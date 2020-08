L'ultima settimana del mese di agosto entra nel vivo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 25 agosto 2020 con tutte le novità che arriveranno per i segni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore non stancatevi troppo, stasera ci sarà un ulteriore calo da affrontare. Nel lavoro periodo importante per cercare di concludere accordi in vista della fine del prossimo mese.

Toro: se il vostro cuore é solo da tempo, questo è un periodo che regala qualcosa di nuovo. I rapporti per chi sta insieme da un po' sono migliori. Nel lavoro occorre risolvere un problema il prima possibile.

Gemelli: a livello sentimentale, nelle coppie di vecchia data sarà possibile che ci sia qualcosa di strano.

Malintesi da dover affrontare. Nel lavoro fine mese stancante. Dovrete preparare un nuovo progetto per settembre, ma c'è ancora tanto da fare.

Cancro: in amore, per chi è solo le conoscenze più recenti potrebbero diventare importanti. A livello lavorativo alcune collaborazioni cambieranno o ci sarà un nuovo accordo.

Leone: a livello sentimentale il cielo porta maggiore nervosismo al mattino, ma si migliorerà nel pomeriggio. Nel lavoro giornata a rallentatore, potrebbe saltare qualche accordo.

Vergine: per i sentimenti coloro che sono soli da tempo devono darsi da fare. Nel pomeriggio ci sarà qualche dubbio. A livello lavorativo buone le occasioni che si presenteranno a breve. Coloro che hanno iniziato un progetto nuovo sono favoriti.

Previsioni e oroscopo del 25 agosto 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è ancora tensione nell'aria in amore, è molto importante non fare il passo più lungo della gamba. Nel lavoro dovreste cercare di capire che cosa volete e quali cambiamenti apportare alla vostra vita.

Scorpione: a livello sentimentale giornata che prevede qualche ripensamento, soprattutto per chi vive relazioni non ufficiali. Periodo comunque interessante per far partire nuovi progetti. Nel lavoro le stelle del periodo parlano di un recupero importante.

Sagittario: per i sentimenti Luna che torna nel segno e porterà un buon recupero.

Venere non è più contrario per questo motivo una storia potrebbe decollare. A livello lavorativo nel pomeriggio il momento migliore della giornata.

Capricorno: in amore pomeriggio positivo. In serata potrebbe esserci però un momento di calo, questo perché pensate troppo a un'attività lavorativa. Nel lavoro i progetti che nascono in questo momento hanno delle difficoltà.

Acquario: a livello amoroso mattinata sottotono, nel pomeriggio però si recupera. Impegnatevi al massimo per poter vivere tutto al meglio. Nel lavoro tutte le iniziative avranno un momento interessante, soprattutto entro la fine dell'anno.

Pesci: in amore giornata favorevole, approfondite maggiormente le conoscenze al mattino.

Nel lavoro, in vista di questo periodo che è molto importante, gestite bene tutti i progetti e programmate tutte le azioni da compiere.