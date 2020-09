L'oroscopo di domani 2 settembre, porta buone notizie in merito all'imminente giro di boa di metà settimana. Pronti a togliere il velo dai segni più fortunati di mercoledì? Ad avere il massimo supporto dall'Astrologia quotidiana saranno i nati nel simbolo astrale dei Gemelli, segno considerato al "top del giorno". Non solo, come visto dal titolo di apertura, domani a godere a pieno dell'apporto positivo da parte delle stelle saranno ovviamente anche Cancro e Vergine. A coloro nativi del segno di Acqua le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano tanta sensualità in campo sentimentale. Invece agli amici del segno di Terra della Vergine il periodo pronostica qualche appassionante avventura amorosa; potendo, da non lasciarsela sfuggire.

Intanto, non è previsto un periodo buono specialmente per i nati in Leone, sotto scacco da effemeridi poco positive: Giove, Saturno e Plutone saranno da considerare speculari negativi al 85%.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 2 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 2 settembre

Eccoci finalmente giunti al consueto incontro quotidiano con la classifica stelline quotidiana. Quest'oggi la nostra scaletta con le stelle quotidiane interessa particolarmente in quanto va a valutare la giornata del 2 settembre, giro di boa della corrente settimana. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Chissà come è stato valutato il segno di appartenenza in relazione al prossimo mercoledì? Dall'anteprima in apertura articolo abbiamo messo nero su bianco il segno al "top del giorno", in questo caso trattasi del fortunato Gemelli. A seguire il primo in classifica altri due segni alla vetta della scaletta: secondo posto per Cancro e Vergine.

Pronti a scoprire come saranno gli astri per i restanti simboli?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 2 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 2 settembre al segno dell'Ariete prevede possa essere una giornata, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, si risveglieranno in voi l'entusiasmo, la fiducia e la voglia di realizzarvi grazie alla forte unione con il partner. Le sensazioni ed i sentimenti saranno intensi, ma potrebbe aumentare anche l'inclinazione alla gelosia: in qualche caso tale stato renderà il rapporto ancora più interessante. Single, il cielo vi aiuterà a mantenere la lucidità mentale, utilissima per giungere una chiara definizione della vostra condizione sentimentale.

Ma dovete anche cercare di dominare alcuni atteggiamenti troppo impulsivi che potrebbero farvi apparire inappropriati o invadenti. Nel lavoro, con qualche piccolo espediente coglierete tutti i frutti che non siete riusciti ad avere in passato: li avrete poiché è giusto che vi sia dato quanto vi spetta. Dovrete però essere più furbi ed attenti del solito, altrimenti rischiereste di commettere qualche errore. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì indicano l'arrivo di un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione contrarie nei confronti delle persone che interessano.

In amore, complice la Luna, la giornata sarà tutto dedicata alla famiglia; ideale per rimettere ordine nelle cose da fare oppure per una ripresa di situazioni lasciate in sospeso. In alcuni casi basterà un colpo di mano, magari un'intuizione geniale, per risolvere subito eventuali questioni anche molto delicate relative ad amicizie o in ambito famigliare. Single, la bella posizione della Luna vi darà occasione di comunicare con chiarezza ed onestà con le persone che v'interessano. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, la giornata sarà quella giusta. Nel lavoro, giornata serena protetta dai pianeti, quindi rapporti sociali saranno buoni. Farete tutto a regola d'arte e con un bel sorriso a suggellare il tutto.

In questo momento vi basterà un'occhiata per captare dei buoni affari e, seguendo il vostro istinto, non correrete rischi. Voto 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): 'top del giorno'. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice l'arrivo di un mercoledì davvero super-fortunato! La giornata coincidente con la parte centrale della settimana sarà quasi completamente priva di intoppi, dunque perfetta e stimolante in ogni settore. L'amore procederà senza intoppi, e questo farà molto bene alla vostra psiche nonché al fisico stesso. In coppia sarà una giornata perfetta per tutto: se non avete mai fatto follie per il partner, questo potrebbe essere il giorno giusto per cominciare.

Marte e la Luna vi esortano a fare di tutto pur esaudire il vostro partner, magari regalando ad entrambi una serata molto speciale. Single, mercoledì interessante, forse anche con qualche novità piacevole. Nonostante il vostro carattere prudente, selettivo e riservato, potrebbe capitare anche a voi di venire colti a sorpresa da un incontro interessante. Un lieve scricchiolio nel vostro cuore lascerà intendere che stavolta non finirà con una stretta di mano ma potrebbe essere la persona giusta. Nel lavoro, tutto bene. Il cielo annuncia opportunità strepitose anche sul fronte denaro. Investimenti a buon fine e qualche aumento nel reddito. Voto 10.

L'oroscopo di mercoledì 2 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un periodo all'insegna della sensualità della passione, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi del Cancro. In alcuni casi potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo. In amore, in questa giornata potrete dedicarvi completamente alla persona che avete a fianco, sarete così passionali ed attenti alle esigenze del vostro partner, da rendere tutto piacevole ed interessante. Single, il cielo si annuncia di un limpido azzurro: avrete una gran voglia di esprimervi secondo i migliori desideri e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che in questo periodo senz'altro vi pervade.

Vi sentirete altresì particolarmente ispirati agli incontri e, con il permesso delle stelle, saranno in massima parte favorevoli: ancora una volta e ve la spasserete alla grande... Nel lavoro, le buone stelle del periodo illumineranno i vostri passi e le vostre scelte professionali. I flussi positivi degli astri vi aiuteranno a riflettere ed a passare rapidamente all'azione per ottenere i risultati desiderati. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede la possibilità che sopraggiungono problemi in ambito famigliare da risolvere al più presto. La giornata, diciamolo pure, a tratti sarà abbastanza piatta e forse pregna di storture con qualche stress come contorno.

Calma, anche se la giornata avrà i colori grigi del "sottotono", abbattersi non gioverà a nulla, anzi, potrebbe peggiorare la situazione. Cosa fare allora? In amore, dovreste vivere il vostro sentimento con più serenità e tranquillità. Stare col fiato sul collo del vostro partner non farà altro che allontanarlo. Imparate a dare meno peso ai giudizi altrui, perché cosi facendo rischiereste di rovinare tutto. Spesso vi amareggiate per niente: la causa? Le solite "voci di corridoio" che hanno a ben vedere poca aderenza alla realtà. Single, il vostro intuito difficilmente si sbaglia. Avrete la testa ben salda sulle spalle e non vi farete di certo incantare da qualche frase smielata buttata qua e là.

Ci vuole ben altro per conquistarvi, perché l’amore è un sentimento di condivisione dove ciascuno dei due deve impegnarsi a fare qualcosa per l’altro e deve fare attenzione alle sue esigenze. Se ciò non accade significa che c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Nel lavoro, anche mettendocela tutta qualcosa potrebbe incepparsi. Se pensavate di aver superato tutti gli ostacoli forse vi sbagliate: dovete darvi da fare nel tirare fuori il meglio di voi. Una questione vi terrà impegnati per buona parte della giornata, ma alla fine capirete di aver fatto la scelta giusta. Voto 7-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 2 settembre considera la giornata di metà settimana più che ottima, dunque predisposta a regalare occasioni e opportunità da sfruttare soprattutto in campo sentimentale.

Intanto, sforzatevi di mostrarvi tenaci e fiduciosi con l'imperativo di superare tutti gli ostacoli con la certezza di farcela. Tranquilli, sarà certamente così, se non altro perché le stelle saranno completamente dalla vostra parte. In campo sentimentale, Urano e Giove in trigono al Sole, quindi in ottimo aspetto, vi lasceranno la possibilità di scegliere come rendere unica e speciale la vostra giornata. In prospettiva potrebbero materializzarsi perfino incontri o avventure sentimentali del tipo "mordi e fuggi". Alcuni desideri poi, potrebbero realizzarsi prima di quanto voi possiate immaginare: il momento promette fortuna e prosperità in ogni ambito della quotidianità, ovviamente da condividere con il partner. Single, la giornata inizierà alla grande e si prospetta particolarmente appagante soprattutto nel campo degli affetti. Per i più passionali, si prevedono incontri intriganti dove potrebbe succedere qualcosa di molto intrigante. Nel lavoro, per chiudere, sarete davvero frizzanti e positivi. Dunque, sfruttate al volo tutta la vostra energia per affrontare al meglio la giornata: usate le vostre impareggiabili capacità diplomatiche e la spunterete con grande abilità. Voto 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.