Sabato 26 e domenica 27 settembre troveremo sul piano astrologico la Luna sostare sui gradi dell'Acquario, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Mercurio assieme al Sole continueranno il moto in Bilancia. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Anziché per reale necessità sarà più per gratificazione che i nati Bilancia potrebbero voler concedersi, in queste due giornate che chiudono la settimana, un'intensa sessione di shopping.

Probabili attriti di coppia nelle ore mattutine del 26.

2° posto Gemelli: mondani. Weekend dove il primo segno d'aria avvertirà, con ogni probabilità, la voglia di divertirsi ed ecco che, sopratutto nella giornata di domenica, una capatina in un locale esclusivo non sarà da escludere.

3° posto Acquario: segreti svelati. Il protagonista del fine settimana avrà buone chance di capire un segreto, riguardante il partner o loro stessi, che verrà allo scoperto con stupore delle parti in causa. La notizia positiva, fortunatamente, è che ciò farà da propulsore per cambiare atteggiamento con la dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: chiarimenti amorosi. L'opposizione lunare colpirà Venere sui loro gradi, in questo weekend, facendo presumibilmente optare diversi nativi per tentarsi in un doveroso chiarimento con l'amato bene, che avrà ottime chance di aver un epilogo positivo.

5° posto Sagittario: ostinati. Da un lato Venere nel loro Elemento e dall'altro la Luna nell'amico Acquario ma, purtroppo, entrambe si guarderanno di sguincio rendendo i nati Sagittario oltremodo determinati nel perseguire i propri obiettivi.

6° posto Scorpione: taciturni. Malgrado sul fronte amoroso i nativi potrebbero riscontrare alcune manchevolezze del partner, ci saranno buone possibilità che preferiranno, insolitamente alla loro indole, trattenersi dall'esternare.

7° posto Toro: hobby, Con Urano che spinge per sperimentare dalla prima dimora, ecco che i nati Toro avranno presumibilmente di fronte due giornate dove ogni nuovo hobby intrapreso potrebbe divenire una vera e propria passione.

8° posto Capricorno: revisioni relazionali. Il terzo segno di Terra si troverà, presumibilmente a porre l'attenzione verso i rapporti interpersonali, mentre Giove e Saturno gli suggeriranno di non peccare di saccenteria in questo weekend.

9° posto Ariete: finanze flop. Con Mercurio opposto, Marte quadrato e Venere di Fuoco bersagliata dalla Luna, ad essere sotto la lente d'ingrandimento del weekend saranno probabilmente le finanze in casa Ariete. Snellire il bilancio, eliminando le uscite voluttuarie si rivelerà una mossa saggia.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. Le coppie fresche di conoscenza potrebbero risentire della doppia opposizione Venere-Luna e Marte-Mercurio, che parrà raffreddare la carica passionale degli ultimi tempi. Sabato la professione assorbirà presumibilmente la maggior parte delle energie native.

11° posto Pesci: nostalgici. Le corde della malinconia saranno, con ogni probabilità, stimolate dalla coppia Nettuno-Plutone che tenderà a riportare i nativi verso conquiste sentimentali di molti anni prima, rendendo il loro umore alquanto altalenante.

12° posto Cancro: lavoro flop. La voglia di fare in questo fine settimana potrebbe latitare in casa Cancro, dove i nativi preferiranno di gran lunga dedicarsi alle faccende di cuore, riservando le doverose attenzioni all'amato.