L'Oroscopo di martedì 25 agosto è pronto a svelare come sarà la giornata in amore e nel lavoro. Quest'oggi attenzione tutta incentrata verso i simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. All'orizzonte si profila una nuova giornata tutta da scoprire: in arrivo un transito astrale molto importante che certamente non mancherà di far felici i diretti interessati. In questo caso la curiosità ci impone di mettere subito in evidenza la bella novità. Proveniente dal settore dello Scorpione, alle ore 14:49 arriverà una meravigliosa Luna in Sagittario. In questo caso ad avere campo libero da negatività, ovviamente parlando dei sei simboli astrali sotto analisi, saranno in primis Sagittario, Acquario e Pesci, trio valutato in periodo super-fortunato.

Per quanto riguarda i segni in difficoltà, le previsioni zodiacali di martedì indicano coloro appartenenti al generoso segno della Bilancia ai quali le stelle hanno riservato un inaspettato "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del giorno 25 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 25 agosto

Un nuovo martedì sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il secondo giorno dell'attuale settimana? Come al solito metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante la giornata di domani, martedì 25 agosto. In apertura abbiamo già dato più di qualche indizio in merito ai più e meno fortunati, adesso non resta altro che mettere in chiaro la scaletta completa.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

: Sagittario - Luna nel segno; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Bilancia.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del giorno 25 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno, di martedì 25 agosto, indica un periodo deliberatamente giudicato dalle stelle in modalità "sottotono". In amore, impegnati come al solito in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una giornata di libertà da dedicare solo a voi stessi. Le previsioni zodiacali del giorno sottolineano la possibilità seppur remota, che pur avendo fatto di tutto per dimenticare una persona, quando meno ve l’aspetterete potrebbe rifarsi avanti con l’intenzione di ricominciare.

Single, un ostacolo o una piccola delusione potranno amareggiare. Potreste sentirvi tristi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e cercare una rivincita alla prima occasione. Attenti agli abbagli amorosi, ok? In molti casi la passione e la sensibilità potrebbero farvi incappare in qualche insidia capace di agitare non poco il vostro cuore. Nel lavoro, sarete un po' più svogliati del solito: diciamo che avrete la mente altrove e la vostra operatività ne risentirà. Voto 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. La giornata del 25 agosto sarà indicativamente indirizzata verso un periodo abbastanza sereno e privo di stress. L'astrologia applicata al vostro segno prevede situazioni non troppo impegnative: la realizzazione di un obiettivo comune porterà una ventata di buon entusiasmo e abbastanza nuove energie.

In amore, la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio" oppure ancora in evoluzione: forse fareste meglio a non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Single, l'oroscopo di martedì invita ad abbandonarsi all'amore senza remore né tabù. In giornata (forse) un’amicizia di vecchia data potrebbe evolvere diversamente e finire in qualcosa di veramente importante ai fini sentimentali: c'è da crederci? Nel lavoro, invece, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase, da un po' di tempo in lieve declino. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 25 agosto al Sagittario sottolinea l'arrivo della Luna nel segno.

Pronti a gongolare in campo affettivo/sentimentale? Per molti nativi estro ed inventiva saranno da mettere in gioco al momento più opportuno come assi nella manica: farete faville! Altresì, gli astri del momento consigliano di avere massima fiducia in amore. Questo potrebbe essere finalmente il momento buono per sistemare situazioni sentimentali critiche, specialmente in quei rapporti di coppia che stanno attraversando una fase di stallo. Single, in tanti sarete particolarmente attraenti e invogliati a fare un eventuale primo passo nei confronti di una persona che vi piace. Vecchi sogni senz'altro potranno diventare realtà e sicuramente potreste fare un incontro molto interessante. Nel lavoro, infine, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti con la possibilità di conseguire posizioni di potere e/o prestigio.

La vostra intelligenza creativa vi smuoverà verso successi sicuri. Voto 10.

Oroscopo di martedì 25 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 25 agosto, si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad (ri)esplodere. In amore, la giornata inizierà con qualche turbolenza condita da piccole difficoltà o imprevisti. Non tutto filerà come previsto ovviamente, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno tra voi ed il partner.

Single, lasciatevi guidare dall'istinto del vostro cuore e la fortuna sarà con voi. Non esitate a compiere maggiori sforzi per uscire e conoscere nuove persone, pur mantenendo lo spazio vitale di cui in tanti necessitate. Nel lavoro riuscirete a conciliare i vari impegni ed a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare. Questo grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di martedì indicano una giornata ottima oltre la media anche se in certi frangenti potrebbe sembrare il contrario. Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora alle prese con problemi all'apparenza senza soluzione.

Non siate scontrosi, qualcuno intorno a voi potrebbe scambiare il vostro stato emotivo per qualcos'altro. In amore, pertanto, tanta buona fortuna su cui fare affidamento. Single, sentirete dentro di voi un ottimismo devastante. Il vostro fascino sarà in crescita, quindi potrebbe essere sicuramente arrivato il momento di parlare dei vostri progetti ma con delicata persuasività a chi di dovere. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica che vi attende un ottimo periodo, adatto soprattutto per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se imparerete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di martedì 25 agosto predice più che ottimo questo nuovo giorno in arrivo.

Valutato nelle previsioni astrologiche con le splendide cinque stelle relative ai periodi super-fortunati. In amore la vostra voglia di rinnovamento creerà certamente un'atmosfera di complicità e di passione nella vita di coppia. Spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno: vivrete la vita fino in fondo godendo l'attimo senza pensare troppo al futuro. Single, questa volta non dovete proprio lamentarvi, ok? Chi vuole può mentre chi non vuole cerca sempre scuse. In generale molte delle recenti situazioni non sono state valutate a dovere e per questo si è cercato di recuperare alla meno peggio. Adesso è ora di dire "stop" all'improvvisazione. Nel lavoro discrete speranze: chiedete e vi sarà dato!

Purtroppo molti di voi non si accontentano. Voto 9+.