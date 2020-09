L'Oroscopo di sabato 5 settembre preannuncia che la Luna soggiornerà ancora nella casa dell'Ariete, rendendo la giornata interessante sotto vari aspetti. Ci saranno novità in ambito economico con alcune uscite ma anche dei proficui movimenti finanziari. I nativi in Gemelli andranno incontro ad una ripresa mentre per Cancro arriveranno delle notizie intriganti.

Previsioni astrologiche del 5 settembre: ultimi quattro segni in classifica

Capricorno - 12° posto: non si può vincere una battaglia senza lottare, quindi in ogni cosa occorre metterci il giusto impegno. Anche se forse in questo frangente temporale vi sentite apatici e poco stimolati, cercate di darvi del tempo per riprendervi.

Riceverete supporto da una persona inaspettata e ciò vi sorprenderà. Sta per iniziare qualcosa, forse un nuovo capitolo della vostra vita: su con il morale!

Acquario - 11°: da tempo state aspettando che le acque si calmino e che tutto torni al proprio posto. Il mondo è in perpetuo mutamento, quindi cercate di abbracciare questi cambiamenti e la giornata del 5 settembre farà proprio al caso vostro. L'amore di coppia si presenta stabile, anche se spesso avrete dei dubbi in merito. Comunque sia, in giornata vi cimenterete con delle nuove ricette o forse uscirete a fare compere. Possibili incontri per le anime solitarie, ma tenete alta la guardia.

Toro - 10°: siete un segno stacanovista, ma cercate di non esagerare con il lavoro.

È molto importante saper dedicare del tempo anche a quelle attività che vi fanno sentire vivi e appagati. C'è qualcosa o qualcuno che vi mette i bastoni tra le ruote abbastanza di frequente, dunque avete bisogno di maggiore libertà di azione e di fiducia. Forse non vi sentite supportati dalla famiglia, dal partner, o forse all'interno dell'ambiente lavorativo non c'è molta collaborazione.

Comunque sia, ogni problema potrà essere risolto entro la serata del 5 settembre.

Vergine - 9°: sabato con pizza e patatine, ma anche in buona compagnia. Settembre è il vostro mese preferito soprattutto perché avete in ballo mille questioni. Le stelle vi vedono in trepidante attesa di qualcosa che dovrebbe accadere a breve.

Questa sarà una giornata fantastica per darsi alla pazza gioia. Via libera allo shopping: le offerte giuste non mancheranno.

L'oroscopo di domani 5 settembre: i segni di metà classifica

Sagittario - 8° posto: agosto vi ha fatto sentire vivi ma, forse, durante le vacanze avete smarrito la strada delle buone abitudini e vi siete impigriti. Tempo al tempo e riuscirete a ripristinare ogni cosa. Sabato lasciatevi trasportare dalla corrente del destino. Provate dei nuovi percorsi, iscrivetevi a dei corsi curiosi e allargate la cerchia delle vostre amicizie. Un cambiamento generale porterà una ventata di freschezza nella vostra vita. Amore in vista per i cuori solitari. Chi sta frequentando qualcuno vive nell'incertezza, ma sarà bene non mettere troppa carne a cuocere.

Scorpione - 7°: in questo periodo avete mille situazioni tra le mani, ma siete a posto. La giornata si prevede stabile, il vostro oroscopo si presenta sgombro dalle nubi che di tanto in tanto affollano il vostro cielo astrale. Abituatevi ai cambiamenti, anziché inseguire il passato. Qualche nativo di questo segno sta valutando un trasferimento o una ristrutturazione. È tempo di allargarsi perché a breve vi occorrerà molto spazio.

Bilancia - 6°: le previsioni astrologiche del 5 settembre parlano di amore. Dopo un venerdì sotto i tacchi, a partire da questo fine settimana vi riprenderete completamente. Avrete la vostra rivincita! Avete trascorso un'estate vivace, piena di emozioni e di avventure.

Questo sarà il vostro mese del riscatto, potreste addirittura ottenere quel posto di lavoro o quella promozione che avete a lungo desiderato. Tutto quello che dovrete fare sarà credere nelle vostre qualità ed essere disposti a mettervi alla prova. L'amore sta per entrare in gioco.

Pesci - 5°: l'oroscopo del 5 settembre vede tornare quell'equilibrio che da tempo era scemato. Avrete modo di ristabilire l'ordine e di sistemare quelle questioni rimaste in stand-by durante i mesi di luglio e agosto. Avete speso un po' di soldi o forse a breve ne dovrete spendere altrettanti, cercate solamente di non perdere la pazienza. Settembre sarà un mese carico di lavoro, quindi anche chi è disoccupato avrà molte cose da fare.

Comunque sia, avrete modo di trascorrere un sereno sabato sera.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni

Gemelli - 4° posto: per voi nativi del segno è in atto una ripresa, ma è così graduale da potervi risultare impercettibile. L'aria leggermente fresca di questo settembre vi ha rinfrescato le idee. Avete ritrovato l'ispirazione e la voglia di rimettervi in gioco. Se avete perso il lavoro, presto potrete ritornare in carreggiata a patto che siate disposti a ripartire anche da zero. Cercate di ricordare che, molte volte, fare un passo indietro permette di compierne due in avanti.

Cancro - 3°: l'oroscopo del 5 settembre dice che vi sentirete rinascere. Certo, non tutti i nativi di questo segno stanno attraversando un buon periodo, ma è molto importante comprendere che la vita è varia.

Non esistono solo il lavoro o le pulizie domestiche, nel mezzo ci sono anche le passioni, gli hobby, l'amore e gli affetti personali. Cercate di gustarvi appieno il presente: essere vivi è un miracolo. Nel corso della giornata qualcosa o qualcuno vi darà da pensare. Potrebbe giungere una certa notizia e forse deciderete di gettare le fondamenta di un nuovo progetto.

Leone - 2°: nuovi canali di comunicazione si spalancheranno in questa splendida giornata. Finalmente il weekend! Una rinnovata energia vi invaderà, invogliandovi a reagire e a darvi da fare. Non dovrete fare altro che lavorare sui vostri punti di forza e lasciar andare le debolezze. Se volete uscire dal tunnel dovete essenzialmente mettervi in cammino.

Quindi, datevi da fare se veramente volete migliorare la vostra qualità di vita ed essere circondati dall'armonia. Soldi in arrivo entro la prossima settimana.

Ariete - 1°: ancora un'altra giornata vincente con la Luna nel vostro segno che accresce la concentrazione e la fertilità. Dovrete focalizzarvi su ciò che conta e mettere via tutto ciò che è superfluo e nocivo. In questo periodo della vostra vita necessitate di una rivisitazione, non a caso le stelle parlano di grandi progetti in cantiere e di avventure al cardiopalma in dirittura d'arrivo. Ci saranno dei movimenti finanziari.