Nella settimana dal 21 al 27 settembre troviamo sul piano astrale tre movimenti planetari degni di nota: la Luna viaggerà dai gradi dello Scorpione all'Acquario, mentre il Sole si sposterà dall'orbita della Vergine alla Bilancia e, in ultimo, Mercurio passerà dal segno della Bilancia allo Scorpione.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Bilancia, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: lavoro top. Dal pragmatico segno della Vergine il Sole si sposterà nella più sbarazzina Bilancia rendendo, con ogni probabilità, ben più sereni e produttivi i nati Scorpione sul fronte professionale.

Come se non bastasse, il 27 settembre Mercurio farà il trionfale ingresso sui loro gradi e anche i rapporti coi parigrado più altezzosi si faranno più concilianti.

2° posto Bilancia: amore top. Con lo sfavillante terzetto Sole-Venere-Mercurio, che terrà banco nel parterre planetario per gran parte della settimana, i nati Bilancia potranno presumibilmente contare su delle giornate centrali all'insegna della passione, con grande soddisfazione del partner.

3° posto Leone: entusiasta. Ad avere una marcia in più questa settimana potrebbero essere i nati Leone, che hanno da poco intrapreso un progetto professionale, in quanto lo spostamento del Sole in Bilancia darà il via a qualche piccolo, ma soddisfacente risultato.

Malgrado il piccolo neo domenicale di Mercurio in Scorpione, il secondo segno di Fuoco sarà entusiasta di aver intrapreso un nuovo percorso lavorativo che possa mettere in luce le sue peculiarità.

I mezzani

4° posto Gemelli: finanze in rialzo. Sebbene non si possa parlare di una netta ripresa, i nati Gemelli avranno ottime chance di poter vedere qualche sussulto positivo nel proprio bottino finanziario grazie al duetto Sole-Mercurio in Bilancia, che gli donerà acume e prontezza nel cogliere le migliori occasioni.

5° posto Cancro: weekend top. La settimana scorrerà, c'è da scommetterci, in maniera pressoché routinaria in casa Cancro, finché non giungerà il fine settimana quando, finalmente, potranno godere dell'affetto incondizionato delle persone care. Domenica ideale per una gita fuori porta assieme all'amato bene.

6° posto Ariete: relax. Con la fine della stagione estiva i nati Ariete potrebbero avvertire tutto il peso delle fatiche spese durante i mesi passati e, di conseguenza, concedersi degli ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il proprio benessere psicofisico. Lunedì e domenica, però, non ci sarà tempo per oziare.

7° posto Sagittario: colpi di testa. La giornata su cui fare attenzione potrebbe essere quella che chiude la settimana, in quanto il terzo segno di Fuoco risentirà dell'ostica doppia opposizione che Mercurio d'Acqua formerà con Marte e Urano. Tale avversità astrale, difatti, spingerà presumibilmente i nativi a troncare un importante rapporto professionale per una questione di principio.

La fortuna, però, starà nel transito venusiano, che li aiuterà a riflettere sul da farsi proprio un attimo prima del colpo di testa.

8° posto Capricorno: riflessivi. Col Sole che lascerà il loro Elemento e Mercurio che si accaserà in Scorpione, ecco che i nati Capricorno potrebbero divenire oltremodo riflessivi, ponendo l'attenzione sul loro percorso esistenziale in maniera spiccatamente autocritica.

9° posto Vergine: a testa bassa. Settimana, eccezion fatta per giovedì e venerdì quando il Luminare notturno li supporterà, in cui i nativi potrebbero dover lavorare alacremente per vedere qualche risultato professionale. Scoraggiarsi, però, non sarà contemplato, visto che già da domenica la loro mente parrà subire un nuovo risveglio.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: confusi. Nettuno, ancora in posizione retrograda nel loro segno, sarà stimolato dal duetto Giove-Plutone di Terra, col quale formerà un sestile nella prima dimora astrologica, mettendo presumibilmente i nati Pesci alle prese con una destabilizzante confusione mentale, che si attenuerà solo nel weekend.

11° posto Toro: bizzosi. Il protagonista settimanale in casa Toro potrebbe essere il nervosismo che parrà crescere a dismisura col passare dei giorni, specialmente nel settore relazionale dove partner e amici diverranno i loro bersagli preferiti.

12° posto Acquario: fuori giri. La settimana per i nati del segno sarà presumibilmente da prendere con le pinze, più per una latente insoddisfazione, che per reali ostilità planetarie.

Difatti il terzo segno d'Aria potrebbe risentire delle avversità frequenti nelle ultime settimane e sentirsi ancora in balia degli astri avversi.