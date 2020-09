Nella giornata di domani 22 settembre si aprirà la stagione autunnale e con essa si inizierà anche un nuovo capitolo di posizioni astrologiche molto interessanti che vedranno i pianeti Saturno, Venere, Giove e il Sole in primo piano a regolare le vicissitudini quotidiane dei vari segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dell'amore prediligerà i segni del Cancro, dei Gemelli e della Vergine, mentre le previsioni astrali del lavoro daranno per favoriti i segni del Toro, dello Scorpione e dei Pesci. Di seguito ci saranno i dettagli di queste previsioni zodiacali tutte dedicate alla stagione dell'autunno.

Ariete in ribasso in amore

Ariete: purtroppo la stagione si aprirà con poca voglia di avventurarsi in una storia d'amore e una propensione maggiore ad avere qualche “flirt” e nient'altro. Le coppie già datate invece troveranno poco terreno per far crescere ulteriormente la propria relazione, e ciò potrebbe portare ad una separazione. La carriera professionale non godrà di molti benefici, perché la fortuna sarà ostacolata da Giove in quadratura, ma il pianeta Marte vi regalerà le energie necessarie per poter contrastare questi influssi negativi con le vostre sole forze.

Toro: l'autunno per il vostro segno sarà un periodo ricco di opportunità amorose, perché potrete sfruttare appieno le potenzialità di Giove per poter dare un risvolto definitivo alla vostra relazione ma anche un senso di responsabilità superiore.

Questo Venere favorevole lo sarà anche per le faccende progettuali e per la gestione di affari di un certo peso economico, e le energie con un quadro astrale così favorevole non potrà che migliorare ulteriormente questi mesi.

Gemelli: non soltanto il trigono di Venere vi darà una intesa amorosa eccellente, ma questa complicità sarà accompagnata dall'ottimismo del Sole.

Peccato che il desiderio non accompagnerà questa situazione che altrimenti sarebbe idilliaca. Man mano che uscirà dalla posizione di opposizione, Giove sarà in grado di favorire la fortuna sul lavoro, ma non sarà così immediata come necessitate.

Leone in calo nei progetti

Cancro: avrete Venere in sestile che vi accompagnerà per gran parte dell'autunno, in progressivo miglioramento con l'apertura dell'inverno, quindi non sarà un caso se riuscirete a favorire riconciliazioni o incontri che potrebbero decretare l'inizio di una nuova relazione.

Le opposizioni sia di Saturno che di Giove purtroppo non vi daranno una situazione rosea sul suolo professionale, dandovi poche opportunità di trovare lavoro e una situazione precaria sul posto di lavoro attuale.

Leone: le occasioni adatte per poter provare a ricominciare una storia d'amore si presenteranno proprio in questo periodo autunnale, mentre per le coppie sarà tempo di consolidamenti e di progetti da svolgere in due, che diano anche un senso di responsabilità più elevato. A differenza dei mesi precedenti, la situazione lavorativa potrebbe non presentare gli sbocchi agognati per far crescere la vostra importanza. Marte positivo però vi metterà in condizione di essere attivi.

Vergine: sarà una stagione densa di emozioni di stampo sentimentale, sia che siate single che in coppia.

Venere infatti vi regalerà una storia d'amore e una evoluzione con il partner che vi porterà a coronare molti dei vostri sogni ad occhi aperti, a cominciare con una convivenza o un matrimonio. Non potrebbe andare meglio per il lavoro, perché i due pianeti della fortuna e Saturno vi daranno opportunità lavorative ma soprattutto la concentrazione necessaria per una competitività forte e risoluta.

Bilancia: la stagione autunnale in sé vi porterà molte belle notizie sul fronte amoroso, ma sarà ottobre il mese su cui dovrete focalizzare la vostra attenzione. Il romanticismo si farà strada nel vostro cuore creando delle belle situazioni con il partner, nonostante Marte in opposizione. L'inizio della stagione però potrebbe mettere alla prova le vostre faccende professionali, forzandovi ad avere un impegno maggiore, ma alla fine le cose prenderanno una piega più tranquilla e produttiva.

Poche energie per il Capricorno

Scorpione: ci saranno delle decisioni da prendere in ambito amoroso, ma con il sostegno di Giove saranno tutte positive, dalla scelta di rendere più forte la vostra relazione alla volontà di vivere insieme. Prestate attenzione agli incontri che subentreranno alla fine dell'anno. Fin dagli inizi della stagione autunnale avrete occasione di riprendere in mano alcune faccende lavorative e finanziarie rimaste in sospeso, ma anche qui dovrete essere decisamente più cauti nella vostra capacità di azione.

Sagittario: eventuali crisi agli inizi di ottobre verranno risolte in men che non si dica, e perfino quelle scaramucce di poco conto saranno presto dimenticate. Venere in sestile permetterà anche di fare qualche passo avanti, ma sempre cercando di ponderare ciò che vorrete e ciò che invece no.

Sarà più facile trovare un lavoro grazie al sostegno di Giove e Saturno, e per chi ha già un buon percorso professionale sarà necessaria quell'attenzione in più per consolidare la propria posizione.

Capricorno: nei mesi scorsi avete messo la parola “fine” per quelle relazioni indesiderate e “inizio” per quelle che avete anelato con tutte le forze. Ora sarà il tempo di fare sorprese al partner, di fargli capire che siete disponibili e decisamente innamorati. Poche energie e molto da fare. L'autunno per il lavoro non sarà una buona stagione, a meno che siate pazienti e ne aspettiate la fine per poter vedere il trigono di Marte agli inizi dell'anno prossimo.

Acquario: se volete vivere una bella storia d'amore o un periodo molto più sereno all'interno della coppia, il mese di novembre sarà quello indicato rispetto agli altri due mesi dell'autunno.

Attendere che ottobre finisca stando con le mani in mano però potrebbe non essere una buona soluzione. Sul lavoro ci sarà una ripresa considerevole, soprattutto se si pensa che oltre alla fortunata prospettiva di Giove si aggiungerà anche il sano ottimismo del Sole a regalarvi una bella dose di autostima.

Pesci: Venere in opposizione vi dovrà indicare un periodo autunnale di delusioni e scoraggiamenti in amore, però le separazioni potrebbero recare con sé una soluzione ottima per una storia d'amore che non funziona più. Giove sarà in sestile e vi sosterrà nella ricerca del lavoro, per poter concludere in bellezza gli affari e per darvi anche quell'ottimismo che recentemente vi è mancato. Le energie di ottobre saranno le migliori di tutta la stagione.