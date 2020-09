L'oroscopo di giovedì 17 settembre annuncia nuove idee per i nativi sotto il segno del Toro, aiutati da Giove e dalla Luna in quadratura che stimoleranno la creatività, mentre la vita sentimentale dei nativi Leone procederà in maniera chiara e tranquilla. Mercurio in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe rappresentare un ostacolo in ambito lavorativo per i nativi Cancro, mentre Sagittario riuscirà a sviluppare alchimia e energia positiva con nuove persone con cui condividere fin da subito piacevoli esperienze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 17 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 17 settembre 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale soddisfacente per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere favorevole. Potrete sempre contare sulla vostra anima gemella, che si metterà sempre a vostra disposizione per rendervi felici. Sentitevi dunque fieri di ciò che avete costruito. Se siete single incontrare nuove persone solitamente è facile, ma quando incontrate quella giusta, sarà qualcosa di veramente speciale. In ambito lavorativo i risultati arriveranno grazie al vostro impegno, ma se necessario, dovrete pazientare un po’. Voto - 8-

Toro: il tono che userete nelle vostre conversazioni sarà amichevole e gentile secondo l'oroscopo di giovedì 17 settembre, perfetto per instaurare piacevoli discussioni con il partner, oppure per concludere importanti affari in ambito lavorativo.

La vostra relazione di coppia dunque procederà bene, soprattutto quando non manca il dialogo tra voi e il partner, cercate di evidenziare sempre pregi e difetti Se siete single cercherete di dimostrare quanto sapete amare, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Giove vi rende creativi, nuove idee potrebbero balzare nella vostra mente.

Voto - 8+

Gemelli: giornata un po’ difficile da gestire per quanto riguarda le relazioni sentimentali secondo l'oroscopo, a causa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Fortunatamente ci sarà Venere favorevole, ma un po’ d'attenzione soprattutto nel vostro atteggiamento sarà d'obbligo. In amore dunque non esagerate mai con le parole, ma soprattutto non prendetevela sempre, troncando qualunque discussione.

Se siete single potrebbe scapparvi qualche parola di troppo o potreste involontariamente violare un segreto che vi era stato confidato. In ambito lavorativo date maggiore spazio al vostro intuito e magari potreste arrivare più lontano. Voto - 7

Cancro: oroscopo di giovedì in calo per quanto riguarda il settore professionale considerato che Mercurio si troverà in quadratura dal segno della Bilancia. Potreste dunque sbagliare qualcosa nelle vostre mansioni, fareste meglio a guardare due volte quel che fate prima di andare avanti. In ambito sentimentale invece al momento va tutto bene e sarete il tesorino della vostra anima gemella grazie al vostro atteggiamento sincero, originale e romantico. Se siete single sarete più interessati a compiacere gli altri al momento, senza pensare troppo ad impegnarvi.

Voto - 7+

Leone: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. In ambito sentimentale potrete contare sul pianeta Venere in congiunzione, perfetto per portare del romanticismo nella vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose che in realtà potrebbero sembrare più importanti del previsto. Se siete single il vostro charme sarà irriducibile. Sul fronte lavorativo potreste dare un tocco di classe all'ambiente, giusto per rinnovare l'arredamento e la vostra voglia di fare. Voto - 8+

Vergine: voi single state giocando a questo tira e molla con la vostra potenziale anima gemella:in amore è vero che vince chi fugge, se la persona che amate fugge per davvero, ci sarà ben poco da fare.

Dunque aprite il vostro cuore e fatevi avanti. Se avete una relazione stabile, con la Luna in congiunzione non mancherà la voglia di fare e soddisfare alcuni desideri del partner. In ambito lavorativo i vostri impegni personali avranno la massima priorità, potreste non avere del tempo per aiutare gli altri. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di giovedì discreto per quanto riguarda il settore professionale, con Mercurio in congiunzione al vostro cielo ma Giove in quadratura dal segno del Capricorno. Potrebbe essere una buona idea concentrarvi sulle mansioni di gruppo, che si riveleranno le più proficue. In ogni caso fate attenzione a questa mancanza di creatività che in questa giornata potrebbe farsi sentire.

Se avete una relazione fissa questo potrebbe essere il momento per voi e il partner di capire quale direzione intraprendere. Se siete single invece vi rivelerete degli abili consiglieri per i vostri amici, aiutandoli a trovare l'amore. Poco importa al momento se non avete nessuno da amare. Voto - 7+

Scorpione: in questo periodo ci sono delle discussioni importanti da sostenere con il partner, e secondo l'oroscopo, dovrete essere pronti al cento per cento per ricavarne qualcosa soprattutto per cercare di risollevare la vostra storia sentimentale. Se siete single non sentitevi superiore a chiunque, altrimenti non troverete nessuno che vi apprezzerà veramente. In ambito lavorativo i risultati ci saranno in questo periodo, ciò nonostante non accanitevi se qualcosa non vi riesce subito.

Voto - 6,5

Sagittario: configurazione astrale nel complesso positiva per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì 17 settembre, nonostante la Luna si trovi in quadratura dal segno della Vergine. In amore Venere continua a darvi sostegno e nonostante qualche piccola incomprensione, godrete di momenti splendidi in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single in questa giornata riuscirete a sviluppare una notevole alchimia ed energia positiva con chi vi piace. In ambito lavorativo Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi dona una notevole creatività e vi sentirete spesso a vostro agio con le mansioni che vi verranno affidate. Voto - 8-

Capricorno: oroscopo di giovedì piacevole sia in amore che al lavoro per voi nativi del segno, con la Luna in trigono dal segno della Vergine che sarà un ottimo collante per vivere una giornata molto equilibrata e soddisfacente.

In amore darete vita a sentimenti positivi e carichi di passione in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single svilupperete un certo feeling con una persona che porterà momenti davvero interessanti. Nel lavoro concentratevi sulle vostre passioni, poiché otterrete i migliori risultati. Voto - 8

Acquario: dal punto di vista sentimentale, avere Venere in opposizione rappresenta un vero e proprio problema per la vostra relazione di coppia. Con il vostro carattere agguerrito vi darete da fare per cercare di sistemare la vostra relazione di coppia. Se siete single prendetevi una pausa se potete e dedicatevi di più ai vostri impegni. Nel lavoro non ci saranno grandi cambiamenti al momento, ma con Mercurio in trigono dal segno della Bilancia continueranno ad arrivare buoni risultati.

Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di giovedì un po’ sottotono per voi nativi del segno, considerata la vostra configurazione che prevede la Luna e il Sole in opposizione. In amore dunque entrare in empatia con il partner e sviluppare emozioni potrebbe essere più complesso del solito. Cercate di abbattere questo muro tra voi e il partner e provate a stabilire un dialogo. Se siete single il fascino non mancherà, ma non farete incontri particolarmente interessanti. Nel lavoro grazie alle vostre esperienze sarete in grado di agire di conseguenza, e con Giove in sestile dal segno del Capricorno non mancheranno idee e risultati. Voto - 7+