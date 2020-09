L'oroscopo del fine settimana che va dal 12 al 13 settembre, prevede per i nativi Cancro un po’ più comprensione non solo nei confronti del partner, mentre per Bilancia si aprirà un periodo un po’ più tranquillo sia in amore che sul posto di lavoro. Toro sarà particolarmente attivo sul posto di lavoro, quasi stacanovista, mentre Leone sarà molto soddisfatto di come prosegue la propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 12 al 13 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 settembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali convincenti per questo fine settimana.

Le energie sul posto di lavoro non mancheranno, anche per coloro che sono appena rientrati dalle vacanze, grazie a Marte favorevole. In amore la vostra relazione di coppia prenderà la giusta piega e da quel momento non vi resterà che mettere in mostra il vostro fascino. Voto - 8

Toro: ottimo weekend per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Con un atteggiamento stacanovista, vi darete da fare per raggiungere risultati notevoli con le vostre mansioni, tanto da risultare fieri di voi stessi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Gemelli: periodo tutto sommato stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con una configurazione astrale che accompagnerà la vostra relazione di coppia in maniera piuttosto ottimista, e con momenti tutto sommato discreti e soddisfacenti.

Voto - 7,5

Cancro: cercherete di essere un po’ più comprensivi nei confronti del partner in questo weekend, nel tentativo di riaccendere la passione che nella vostra relazione di coppia, che nell'ultimo periodo non vi ha convinto a fondo. Aprire un buon dialogo potrebbe essere sicuramente un buon inizio.

Voto - 7-

Leone: ottima configurazione astrale per il prossimo fine settimana secondo l'oroscopo, con questa bellissima Venere in congiunzione al vostro cielo, che riporterà in auge la vostra relazione di coppia, chiudendo quest'estate in maniera davvero convincente e romantica. Voto - 8,5

Vergine: oroscopo del fine settimana discreto per voi nativi del segno, grazie ad un bel Sole in congiunzione, che farà splendere la vostra relazione di coppia.

Con il giusto atteggiamento potrete godere di bei momenti insieme alla persona che amate. Voto - 8-

Bilancia: fine settimana molto divertente per voi nativi del segno, soprattutto per i cuori solitari che avranno modo di divertirsi in compagnia dei loro amici per delle serate molto piacevoli, dove chissà, forse potreste anche fare conoscenze molto interessanti. Voto - 7,5

Scorpione: sfera sentimentale in lieve miglioramento per voi nativi del segno, grazie alla Luna in posizione favorevole, che se riuscirete a sfruttare bene, vi darà l'occasione di recuperare terreno nei confronti della vostra anima gemella. Voto - 7

Sagittario: ambito lavorativo ottimale per il prossimo fine settimana, grazie ad un potente Marte in trigono dal segno dell'Ariete.

Recupererete la vostra professionalità e vi darete da fare per completare progetti lavorativi interessanti e con guadagni che potrebbero essere niente male. Voto - 8

Capricorno: weekend che non sarà il massimo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Colpa di questa Luna in posizione sfavorevole che vi metterà in difficoltà con la vostra relazione di coppia. Cercate di mantenere un atteggiamento più equilibrato nei confronti del partner. Voto - 6

Acquario: oroscopo del fine settimana discreto per quanto riguarda il lavoro, soprattutto nei progetti di gruppo. Meno convincente invece la sfera sentimentale. Tenere perennemente il broncio al partner non sarà di grande aiuto per uscire da questo litigio.

Cercate di chiarire questa faccenda. Voto - 6+

Pesci: vi sentirete molto a vostro agio dal punto di vista sentimentale, grazie ad una Luna positiva, che vi permetterà di vivere una relazione di coppia più intrigante. Se siete single ricordatevi che anche se non avete qualcuno da amare, potrete sempre contare sui vostri amici. Voto - 7,5