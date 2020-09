Sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 troveremo, sul piano astrologico, la Luna viaggiare dal segno della Bilancia - dove staziona Mercurio - ai gradi dello Scorpione, mentre Marte sosterà in Ariete. Giove, Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno, così come Nettuno continuerà in Pesci. In ultimo, il Sole proseguirà in Vergine come Venere rimarrà stabile in Leone.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Vergine e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: amore top. Il clima nel focolare domestico sarà, con ogni probabilità, sereno in questo weekend per i nati Bilancia, i quali godranno di una spiccata propensione verso il dialogo costruttivo col partner.

2° posto Gemelli: mondani. Nella giornata di sabato i nati del segno potrebbero avvertire l'irrefrenabile desiderio di divertimento che, probabilmente, colmeranno durante le ore serali organizzando una spensierata serata assieme alle amiche storiche.

3° posto Leone: taciturni. Nel settore professionale, specialmente nella giornata di domenica, i nativi potrebbero ricevere qualche colpo basso da un parigrado che, dapprima li lascerà attoniti per poi fargli assumere un mood taciturno.

I mezzani

4° posto Sagittario: amicizie. Fine settimana che si rivelerà ideale in casa Sagittario per rendersi conto dell'importanza delle proprie relazioni amicali, specialmente domenica quando vi sarà la Luna in Scorpione.

5° posto Acquario: sabato top. Il duetto Luna-Mercurio nel loro Elemento, che terrà banco il 19, renderà presumibilmente i nativi volenterosi e determinati allo stesso tempo sul fronte lavorativo. Ogni critica dei colleghi, difatti, verrà rispedita al mittente senza batter ciglio.

6° posto Toro: fiacchi.

La posizione poco conciliante di Marte, unita alla retrogradazione plutoniana, potrebbe ridurre al lumicino il bottino energetico del primo segno di Terra. Per spingere sul pedale dell'acceleratore al lavoro, quindi, sarà meglio attendere la prossima settimana.

7° posto Capricorno: puntigliosi. Qualche battuta piccata, seppur fatta senza troppa malizia dai nativi, farà probabilmente saltare la mosca al naso al partner.

Per tentare un chiarimento con la dolce metà, però, sarà bene aspettare il pomeriggio del 20.

8° posto Cancro: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in casa Cancro durante la giornata di sabato, dove farebbero bene a prendersi un giorno di ferie. Domenica dove la Luna spingerà per dedicare le doverose attenzioni all'amato bene.

9° posto Pesci: lavoro flop. Weekend in cui il dodicesimo segno zodiacale si troverà alle prese con qualche grana di troppo sul fronte professionale, ed il parterre planetario non sarà particolarmente propenso nel farli giungere alle soluzioni adeguate.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: umore flop. Il tono umorale di casa Ariete potrebbe risentire delle poco concilianti posizioni lunari nonché del transito di Mercurio in opposizione.

Amici e partner, capendo l'antifona, preferiranno lasciarli cuocere nel loro brodo non facendo troppo caso alle loro esternazioni.

11° posto Vergine: pettegoli. Il secondo segno di Terra avrà buone chance di lanciarsi, durante il weekend, in qualche dichiarazione al vetriolo verso un collega o superiore. Nell'ambiente professionale la voce circolerà in men che non si dica, mettendoli alle strette per fare ammenda.

12° posto Scorpione: bizzosi. Basterà un nonnulla per far innervosire i nati Scorpione, almeno sino al pomeriggio di domenica, quando il terzetto Luna-Venere-Mercurio farà di tutto per fomentare la loro ira.