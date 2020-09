L'oroscopo del giorno 2 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì. A tale scopo è pronta da consultare la nuova classifica stelline corredata dalle immancabili previsioni su amore e lavoro riservate come sappiamo ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In bella evidenza questo giro di boa settimanale gli amici appartenenti a Capricorno e Pesci, ottimamente supportati da pianeti "vincenti" a tutti gli effetti. Intanto, non sono proprio come nelle attese le predizioni per gli amici appartenenti ad Acquario e Scorpione.

Dal punto di vista astrologico la giornata in arrivo vedrà ancora il Sole in Vergine con la Luna in procinto di lasciare il segno dei Pesci per passare a quello dell'Ariete, questo giovedì 3 settembre.

Ottima la presenza di Venere in Cancro, nel contesto in trigono a Nettuno in Pesci. Quest'ultimo in meravigliosa congiunzione alla Luna (nel segno). Intanto Marte in Ariete continua ad avvicinarsi al settore del Toro dove è già presente il pianeta Urano.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 2 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 2 settembre

L'Astrologia del giorno è pronta a fare una valutazione generale su come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì di metà settimana. Ovviamente le conclusioni sono pronte e disponibili da consultare nella nostra classifica stelline interessante la giornata di domani, mercoledì 2 settembre.

Ansiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, a seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Scorpione.

Previsioni del giorno 2 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di mercoledì 2 settembre indica una giornata rientrante nella normale routine. Quindi, interessante questa parte della settimana anche se non mancheranno momenti un po' più impegnativi. Per farla breve, diciamo che anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni pronte a trasformarsi come interessanti.

In amore, l'inizio della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner. Infine, verso la fine della serata il clima tenderà finalmente al rientro nella giusta e ambita positività con probabili "fuochi d'artificio" tra le lenzuola! Single, non date sempre la colpa alla sfortuna: se non riuscite a trovare la persona giusta avete mai pensato che potrebbe dipendere da voi? Pensateci. Nel lavoro invece, sarete soddisfatti del fatto che avete portato a termine con successo una mansione difficile e spigolosa e questo alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★.

Le previsioni zodiacali del giorno presumono possa essere una giornata con il segno "meno" per questo mercoledì di metà settimana. Sarebbe meglio evitare l’imprudenza e lasciare eventuali "mirabili funambolismi" ad altri momenti, magari in quelli in cui vi sentirete con le spalle meglio protette. Pianeti dissonanti non vorranno sentir ragioni, dunque cercate di adattarvi a questo probabile periodo da "ko". In amore, avete tempo addietro posto delle buone basi, certamente efficaci e abbastanza positive capaci di salvaguardare la vostra vita sentimentale. Ora però è arrivato il momento di formulare le vostre concrete richieste al partner sforzandovi di rivelare ciò che non avevate mai avuto il coraggio di osare.

Single, l'oroscopo di mercoledì predice una giornata poco promettente o con quasi nulla di buono da regalare. Probabilmente in tanti vi sentirete particolarmente stanchi. In questo caso cercate di evitare eventuali discussioni, anche perché potreste avere sicuramente la peggio. Nel lavoro, anche qua dovrete difendervi da chi prova un po' di invidia nei vostri confronti: occhio, potrebbero inventasi storielle sul vostro conto! Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 2 settembre al Sagittario indica che qualcuno in questa giornata di metà settimana potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote! Allora, quello che dovreste fare sarà continuare ad andare dritti per la vostra strada, evitando di cadere nella trappola della provocazione.

La giornata di mercoledì, ci teniamo a ribadirlo, non sarà affatto negativa, anche se piccoli problemi non mancheranno viste le quattro stelle messe in preventivo. In amore soprattutto, vivrete momenti abbastanza convincenti nelle relazioni: è giunto il momento di ascoltare il proprio cuore e soprattutto nei sentimenti profondi. Non dovete farvi influenzare dagli altri, anzi dovete essere voi stessi a decidere del vostro futuro. Anche perché qualunque fosse la scelta, verrà fatta certamente con cognizione di causa e in piena autonomia. Single, se nel caso vorreste chiarire certe cose al solo scopo di evitare fraintendimenti in merito ad una situazione che vi sta a cuore, le stelle vi indicheranno la strada giusta.

Intanto siate sinceri e più espliciti verso colui/lei che vi piace, il resto verrà in automatico. Nel lavoro invece, potrebbe arrivare un proposta davvero interessante. Valutate bene quali sono le eventuali condizioni e poi fate la vostra presa di posizione. Voto 8.

Oroscopo di mercoledì 2 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 2 settembre, prevede l'arrivo di un periodo classificato a cinque stelle. Quindi, una fase magnifica si prospetta per la stragrande maggioranza di voi Capricorno. Sarà un giro di boa settimanale molto appetibile in fatto di sensualità e passione: l'eros sarà intenso come del resto ben si addice al vostro caso.

In amore, prendete del tempo prima di decidere se portare avanti un progetto, oppure abbandonarlo per sempre: forse c'è qualcosa che vi sfugge o che non avete ancora preso in esame. Single, se avete rivali in amore questo è il momento opportuno per liquidarli elegantemente e con "velata ferocia" (come solo voi del Capricorno sapete fare!). Nel lavoro, forse è arrivato il tempo di fare qualche scelta importante: chiedete consigli e se potete non esponetevi. Comunque nel frangente qualche impegno in più sarà da mettere in conto. Se con situazioni impegnative da risolvere, calma, ragionateci sopra insieme a qualche buon collega fidato. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di mercoledì sono pronte a scommettere che sarà in parte "sottotono" questo vostro mercoledì di metà settimana.

A dare il colpo di grazia ai buoni propositi la pessima specularità (per voi!) di Venere in Cancro, nel contempo in diretta opposizione a Giove, Saturno e Plutone. In amore, quindi, piuttosto che lamentarvi sul fatto che avete poco tempo per voi a causa dei troppi impegni, rivisitate la vostra agenda e trovate il modo per organizzate la vostra giornata. Solo così, magari con qualche piccolo accorgimento, riuscirete a ritagliarvi dei momenti di relax a cui tanto ambite per poterlo trascorrere in totale serenità. Single, di chi è la colpa del vostro attuale stato? Risposta difficile: non riuscite a capire che cosa realmente volete o cosa vi succede. Quasi certamente arriveranno tensioni nell'ambiente da voi frequentato: occhio!

Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica invece che tatto e disinvoltura vi saranno assai utili per stabilire nuovi rapporti con persone e ambienti giusti. Così facendo la diplomazia vi aprirà la strada verso un ottimo guadagno. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 2 settembre, preannuncia una giornata da considerare senza problemi irrisolvibili, favorita da una meravigliosa Luna nel segno del Toro. Le previsioni di mercoledì preannunciano allora tanta buona fortuna da sfruttare soprattutto nei rapporti sentimentali nonché in quelli interpersonali: diciamo pure che avrete l'indice di autostima al massimo. In amore, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti al vostro partner.

Fatevi un bel regalo: cercate di trovare più tempo da trascorrere insieme a chi amate, certamente troverete giovamento con anche qualche scampolo di sana allegria. Single, se nessuno vi remerà contro sarete dell'umore giusto, anche se a qualcuno (in rari casi) potrebbe riservare un po' di sana malinconia per qualcuno che non c'è più. Nel lavoro, altresì, la giornata si annuncia molto importante e ricca di buone nuove. Starvi accanto sarà per tutti un piacere e tanti saranno i complimenti che riceverete: questo non farà altro che migliorarvi l'umore e rendervi più facili e leggeri eventuali compiti. Voto 9.