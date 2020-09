L'Oroscopo di domenica 6 settembre rivela a grandi linee come sarà questa promettente giornata che chiude l'intera settimana. Più passano i giorni, più si avvicina l'autunno e il freddo pungente. Ciononostante, le stelle prevedono una domenica solare e ricca di opportunità rilassanti. Sarà possibile staccare la spina, spegnere eventuali preoccupazioni e rigenerare mente e corpo. In mattinata si registrerà un avvincente transito astrale con la Luna calante che lascia la casa dell'Ariete per entrare in Toro. Amore, salute, famiglia, felicità, scopriamo subito che cosa aspettarci da questa domenica attraverso le previsioni delle stelle e l'annessa classifica, disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 6 settembre: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - L'uscita della Luna dal vostro maestoso segno potrebbe causarvi sonnolenza e pigrizia. Essendo domenica potrete riposare, ma qualcuno rischierà di interrompervi più volte. Desidererete andare via di casa, specie se ancora vivete con la famiglia di origine. Cercate di non andare in escandescenze e di non cedere alle provocazioni, così facendo avrete modo di chiudere la giornata senza ulteriori problematiche e patemi. Programmate ciò che dovrete fare durante la settimana, in tal modo non vi creerete casini.

Vergine - 11° - Domenica da dedicare alle pulizie della casa e al bucato, cercate di sfruttare queste giornate piacevoli per sistemare ogni cosa.

Forse in questo periodo vi sentite estremamente confusi e a dir poco tranquilli, ma un riordino generale vi conferirà nuova linfa vitale aprendovi la mente. Tenetevi alla larga dalle discussioni riguardanti quei soliti argomenti spinosi. Qualche familiare avrà un gran bisogno del vostro aiuto, non tiratevi indietro.

Leone - 10° - Qualcosa o qualcuno susciterà la vostra ira in queste 24 ore di fine settimana. Del resto siete un segno altamente irascibile. Sentirete puzza di bruciato e cercherete di vederci a fondo nella faccenda. Le stelle invitano a mantenere la calma e a preservare la serenità interiore che ultimamente risulta precaria.

Forse siete ritornati a lavorare oppure siete senza impiego e state impazzendo, ma qualunque sia la difficoltà, l'oroscopo dice che la supererete. Mettetecela tutta, se necessario accettate di ripartire da zero.

Acquario - 9° - Sarà una domenica svogliata, avrete poca voglia di darvi da fare e preferirete poltrire. Prendetevela con comodo, non sforzatevi. La prossima sarà una settimana inarrestabile, infatti, l'oroscopo rivela che non vi fermerete un secondo perché avrete un sacco di cose da fare. Quindi non dovrete affatto sentirvi in colpa se in queste 24 ore la pigrizia vi governerà. C'è qualche problema che non vi fa chiudere occhio la notte.

L'oroscopo di domani 6 settembre: i segni di metà classifica

Capricorno - 8° posto - Buona domenica! Saranno 24 ore molto tranquille, ma tutto dipenderà da voi e dai vostri turbinosi pensieri. Vi dedicherete alle faccende domestiche, specialmente se avete sempre rinviato durante la settimana. Rimetterete i conti a posto e vi preparerete mentalmente a ciò che vi attende prossimamente. Coloro che sono genitori avranno, invece, una giornata molto frenetica. Tenete alta la guardia!

Bilancia - 7° - Le previsioni astrologiche del 6 settembre annunciano degli importanti risvolti e delle novità interessantissime. Dovrete tenere la mente aperta e prepararvi ad ogni circostanza. L'amore di coppia si farà incandescente in serata, infatti si prevedono dei fuochi d'artificio.

Anche se forse avete dei problemi economici o lavorativi, non dovete lasciarvene turbare. Imparate a ritagliarvi del tempo per la cura della vostra persona e non dimenticate di nutrire la mente con i libri giusti. Shopping online!

Scorpione - 6° - Avete molto in ballo in questo periodo. Siete in attesa di risposte o di risultati che, a quanto pare, giungeranno entro le prossime due settimane. Sul vostro futuro lavorativo o professionale, ci sono delle buone possibilità di progredire. Comunque sia, in questa domenica sarà meglio dedicarsi al relax assoluto. Dunque, via libera alle uscite rigeneranti e agli hobby rinfrancanti. In tal modo vi farete trovare ben carichi nella seguente settimana.

L'amore è un punto dolente per alcuni nativi di questo segno che si sentono soli anche se hanno una relazione. In quest'ultimo caso sarà bene riflettere attentamente se vale la pena andare avanti o tagliare la corda.

Cancro - 5° - L’oroscopo del 6 settembre dice che sarà una domenica molto tranquilla e a tratti tradizionale. C'è chi trascorrerà alcune ore della giornata in cucina a realizzare dei deliziosi manicaretti e chi, invece, si rilasserà in riva al mare o in compagnia di alcune persone speciali. La famiglia è sempre nel vostro cuore, perciò vi fate in quattro pur di rendere tutti felici. Forse di recente avete temuto per il benessere precario di un vostro caro. Comunque sia, in giornata avrete modo di avere cura anche di voi stessi.

Sta per sbocciare una nuova parte di voi che nei prossimi mesi sarà messa giustamente in risalto.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni

Sagittario - 4° posto - In questo periodo della vostra vita state riflettendo a fondo su determinate circostanze. Siete intenzionati a ripristinare dei progetti che, per una ragione o per un'altra, avete lasciato cadere nel dimenticatoio. L'oroscopo afferma che sarà una domenica importante, in cui chiudere eventuali contratti o lavori di vario tipo. Si prevedono anche delle possibili uscite in famiglia, ma cercate di non allontanarvi troppo da casa. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per godervi appieno questo weekend. Presto dovrete tornare al solito tran tran, ma cercate di non pensarci.

Occasione in vista: non lasciatevela sfuggire.

Gemelli - 3° - Anche quest'altra settimana volge a conclusione, tra alti e bassi ne siete usciti 'indenni'. Le prossime saranno delle giornate molto belle e piacevoli, avrete modo di tornare alle vostre consuete occupazioni ma anche di godervi gli ultimi scampoli dell'estate. I cuori solitari presto si invaghiranno di qualcuno di interessante. Sfruttate questa splendida domenica per ultimare eventuali preparativi e/o per terminare quelle faccende domestiche che durante la settimana non avete mai tempo di fare. Telefonata in arrivo.

Toro - 2° - Preparatevi ad assaporare al meglio questa profumata domenica settembrina. Avrete di che sorridere. Un gelato sul lungomare, una pasta al forno a pranzo o una pizza in serata, in queste 24 ore avrete modo di trascorrere del tempo "alla vecchia maniera".

Potreste rivedere una vecchia conoscenza e sarete ben contenti di rivederla. L'amore di coppia sembra fare dei passi da gigante, anche se qualche relazione di vecchia data sembra essere un pochino spenta. Comunque sia, in queste 24 ore dovrete cercare di rilassarvi come meglio potete e non lasciate che gli altri vi rompano le uova nel paniere.

Pesci - 1° - L’oroscopo di domani 6 settembre vi vede occupare il primo posto in classifica. Godrete di buoni influssi astrali e ciò vi farà sentire invincibili. Anche se forse avrete delle mansioni da eseguire, riuscirete ad occuparvene senza la minima fatica. Tutto ciò vi consentirà di godervi la serata, che si preannuncia speciale ed anche divertente.

In questo periodo desiderate perdervi tra le righe di un romanzo avventuroso o romantico, avete bisogno di prendervi una piccola pausa dal mondo esterno. Le stelle annunciano l'arrivo di una notizia interessante e che potrebbe riguardare la sfera amorosa o familiare.