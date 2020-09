Il lavoro sarà il grande protagonista del fine settimana dal 19 al 20 settembre 2020, soprattutto per i segni baciati dalla fortuna di Giove come nel caso del Capricorno. L'ansia però tormenterà i segni di fuoco, soprattutto il segno del Sagittario, mentre per il segno del Cancro sarà presente un'atmosfera familiare serena. La solitudine sarà un'ottima compagna per la Vergine e per i Pesci, soprattutto per la sfera amorosa.

Le previsioni zodiacali del fine settimana

Ariete: sul lavoro dovrete fare più attenzione del solito, perché purtroppo subentreranno degli ostacoli anche abbastanza difficili da superare.

Con i colleghi non ci sarà più quella affinità dei giorni passati, quindi vi converrà agire in solitaria. Amore stabile, ci sarà bisogno di ravvivare l'atmosfera.

Toro: la sintonia sul posto di lavoro durerà per tutto il fine settimana, quindi approfittatene per potervi destreggiare meglio per i progetti in essere e magari anche per farvi qualche amicizia. Sicuramente ci sarà qualcuno che vi ha notato a lungo senza fare niente per poter stringere con voi.

Gemelli: sarà un fine settimana abbastanza faticoso, ma avrete molti vantaggi da questa situazione per quanto vi risulti difficile. Potreste avere delle novità in ambito finanziario che daranno una “scrollata” alla vostra situazione economica attuale ma anche alla vostra posizione.

Cancro: riuscirete a mantenere un equilibrio all'interno della famiglia a dir poco invidiabile e oltre a questo anche l'amore subirà un rialzo che si tradurrà in un sabato eccezionale sentimentalmente. Cercate di essere più parsimoniosi con il vostro denaro, dal momento che ci sarà qualche spesa in più.

Bilancia soddisfatta

Leone: il lavoro procederà abbastanza bene, ma avete troppa fretta di riprendervi dalle recenti “cadute”. Procedere con calma non soltanto non vi farà salire lo stress, ma vi darà anche occasione di riflettere sulla sfera amorosa attuale e di progettare qualche piccola sorpresa agli affetti più cari.

Vergine: la vicinanza provoca belligeranza ed effettivamente stare lontani dall'ambito lavorativo, con colleghi compresi, non farà che bene, soprattutto alla vostra tranquillità mentale. Provare ad intavolare qualche amicizia purtroppo sortirà un effetto contrario. Un po' di solitudine non guasterà.

Bilancia: porterete a casa la soddisfazione di aver fatto del vostro meglio nel corso della settimana, ma anche di aver offerto il vostro aiuto a qualcuno in difficoltà. Non vi resta che risolvere un piccolo caso di fraintendimento che ha causato della gelosia all'interno della vostra relazione.

Scorpione: sarà un fine settimana di pausa, quindi concedete anche alla vostra mente di fare una sosta.

Al momento ci saranno poche novità sul lavoro, ma di contro avrete una affinità di coppia che vi permetterà di trascorrere più tempo con il vostro partner e di dare anche qualche idea sul vostro futuro.

Amicizie per il segno dei Pesci

Sagittario: l'ansia di fare qualcosa di importante vi spingerà inevitabilmente a farla male. Purtroppo dovrete essere meno frettolosi, più inclini al ragionamento e a mantenere più autocontrollo. Sarà meglio tirare un sospiro di sollievo prima di gettarvi a capofitto nella vostra impresa.

Capricorno: la posizione astrale di Giove vi darà occasioni più uniche che rare sul fronte professionale, ma Saturno vi ricorderà di agire in maniera responsabile e di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo.

Acquario: anche se purtroppo arriverete a litigare con il partner, cercate comunque di essere sempre disponibili ma soprattutto sinceri. Se ci sono dei chiarimenti da fare, fateli anche nel bel mezzo di una discussione. Sicuramente cancellerete qualche incomprensione.

Pesci: le amicizie vi daranno una mano nell'affrontare determinati ostacoli di cuore o legati alla sfera familiare. Le tensioni purtroppo non si appianeranno entro la fine del weekend, ma sarà comunque utile per smorzare i toni in modo più deciso.