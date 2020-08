L'Oroscopo di settembre 2020 è pronto a rivelare accuratamente come procederà questo sfavillante mese. Emozioni e avventure non mancheranno, soprattutto per i nativi della Bilancia che, verso il 23 settembre, accoglieranno il Sole nella propria casa. Dopo aver analizzato le previsioni astrali del mese di settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, andiamo avanti e proseguiamo con gli ultimi sei segni zodiacali.

L'oroscopo del mese di settembre 2020 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Settembre è da sempre un mese ricco di emozioni e avventure. Tra sorprese e rientri, per quest'anno ci saranno anche delle clamorose novità.

Le cose assumeranno una notevole importanza quando il Sole entrerà nel vostro straordinario segno, ossia dal 23 settembre. Sarete equilibrati e molto prudenti, inoltre l'armonia regnerà sovrana. In famiglia si smuoverà qualcosa di significativo. Aspettatevi dei cambiamenti generali che toccheranno anche la vostra sfera personale e lavorativa. Entro il 10 del mese dovrete concludere eventuali situazioni che richiedono massima urgenza. I vostri orizzonti si amplieranno e tornerete a provare un grosso interesse verso una questione pratica o amministrativa. Il vostro futuro comincerà a delinearsi ed entro il prossimo anno realizzerete un sogno.

Scorpione - Le previsioni astrali dicono che a settembre dovrete affrontare delle situazioni spinose, ma allo stesso tempo vivrete delle giornate straordinariamente intense.

Eventuali difficoltà familiari saranno tenute sotto controllo e sarà possibile ottenere un avanzamento lavorativo. Sarà possibile anche incassare dei soldi extra, per cui fatevi avanti e allacciate quei contatti che potrebbero tornarvi utili in futuro. Sarete oberati di faccende! Le stelle vedono delle difficoltà con i colleghi o con i superiori, in ogni caso sarà bene mantenere un tono professionale.

Chi dovrà tornare a scuola, vivrà un po' di timori e di insicurezze generali. Delle novità potrebbero non piacervi. Possibili test o verifiche. Evitate di cadere in un qualche schema o nei soliti tabù: mantenere la mente aperta vi aprirà dei nuovi orizzonti inesplorati.

Sagittario - Archiviate le vacanze e il divertimento di agosto, avrete un po' di difficoltà nell'intraprendere il nuovo mese che verrà.

Settembre richiederà il massimo sforzo e impegno da parte vostra, per cui non saranno ammesse distrazioni e pigrizia. In genere, detestate l'autunno e il freddo, per cui sarà facile che cadiate vittima dello sconforto e della nostalgia delle belle giornate oramai andate via. Dovrete cercare di fare il possibile per scrollarvi di dosso l'ansia che rischierà di travolgervi in alcune giornate settembrine. Avrete a che fare con dello shopping e con delle transazioni economiche, ma cercate di non ritrovavi con il conto in rosso. Una volta superata la prima parte del mese, le cose si assesteranno e la ruota comincerà a girare in senso positivo. Ottobre vi accoglierà a braccia aperte, dunque, tenete duro.

Previsioni astrali di settembre per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Sarà un mese molto agitato, per via di tutto ciò che accadrà. L'oroscopo dice che ci saranno dei momenti di nervosismo, ma anche dei giorni positivi. Avrete delle situazioni finanziarie o professionali da sistemare. All'interno del piano affettivo e sentimentale, le coppie avranno delle discussioni riguardanti dei progetti sulla casa o sui figli. Una situazione famigliare sarà protagonista per gran parte di questo mese. A parte ciò, tutto il resto procederà speditamente. Sarete baciati dalla fortuna e potrete dimenticare quelle cose brutte che vi sono accadute nei mesi passati. Chi fa il pendolare, avrà una giornata molto sfortunata a causa di uno scomodo imprevisto.

Rivedrete delle persone a cui volete profondamente bene. Colpi di fulmine in agguato.

Acquario - Dopo tutto ciò che è accaduto a inizio anno, non vedete l'ora che questo 2020 volga a termine. Settembre si prospetta un mese prezioso. Riceverete emozioni e tante sorprese. Qualcuno si sposerà, andrà in pensione, traslocherà o andrà a convivere con la persona del cuore. Prenderete delle grosse responsabilità, ma dovrete evitare di fare più del dovuto. Prossimamente tornerete alla ribalta, intanto non dovete fare altro che continuare a lavorare su di voi. Magari state mettendo dei soldi da parte per un certo acquisto o per garantirvi un futuro sereno. Comunque sia, qualcosa si smuoverà sul piano sentimentale.

I single si decideranno a tuffarsi in nuove avventure anche se ancora ci saranno difficoltà a relazionarsi con gli estranei. Amicizie via web, prendetevi tutto il tempo che vi occorre per tornare a fidarvi del prossimo.

Pesci - Finalmente potrete sorridere perché questa calda, interminabile e afosa estate volge al termine. Avete desiderato fin troppo a lungo un po' di tranquillità e di frescura. Settembre sarà un mese propizio. Rivedrete delle vecchie conoscenze e non potrete fare a meno di notare quanto siano cambiate le persone. Nei mesi scorsi forse avete messo da parte dei progetti o magari avete fatto meno attività del consueto, ma da settembre sarete intenzionati a ripartire con il massimo sprint.

L'amore sarà vertiginoso e con il partner di sempre farete favole e follie. Possibili viaggi fuori porta, anche se qualche nativo dei Pesci sembra avere in serbo una vacanza all'estero. Occhio agli imprevisti e ai ritardi: non mancheranno. Coloro che hanno cambiato alimentazione noteranno dei grandiosi miglioramenti.