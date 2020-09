Il weekend da sabato 12 a domenica 13 settembre 2020 sarà dedicato al riposo e al relax per molti segni dello zodiaco, anche se l'Oroscopo farà alcune eccezioni per i segni di fuoco. La stanchezza invece giocherà un ruolo fondamentale per l'andamento del fine settimana della Bilancia e dello Scorpione.

Di seguito le previsioni astrali del weekend per tutti i segni zodiacali.

Gemelli al 'top' in amore

Ariete: faticherete un po' a stare dietro alla mole esagerata di lavoro, ma le ricompense enormi vi spingeranno ad essere sempre forti e risoluti negli affari. In amore invece potreste trovare alcune barriere fra voi e il partner che con un po' di sintonia amorosa riuscirete ad abbattere.

Toro: sarete sempre sulla cresta dell'onda sul lavoro, ma evitate di sforzare il fisico approfittando del fine settimana per prendervi una piccola ma meritatissima vacanza. Qualche piccolo appunto da ricordare però potrebbe togliervi un pizzico di spensieratezza, ma solo per pochi istanti.

Gemelli: anche se non ci saranno risvolti erotici in queste due giornate di weekend, avrete comunque una forte intesa di coppia. Ricordatevi di ritagliarvi un po' di tempo per voi e di non essere troppo presi dal lavoro, almeno per uno di questi due giorni.

Cancro: dovrete riacquistare la calma persa ultimamente, perché sul lavoro rischierete di essere troppo precipitosi e rovinare così progetti che altrimenti potrebbero portarvi molto denaro.

Nella vostra relazione si sta respirando un'aria pesante, sarà meglio estraniarvi per un po' dal partner e riflettere in solitudine.

Leone: sarà un weekend colmo di tante novità in campo economico e non solo. Il vostro magnetismo sarà preponderante per far nascere della stima nei vostri confronti, soprattutto se siete in un ambiente lavorativo nuovo e voi siete ancora alle prime armi.

Rimanete comunque concentrati, senza lasciarvi prendere dall'entusiasmo.

Vergine: purtroppo lo stress accumulato nelle giornate lavorative non vi permetterà di osare troppo nel tempo libero. Cercate però di godervelo, di non spendere tempo prezioso in solitudine o preda di emozioni che al momento non vi aiuteranno per rilassarvi.

Dovrete divertirvi.

Bilancia spossata

Bilancia: la spossatezza prenderà il sopravvento, purtroppo dovrete trascorrere il weekend in casa appositamente per rilassarvi, per trascorrere qualche ora in solitaria senza dover necessariamente vedere persone che ultimamente vi hanno soltanto fatto irritare e reso le vostre giornate più faticose del solito.

Scorpione: ci saranno momenti di attrito sul posto di lavoro, quindi sicuramente potreste arrabbiarvi per situazioni che probabilmente avreste potuto risolvere diversamente. Avete ancora dei pesanti picchi di irritabilità, per cui sarà un bene starvi alla larga.

Sagittario: finalmente potrete fare qualche piccola gita. Accompagnarvi a qualcuno di speciale non farà altro che aumentare l'entusiasmo e la voglia di avventurarsi in situazioni nuove e decisamente emozionanti.

Capricorno: sicuramente l'intesa con il partner aumenterà drasticamente, finendo con l'essere molto più intensa e passionale. L'amore riguarderà anche la cerchia familiare, perciò ci sarà anche un interesse maggiore riguardo alle esigenze dei parenti.

Acquario: il campo finanziario subirà un rialzo, in questo modo potete finalmente arrivare ad esaudire alcuni desideri. Vi sarà concesso anche spendere più di quanto potevate fare in precedenza.

Pesci: la salute sarà sicuramente al primo posto durante questo fine settimana, quindi fate acquisti per la vostra persona e perché no, anche per trovare un modo per far viaggiare la mente con la fantasia. Sicuramente la vostra dose di relax sarà più che sufficiente per sopperire lo stress degli ultimi tempi.