Le previsioni zodiacali della settimana da lunedì 21 a domenica 27 settembre sono influenzate innanzitutto dal pianeta Mercurio, il quale sarà ottimale nelle conversazioni con il partner per il segno della Bilancia e per negli affari per il segno dello Scorpione.

Nettuno permarrà nella costellazione dei Pesci, mentre Plutone richiamerà i nati del segno del Capricorno a una maggiore riflessione e calma.

A seguire, approfondiamo le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Cancro al 'top' con gli affetti: lo zodiaco della settimana

Ariete: avete fatto praticamente l'impossibile nel corso degli ultimi giorni e ultimamente avete avvertito il bisogno di dedicarvi alle faccende personali, preferendo mettere da parte il lavoro per un po' di tempo.

La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento se non vi riposerete a dovere, perciò divertitevi, ma evitate di “prosciugare” del tutto le vostre energie già piuttosto esigue.

Toro: il lavoro e lo stress che ne deriva vi agiterà, facendovi innervosire piuttosto facilmente. Non sarà un caso infatti se arriverete a litigare con qualcuno, soprattutto nella cerchia dei colleghi, facendo saltare anche un progetto importante. Non sarà facile ristabilire un equilibrio, perciò fate di tutto per rilassarvi e per trascorrere del tempo in solitudine.

Gemelli: avrete una capacità di agire eccelsa, che saprà rispondere alle esigenze che intercorrono all'interno della sfera lavorativa. Quindi siate pronti e competitivi quando si tratterà di cogliere le opportunità.

Anche la situazione economica migliorerà drasticamente, quindi sarà davvero molto emozionante fare qualche sorpresa al partner, specialmente se avete qualcosa da rivelargli.

Cancro: le relazioni interpersonali continueranno a essere rosee, e non sarà difficile arrivare facilmente a dei punti di contatto con le persone con cui ultimamente avete avuto dei dissapori.

Curare il vostro aspetto e le vostre energie sarà un bene: il lavoro potrebbe raggiungere dei picchi di stress considerevoli.

Ripensamenti per Leone

Leone: ci saranno dei ripensamenti che potrebbero sconvolgere qualche giornata piuttosto deludente, ma nel complesso avrete una grinta tale da sbaragliare qualsiasi avversario sul fronte lavorativo e professionale.

L'aspetto burocratico conoscerà un po' di “luce” grazie alla facilità con cui sistemerete alcune faccende rimaste in sospeso a lungo. Amore un po' bistrattato.

Vergine: l'oroscopo di questa settimana è abbastanza negativo, e purtroppo dovrete fare in modo che quei pochi successi sortiscano quanto più effetto possibile. I guadagni probabilmente non riusciranno a soddisfarvi, ma saranno comunque sufficienti a coprire le spese che in questi giorni saranno sempre più urgenti, soprattutto per voi stessi e per la famiglia.

Bilancia: la passione farà capolino nel corso di questa settimana con una carica decisamente al di sopra delle aspettative, ma dovrete curare anche l'aspetto tenero e romantico della vostra relazione con il partner.Sarà molto difficile rovinare questa magnifica atmosfera di amore e sintonia.

L'unico consiglio è quello di non perdere troppo la concentrazione sul posto di lavoro.

Scorpione: ci saranno dei miglioramenti sul lavoro. Si faranno largo dei progetti decisamente innovativi, che daranno modo alla vostra creatività di espandersi. Il buonumore sarà molto influente anche nelle relazioni con gli affetti, con il partner in particolare ci saranno momenti di tenerezza e qualche bella notizia.

Pesci smarriti

Sagittario: periodo un po' difficile. L'oroscopo infatti per il vostro segno presagisce una situazione professionale che faticherete a gestire, e che con l'incedere dei giorni potrebbe addirittura peggiorare. Il nervosismo rimarrà latente anche nella sfera sentimentale, quindi evitate di arrivare a litigi che potrebbero compromettere degli aspetti importanti.

Capricorno: sarà una settimana di stallo sul lavoro, potreste non essere molto produttivi ma comunque nemmeno del tutto “fermi”. Nel frattempo provate a riposare per potervi organizzare al meglio, anche nella vita privata: sarà un buon modo per attraversare questo momento abbastanza critico e quasi privo di sbocchi.

Acquario: sarete alquanto irritati per qualche faccenda che non andrà come previsto, e stavolta preferirete tenervi tutto per voi piuttosto che parlarne con gli altri come fate solitamente. Neppure le persone più vicine riusciranno a farvi distrarre da questa situazione alquanto precaria. Dovrete fare i modo che le acque si calmino per potervi rimettere in gioco sul fronte lavorativo.

Pesci: questa settimana l'oroscopo vi vede letteralmente preda dello smarrimento, soltanto il partner saprà come farvi uscire da questo periodo di forte insicurezza. Per riuscire a contrastare questo malessere dovrete attendere alcuni sporadici momenti che nel corso del weekend si faranno sempre più frequenti.