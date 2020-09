L'Oroscopo di venerdì 4 settembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Il cielo astrale si presenta abbastanza valido, grazie alla Luna in Ariete che smuove le acque. Dunque, per molti segni sarà la giornata della ripresa generale, mentre per altri ci saranno delle questioni da chiudere. Bene o male, si prospetta un venerdì tutto da scoprire, specialmente per quanto riguarda le faccende di casa, cuore e lavoro. Scopriamo le previsioni delle stelle e la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche e classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Bilancia - 12° posto - Le previsioni astrologiche del 4 settembre vi vedono "combattere" contro una Luna in opposizione. Ciononostante, potrete contare sul supporto del partner o della famiglia, non siete soli. Ci saranno dei conti da sistemare o delle situazioni da rivedere e approfondire. Non dovrete dare nulla per scontato, attivatevi per risolvere eventuali incomprensioni. La relazione di coppia si basa sulla fiducia reciproca, per cui è necessario venirsi incontro facendo anche qualche rinuncia. Coloro che sono single e che vorrebbero essere amati, dovrebbero prendersi del tempo in solitaria per migliorare la propria autostima ed essere meno bisognosi.

Toro - 11° in classifica - In questo periodo non sapete cosa volete veramente. Alternate dei giorni di risolutezza a giorni di profonda confusione e smarrimento. Datevi del tempo per ritrovarvi, non imponetevi di fare quello che non avete voglia di fare. Occhio ai problemi di stomaco o pancia, prediligete cibi a lunga scadenza e il più possibilmente freschi.

Eventuali disturbi o problemi, saranno risolti, quindi non dovrete temere il peggio.

Acquario - 10° posto - Se bramate un cambiamento, dovete impegnarvi in prima persona. Basta un pizzico di buona volontà per superare ogni problema o dolore. In questa giornata, tranquillizzatevi e cercate di respirare con calma davanti a quelle situazioni che potrebbero risultarvi estremamente insidiose.

Niente è per sempre. Il settore lavorativo o finanziario risulta essere un po' traballante, ma prossimamente si verificherà una significativa svolta.

Vergine - 9° in classifica - Ci saranno delle questioni da chiudere in questa giornata che anticipa il weekend. Questo è un periodo particolare, l'intera annata è stata poco produttiva e specialmente poco stabile. Cercate sicurezza e soprattutto chiedete maggiori garanzie. Se siete stati poco bene, a partire da questa giornata vi ristabilirete ma cercate di fare attenzione alle ricadute. Allacciare contatti socialmente utili, in questo particolare periodo, risulta essere molto complicato e poco sicuro. Cercate delle strade alternative da percorrere.

L'amore sboccerà quando meno ve l'aspettate.

L'oroscopo del giorno 4 settembre: i segni nella media

Sagittario - 8° posto - All'interno di alcune relazioni, l'affinità sembra scarseggiare ma presto sarà possibile riaccendere la fiamma della passione. Per quanto riguarda questa giornata del 4 settembre, avrete delle questioni da assolvere. Non è facile occuparsi della famiglia e del lavoro. Di questi tempi, tirare avanti la carretta è abbastanza complicato. Non dovete mai dubitare di voi stessi perché possedete un fiuto infallibile.

Scorpione - 7° in classifica - Presto si verificherà un interessante cambiamento astrale sul vostro cielo e che toccheranno vari comparti della vostra vita. I cuori solitari sono stufi di stare soli e vorrebbero condividere la giornata con qualcuno di speciale.

A questo proposito le stelle si esprimono abbastanza favorevolmente, a patto che facciate del lavoro su voi stessi incrementando l'autostima. Non annullatevi per il partner, l'amore è un incontro a due e bisogna sapersi rispettare a vicenda. Forse desiderate una casa più grande perché si sta stretti, ebbene, guardatevi attorno e cogliete al volo la giusta occasione.

Capricorno - 6° posto - La voglia di essere in giro per il mondo sarà piuttosto elevata in questa giornata. Alla vigilia del weekend, non è escluso che decidiate di organizzare qualcosa di emozionante e avventuroso da fare tra sabato e domenica. Da giorni, un po' di freschezza è finalmente sopraggiunta nella vostra vita e avete ritrovato respiro.

Fiducia, ottimismo e armonia: tutti questi aspetti saranno presenti nella vostra mente in queste 24 ore. Cercate di separare il più possibilmente il lavoro dalla vita privata. Ponetevi dei limiti, perché c'è un tempo per svolgere il proprio dovere e un tempo per vivere. Chi non ha un impiego non dovrà scoraggiarsi, ma valutare anche delle alternative inimmaginabili.

Gemelli - 5° in classifica - Il mese di settembre forse non è partito come sperato, ma a partire da queste 24 ore riuscirete a trovare respiro. In famiglia tornerà il sereno, anche se un po' di conflitto potrebbe ancora aleggiare nell'aria. All'interno del lavoro sarà possibile ripartire. Coloro che hanno perso l'impiego nei mesi scorsi, non dovranno abbattersi.

Sul vostro orizzonte professionale e personale, si intravede l'avvicinarsi di qualcosa di interessante. Nessun cambiamento avviene dall'oggi al domani, per cui se volete ottenere un certo risultato, cominciate compiendo dei piccoli passi. Abbiate sempre fiducia nelle vostre capacità.

Oroscopo 4 settembre, i primi quattro segni dello zodiaco

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani 4 settembre vi vedrà splendenti e sorridenti, partirete all'attacco. Ritroverete la serenità mentale che desideravate da tempo, inoltre, giungerete alla fine del tunnel. Dei festeggiamenti si intravedono sul vostro futuro astrologico, qualcosa di bello potrebbe accadere entro la fine di questo mese. Chi è single, in questo periodo si sente poco desiderato, ma è meglio stare soli piuttosto che frequentare cattive compagnie.

Le stelle intravedono delle pulizie in corso all'interno della vostra vita. Sarà il giorno migliore per porre le basi di una nuova relazione o di un progetto.

Leone - 3° in classifica - Venerdì strepitoso. Chi è stato poco bene o ha affrontato una perdita di recente, tornerà a tranquillizzarsi e a porsi dei nuovi stimoli. Qualche nativo di questo ruggente segno si sta prendendo cura della famiglia. Cercate di essere più umili e amorevoli. Guardate i lati positivi delle cose e cercate il supporto di altri familiari. In amore occorre mettersi in primo piano senza svendersi. Apprenderete una certa notizia che vi lascerà di stucco. Occhio al reparto finanziario!

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 4 settembre rivela che finalmente comincerà la ripresa, sia fisica che mentale.

Questa settimana non è certamente iniziata con il piede giusto, forse avete affrontato una dura prova che per un attimo vi ha fatto temere il peggio. A partire da questo venerdì tornerete a ripristinare il tutto, ma nulla sarà più come prima perché sarete decisi ad adottare qualche cambiamento sostanziale. Cercate di respirare a pieni polmoni la vita, abbandonatevi nella lettura dei romanzi più appaganti e sorridete. Anziché coltivare le vostre paure, scegliete di annaffiare i sogni e presto o tardi germoglieranno.

Ariete - 1° in classifica - Ci sarà da sorridere in questo splendido venerdì settembrino in cui potreste anche cominciare a sentire i primi odori di un'estate ormai agli sgoccioli e di un autunno sempre più in arrivo.

In questa settimana pesante e al contempo produttiva, potreste aver imparato una grande lezione di vita. Ebbene, questa giornata sarà incentrata principalmente sulle questioni d'amore o di famiglia. Sarete impegnati a ripristinare un certo equilibrio, ma le stelle risultano promettenti. State facendo del vostro meglio per mandare avanti la vostra vita e quella dei vostri cari.