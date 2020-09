L'Oroscopo di martedì 22 settembre è pronto a snocciolare nel dettaglio cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno dello zodiaco per queste promettenti 24 ore. Nel giorno dell'equinozio d'autunno, tanti eventi saranno destinati a succedere, ma si tratterà per lo più di situazioni interiori. Si può affermare che sarà un martedì pieno di riflessioni introspettive, anche se qualche nativo avrà una giornata movimentata. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni della giornata, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali del 22 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° posto - Il futuro si costruisce giorno per giorno, senza andare di fretta. Forse in questo periodo non siete tanto convinti di una vostra situazione particolare, magari state rinnegando qualcosa di evidente. Siete stanchi di ciò che si vede fuori dalle mura di casa e vi domandate se nulla tornerà più come una volta. Vi sentite intrappolati, ma ignorate che la trappola ve la siete costruita da soli! Programmate un viaggio fuori porta, magari nel fine settimana. Avete bisogno di schiarirvi le idee.

Vergine - 11° in classifica - Giornata insidiosa! Occhio a non scivolare nelle contraddizioni. Se non siete sicuri di una determinata situazione, allora prendetevi del tempo per rifletterci sopra.

Si prospetta un martedì estenuante, dovrete correre avanti e indietro tra mille impegni e commissioni irrimandabili. Potrebbe arrivare quell'ordine che avete effettuato la scorsa settimana, per cui almeno questo aspetto vi donerà sollievo. Maturare e assumersi delle responsabilità familiari e finanziarie, per voi negli anni sono cambiate una marea di cose.

Toro - 10° posto - Il piatto pronto non appaga il palato. Una situazione familiare o personale non vi sta facendo dormire sonni sereni, non a caso la sera impiegate moltissimo ad addormentarvi. Avete bisogno di ritrovare lo stimolo di un tempo, qualcosa di forte che vi faccia alzare con grande entusiasmo al mattino.

In questo periodo avete mille dubbi e insicurezze, ma passeranno perché il tempo è il miglior medico.

Leone - 9° in classifica - Prendete in mano le redini della vostra vita, solo voi potete costruire il vostro futuro. Forse vi sentite intrappolati in una situazione particolare che vi sta consumando giorno dopo giorno. Imparate ad essere un po' egoisti: quando si sta bene con sé stessi anche la famiglia ottiene benefici. Lottare per i propri interessi è sempre una giusta causa. Si prevede una giornata di uscite, forse dovrete recarvi in banca o in posta per una certa questione finanziaria oppure dovrete fare la spesa. Comunque sia, occhio alle code.

L'oroscopo di domani 22 settembre: i segni di metà classifica

Scorpione - 8° posto - Presto dovrete affrontare una battaglia che vi cambierà la quotidianità. Questo martedì trascorrerà tra impegni vari e pensieri ansiosi. Qualcosa o qualcuno vi sta facendo preoccupare. Necessitate di un aiuto, in tal caso non dovete esitare a prendere dei provvedimenti. Prendetevi cura dei vostri fiori e delle cose che vi stanno maggiormente a cuore. Una passeggiata di prima mattina o di tardo pomeriggio, vi schiarire le idee. "Chi non risica non rosica", inoltre, "con i sé e con i ma la storia non si fa".

Gemelli - 7° in classifica - L’Oroscopo del 22 settembre dice che rispetto al lunedì risulterete in leggera ripresa.

I tempi sono in perenne mutamento, per cui bisogna adeguarsi altrimenti si rischia di "scadere". La libertà comporta anche numerose responsabilità, non esistono soluzioni facili. Per ottenere qualcosa è necessario agire perché nulla piove dal cielo. L'amore è un impegno costante, basato sul reciproco rispetto. Date sfogo alla vostra fantasia, non soffocatela: i grandi progetti nascono da una mente creativa.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche invitano a prendere la situazione in pugno specialmente se si protrae da tempo. Siete un segno brillante e pieno di creatività, dunque, spremete le meningi e tirate fuori quell'idea che vi occorre per dare una scossa alla vostra monotonia. State ristrutturando casa o magari vi occupate di un parente ammalato.

Siete un segno altruista ma ricordatevi di ritagliarvi del tempo esclusivamente per voi! Amore in vista per i single, ma sarà meglio andarci con i piedi di piombo.

Cancro - 5° in classifica - Dopo un lunedì mediocre, ecco che qualcosa di buono si intravedrà in questa giornata. State combattendo una battaglia interiore che vi sta logorando. Non sapete più cosa vi soddisfa e cosa no, ma presto ogni dubbio verrà dissipato e la vostra mente tornerà a funzionare a pieno regime. Le stelle dicono che l'attesa sta per finire, dunque, cercate di portare ancora pazienza. L'equinozio d'autunno è un momento un po' caotico, specie per un segno sensibile come il vostro. Prendetevi una pausa se non siete più convinti della relazione o di una certa questione.

Fare mente locale e mettere nero su bianco tutto quello che desiderate e quello che non volete più, vi permetterà di avere le idee chiare.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Capricorno - 4° posto - La vita è troppo breve per sprecarla a rincorrere il nulla o a fare e rifare le medesime cose. In questo periodo avete bisogno di provare delle nuove emozioni e la suddetta giornata farà al caso vostro. Riaccenderete l'entusiasmo sopito e vi tufferete in nuove sfide. Mettetevi alla prova, solo cosi potrete verificare quanto siete capaci e abili. I saccentoni non attirano simpatie. Una persona a voi cara vi offrirà il massimo sostegno se la coinvolgerete nei vostri progetti: "chiedi e ti sarà dato".

Ariete - 3° in classifica - Martedì che parte con una marcia in più: il buongiorno si vede al mattino. C'è qualcosa in cantiere che state portando avanti da tempo. State maturando una consapevolezza personale che potrebbe al più presto cambiare diverse situazioni. All'interno della sfera lavorativa siete pressati dal vostro superiore o da certi incarichi spinosi. È molto probabile che il vostro impiego non vi stimoli più come un tempo. Chi è senza un’occupazione vorrebbe mettersi in gioco ed è pronto a qualsiasi eventualità.

Acquario - 2° posto - Da tempo avete delle situazioni economiche spinose o poco stabili che vi hanno causato grande stress. L'oroscopo afferma che questa giornata sarà positiva dato che vi permetterà di trovare delle soluzioni efficaci e di esplorare strade inesplorate.

Con i familiari forse non vi sentite compresi, ma non occorre coinvolgerli nelle vostre situazioni. Tenetevi alla larga dai parenti narcisisti e dai colleghi perdigiorno. In questo periodo avete bisogno di una bella botta di fortuna che vi tiri fuori da un certo impasse.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani 22 settembre dice che l'autunno piomberà sulla vostra vita come una panacea. Sarà una giornata di ripresa fisica e mentale. Ripartirete alla grandissima e non dovrete più preoccuparvi di essere ostacolati. Da tempo siete in attesa di qualcosa, forse di risposte destinate a mettere un po' di pepe all'interno della vostra quotidianità. In amore, le coppie stanno per vivere una nuova avventura memorabile.