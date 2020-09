L'oroscopo di domenica 6 settembre prevede un buon magnetismo per i nativi sotto il segno del Sagittario, che potranno contare sulla Luna e su Marte in trigono dal segno dell'Ariete, mentre per Gemelli potrebbero arrivare piccole emozioni a piccole dosi all'interno della propria relazione di coppia. Leone potrebbe riuscire a trovare le parole giuste da dire ad una persona in particolare, mentre Mercurio entrerà nel segno della Bilancia, che andrà a sistemare i rapporti tra i colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 6 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 6 settembre 2020 segno per segno

Ariete: inizierete ad essere più confidenti voi single in questa giornata di domenica, secondo l'oroscopo, grazie anche alla Luna favorevole, almeno fino a metà giornata.

Riuscirete a gestire meglio le vostre emozioni e potreste riuscire ad avvicinarvi alla persona che vi piace. Se avete una relazione fissa i vostri pensieri saranno rivolti verso il partner e avrete grandi progetti da proporre. Nel lavoro darete prova della vostra professionalità, grazie a Marte in congiunzione che vi darà tutte le energie necessarie. Voto - 8

Toro: oroscopo di domenica 6 settembre che prevede un buon Sole in trigono dal segno della Vergine, oltre a Giove in trigono dal segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale le cose andranno molto bene, e vi sentirete piuttosto sicuri e felici della vostra relazione di coppia. I cuori solitari non avranno problemi a dire ciò che pensano.

Nel lavoro non lascerete conti in sospeso, e vi dedicherete al meglio delle vostre possibilità verso le vostre mansioni. Voto - 8+

Gemelli: approfittate di questo fine settimana per sfruttare alcune occasioni che potrebbero far felici gran parte di voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque godrete di un buon affiatamento di coppia, vivendo piccole emozioni a piccole dosi in modo continuativo durante la giornata.

Se siete single i vostri rapporti si faranno più intensi e vi sentirete più vicini verso chi amate. In ambito lavorativo le idee che vi verranno in mente non saranno all'avanguardia, ma sistemandole un po’ potrebbero essere valide. Voto - 7,5

Cancro: in ambito lavorativo quando e se qualcosa non andrà al meglio, potreste sentirvi un po’ a disagio e dovrete tenere gli occhi aperti per evitare delle delusioni.

Sul fronte sentimentale invece la giornata sarà discreta grazie ad una Venere ancora per qualche ora favorevole, ma la Luna in quadratura potrebbe farsi sentire. I single si sentiranno ben accetti e dalla loro schiera di amici e vivranno esperienze di fine estate molto interessanti. Voto - 7+

Leone: giornata interessante per i cuori solitari, grazie ad una romantica Luna in trigono dal segno dell'Ariete ancora per mezza giornata. Avrete delle doti oratorie davvero interessanti e sarete in grado di tirare fuori le parole giuste per convincere la persona che vi piace ad avvicinarsi a voi. Se avete una relazione fissa osare e fare qualcosa di fuori dal comune con il partner sarà il modo migliore per chiudere questo fine settimana e questa estate nel migliore dei modi.

Nel lavoro non perdete la fiducia e continuate ad essere ottimisti e fiduciosi nelle vostre capacità. Voto - 7+

Vergine: il Sole in congiunzione al vostro cielo farà da padrone alla vostra configurazione astrale per questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. In amore sarete apprezzati dal partner e dai vostri familiari per ciò che di buono fate ogni giorno per loro, che potreste ricevere una piccola ma significativa sorpresa. I single potrebbero iniziare a sentire le farfalle allo stomaco. In ambito professionale la giornata sarà intensa, e dovrete dimostrare determinazione, fiducia e cura nei dettagli. Voto - 8,5

Bilancia: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che Mercurio si troverà in congiunzione al vostro cielo, inoltre l'opposizione della Luna inizierà a venire meno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque i rapporti con il partner miglioreranno leggermente, ma il vostro ottimismo tornerà a salire. Se siete single questo potrebbe essere il momento per riesplorare i vostri sentimenti. Nel lavoro i rapporti con i colleghi miglioreranno e potrebbe essere il momento di dare inizio ad un progetto di gruppo. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di domenica 6 settembre lievemente in calo per quanto riguarda i rapporti personali. Sul fronte lavorativo infatti continuerete a soddisfare le richieste dei vostri superiori, ciò nonostante i rapporti con i colleghi potrebbero inasprirsi un po’. Discorso simile anche per quanto riguarda la sfera sentimentale. La vostra relazione di coppia procederà ancora bene, ma attenzione comunque a quel che dite o fate per non far arrabbiare il partner.

Se siete single non vi farete problemi ad esprimere le vostre opinioni. Voto - 7+

Sagittario: grandissimo fascino e magnetismo per voi nativi del segno in questa giornata secondo l'oroscopo, grazie a Marte e alla Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete. In amore dunque una buona dose di energie e di voglia di fare, oltre ad uno spiccato romanticismo, vi permetteranno di godere di forti sentimenti. Se siete single confidatevi pure con un amico se avete qualcosa da dire. Sul posto di lavoro vedete chiaramente i vostri obiettivi e con cura e precisione arriverete piano piano alla meta. Voto - 8

Capricorno: le difficoltà sul posto di lavoro potrebbero aumentare a partire da questa giornata considerato che Mercurio si troverà in quadratura dal segno della Bilancia.

Soprattutto nelle mansioni di gruppo infatti potrebbe mancare un po’ di affiatamento tra voi colleghi e di conseguenza potrebbero esserci dei rallentamenti. Sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo, ma non per questo deludente, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Se siete single emerge il bisogno di amore e di trovare qualcuno con cui stare. Voto - 7

Acquario: giornata piuttosto buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica. Sul fronte sentimentale potrete contare su Marte in sestile dal segno dell'Ariete che vi darà lo spunto necessario per ottenere risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete riflettere un bel po’ sull'importanza del rapporto che avete al momento.

Se siete single potreste ritrovarvi a disdire un impegno in favore di un vostro amico. Voto - 7+

Pesci: voi single sarete particolarmente sensibili con la persona che amate e agguerriti al tempo stesso per cercare di conquistarla. Se avete una relazione fissa apprezzerete i cambiamenti e preferirete portare delle novità insieme alla vostra anima gemella. Nel lavoro sarete di fronte a situazioni un po’ intense da gestire, per cui dovrete impegnarvi parecchio se volete dei risultati. Voto - 7,5