fronte lavorativo, mentre per l'Ariete condividere con gli altri in questa giornata sarà difficile. Leone continuerà a credere nei propri obiettivi per quanto riguarda il lavoro, nonostante la situazione non sia così rosea, mentre Bilancia potrebbe non riuscire a comprendere sempre le intenzioni altrui. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 27 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 27 agosto 2020 segno per segno

Ariete: periodo ancora poco convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Questa Venere in quadratura dal segno del Cancro sarà piuttosto fastidiosa soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Infatti potreste non riuscire ad andare d'accordo con il partner, oltre che faticare un po’ a condividere con i vostri cari. Se siete single dovrete fare qualcosa per riportare un amico dalla vostra parte. Per quanto riguarda il settore professionale Marte in congiunzione sarà di grande aiuto per avere le forze che di cui avete bisogno per limare alcuni dettagli di un progetto. Voto - 7

Toro: oroscopo di giovedì in cui sarete dotati di spirito d'iniziativa e inventiva per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie a Giove in trigono dal segno del Capricorno.

Svolgere alcune tipologie di mansioni non vi peserà affatto e le porterete avanti con estrema cura. Sfera sentimentale che in questa giornata di giovedì sarà solamente discreta. La Luna in posizione favorevole potrebbe darvi qualche piccola opportunità che dovrete saper sfruttare al meglio per la vostra storia d'amore.

Se siete single il vostro umore non sarà niente male e alcune cose torneranno al loro posto. Voto - 7,5

Gemelli: giornata un po’ sfortunata sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo di giovedì 27 agosto. Il pianeta Mercurio in quadratura dal segno della Vergine non sarà d'aiuto per svolgere bene le vostre mansioni.

Se non vi sentite pronti per determinati incarichi, non cercate comunque di comandare gli altri, portandoli solo a sbagliare. Sul fronte sentimentale godrete di un discreto affiatamento di coppia, e non vi dispiacerà cercare il confronto e il dialogo con il partner. Se siete single parlare con qualcuno vi farà sicuramente bene. Voto - 7+

Cancro: sfera sentimentale che procederà molto bene anche in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo, grazie a Venere in congiunzione che migliora i rapporti, e a Mercurio in sestile che favorisce il dialogo. Tanto romanticismo dunque all'interno della vostra relazione di coppia soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari sapranno instaurare una grande profondità nelle loro conversazioni.

Per quanto riguarda il lavoro continuare di questo passo è davvero pesante, ma purtroppo dovrete resistere un altro po’. Voto - 7,5

Leone: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. Nel lavoro continuerete a seguire i vostri sogni nonostante al momento non ci sono risultati così entusiasmanti. Fortunatamente, Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi aiuterà a non perdere la speranza. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete tante cose da fare insieme al partner. Ciò nonostante prendete la situazione con più ottimismo senza essere piuttosto seccati. Se siete single la passione corre veloce e voi dovrete prendere la vostra. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale che prevede un bel Sole alto nel vostro cielo per questa giornata di giovedì, che assieme a Venere in sestile dal segno del Cancro, e Mercurio in congiunzione, vi regalerà un periodo splendido sotto ogni punto di vista.

In amore vi godrete delle belle emozioni insieme alla vostra anima gemella, e vi sentirete notevolmente soddisfatti di quanto amore ci sia tra di voi, anche quando le cose non vanno per il meglio. Se siete single sistemate qualche difetto e farete strage di cuori. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di alcuni colleghi per determinate mansioni di gruppo. Voto - 8,5

Bilancia: sarete un pochino esausti di questo periodo tra alti e bassi, con questa Venere in quadratura dal segno del Cancro che non vi lascia in pace. Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti l'affiatamento di coppia non sarà un granché, però sappiate che non è giusto accusare unicamente il partner. Non sempre infatti capite le intenzioni del partner e dovreste chiedervi se siete voi che state sbagliando.

Se siete single potreste preferire i rapporti sociali agli impegni o all'amore. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento di agire, ma dovrete essere pronti. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di giovedì entusiasmante per voi nativi del segno, grazie ad una bellissima Venere in trigono dal segno del Cancro. Sul fronte sentimentale godrete di una bella relazione di coppia, ciò nonostante parlare sempre un po’ pesante con chi avete a tiro, potrebbe essere irritante. Se siete single potreste decidere di approcciarvi ad una persona interessante, chiudendo l'estate in maniera veramente ottimale con un po’ di fortuna. Nel lavoro condividete con i colleghi obiettivi ben precisi, e vi darete da fare per raggiungerli insieme, anche grazie ad un po’ di fortuna che vi fornirà il pianeta Giove.

Voto - 8

Sagittario: con Marte in posizione favorevole, l'oroscopo della giornata di giovedì 27 agosto si rivelerà buono per quanto riguarda il settore professionale. Portate avanti i vostri obiettivi con perseveranza e convinzione e alla fine ci riuscirete. Attenzione solo a Mercurio in quadratura. In amore sarete in vena di rilassarvi e godervi questi ultimi e magnifici tramonti estivi, e potreste decidere di trascinare il partner in questa piacevole esperienza. Se siete single sarete in attesa di qualche piacevole carezza. Voto - 7,5

Capricorno: giornata più che soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. Avrete la Luna dalla vostra parte, e sul fronte sentimentale potreste riuscire a recuperare punti e far felice la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari concentrate le vostre energie per vivere una giornata tranquilla. Nel lavoro godrete di grande popolarità grazie a Giove in congiunzione, che in quest'ultimo periodo vi ha regalato e continua a regalarvi grandi soddisfazioni. Voto - 8

Acquario: giornata ancora poco soddisfacente considerata la vostra configurazione astrale. In amore dovrete allontanare i vostri dubbi nei confronti del partner per cercare di ristabilire un buon rapporto con la vostra anima gemella. I cuori solitari forse potrebbero chiedere un po’ di attenzione in più. Sul posto di lavoro cercare di portarvi avanti con le vostre mansioni, quando in realtà siete indietro, non è una bella idea.

Voto - 6

Pesci: vi state divertendo molto con la vostra anima gemella in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere in trigono dal segno del Cancro vi regala ancora splendidi momenti, e non rinuncerete a tutto questo per nessun motivo al mondo. I single tenderanno ad essere più socievoli anche con chi hanno appena conosciuto. Nel lavoro Giove in sestile vi darà sostegno, e con un po’ di fortuna porterete avanti le vostre mansioni con cura ed impegno. Voto - 8+