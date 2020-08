L'Oroscopo di settembre è pronto a svelare nel dettaglio come andranno l'amore, il lavoro, i soldi, la salute e la famiglia durante il nono mese dell'anno. Dopo un'estate rovente e carica di emozionanti avventure, è giunto il tempo di ripristinare la consuetudine. Ed ecco che le questioni lasciate in stand-by torneranno a governare la quotidianità. Avremo un cielo davvero interessante, ma per capire al meglio come andranno le giornate, analizziamo nel dettaglio le previsioni delle stelle di settembre per i primi sei segni zodiacali, dall'Ariete alla Vergine.

L'oroscopo del mese di settembre per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questo mese potrebbe essere un po' difficile da affrontare a causa della transizione tra l'estate e l'autunno. Dovrete lasciarvi alle spalle quelle lunghe giornate di sole, di caldo e le ore trascorse in compagnia o in giro per i locali. A metà del mese sarete al centro di una trasformazione estetica o interiore. Chi lavora in proprio potrà concedersi quelle famose vacanze fuori stagione, ma non è propriamente detto. Sembra che una certa situazione generale rischierà di scompigliarvi dei programmi. Nel lavoro o nello studio, vi ritroverete ad affrontare delle questioni spinose, ma riuscirete a risolverle con la giusta diplomazia.

Possibili discussioni in famiglia o con un parente. Andrà meglio in amore, specie per chi è in coppia. Un progetto comune andrà a buon fine. Visite dal dottore o dal dentista.

Toro - Mese importante: sarete chiamati a sostenere una grande causa. Qualcosa cambierà all'interno della vostra esistenza, forse una promozione o una vittoria tanto agognata.

Muoverete i primi passi all'interno di un'inedita situazione e finalmente comincerete a sentirvi valorizzati. Anche l'amore potrebbe assumere dei risvolti importanti, ma tutto dipenderà dalla vostra volontà. Se desiderate mettere su famiglia, questo sarà un mese altamente fertile. La fiamma di un vecchio amore potrebbe tornare ad ardere, ma se ci sono stati dei tradimenti in passato, riflettete bene sul da farsi.

Vi aprirete a nuove occasioni e opportunità finanziarie. Una persona a voi cara troverà la felicità grazie anche al vostro supporto.

Gemelli - Sarà un mese perfetto per riallacciare quei contatti persi nel corso delle giornate estive. Giungeranno delle disposizioni da rispettare ma, a differenza di prima, sarete ben preparati. Nulla riuscirà a rovinare la vostra felicità interiore e sarete ben focalizzati su quelli che sono i vostri scopi nella vita. Sarà bene sfruttare questo mese per iniziare nuovi hobby o per terminare quel libro che avete in mente di leggere o di scrivere da un bel po'. Tra qualche mese sarà Natale, quindi se volete risparmiare sugli addobbi o sui regali, dovrete effettuare qualche acquisto già da settembre.

I primi 15 giorni di questo mese saranno un po' "pigri" dato che ancora vi sollazzerete sotto ai raggi solari. Tempo al tempo e ripristinerete la vostra naturale armonia psicofisica.

Previsioni astrali di settembre per Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Settembre, da sempre, per voi rappresenta un nuovo inizio. Dopo un agosto ricco di avventure sia positive che negative, dovrete ritornare a lavorare o a studiare. Le stelle, per tutti i segni (quindi anche per voi cancerini), vedono arrivare un'ondata di cambiamenti che vi pioveranno addosso dall'oggi al domani. Per fortuna non siete un segno sprovveduto, quindi non avrete delle grosse difficoltà. L'amore e la famiglia torneranno compatti e sarete uniti come una squadra.

Ci sarà modo di innamorarsi e di divertirsi, forse un nuovo collega o un nuovo compagno di studi farà breccia nel vostro cuore. Preparatevi a delle piccole gite fuori porta. Sentirete i primi sentori dell'autunno sulla vostra pelle e vi godrete delle serate fresche e rilassanti. Durante il mese, inoltre, rinnoverete il guardaroba, cambierete il look e farete le profonde pulizie stagionali. Salute in ripresa.

Leone - Dopo un'avventurosa stagione estiva, sarete del tutto dispiaciuti di tornare a lavorare o a studiare. Agosto vi ha offerto mille avventure e altrettante emozioni. Ciò nonostante, è tempo di prendere consapevolezza dei cambiamenti e adeguarsi ai tempi. I primi 15 giorni del mese potrebbero ancora regalarvi qualche caldo raggio di sole, quindi avrete modo di abbronzarvi e di godervi gli ultimi scampoli d'estate.

Dal 23 settembre in poi, vi riabituerete al fresco, all'autunno e alle solite giornate sempre più corte. Ci saranno dei cambiamenti riguardanti il piano lavorativo, personale e socievole. Dovrete tenere ben alta la guardia e giocare d'astuzia. Avrete modo di acquistare un telefono o un computer nuovo, oppure di recarvi dal dentista o magari di cambiare look. Insomma, qualcosa si smuoverà!

Vergine - Festeggiamenti in arrivo durante il mese di settembre (forse il compleanno?). Sarete elettrizzati dal cominciare una nuova avventura o di riprendere in mano la vostra attività lavorativa. Chi studia, invece, sarà costretto a convivere con dei cambiamenti non proprio soddisfacenti e rischierà di sentirsi "ingabbiato".

All'orizzonte si intravedono degli imprevisti inaspettati, quindi dovrete tenere la mente aperta e mettere in preventivo ogni eventualità. Qualcuno incomincerà una dieta, altri si spunteranno i capelli per sistemare la chioma torturata durante l'estate, altri ancora avranno degli acquisti da sostenere. Insomma, sarà un mese colmo di vicissitudini che difficilmente dimenticherete. Potreste ritrovarvi a dover prendere delle decisioni fondamentali, in tal caso sarà bene rifletterci con assoluta calma e non fare scelte avventate.