L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre garantirà belle sensazioni a tutti i segni zodiacali. L'entrata di Venere in Leone diffonderà emozioni profonde, facendo vivere gli affetti in modo sensuale e orgoglioso. Tutti i simboli zodiacali di fuoco saranno pervasi da un forte desiderio di stare al centro dell'attenzione, di essere amati con maggiore slancio. Luna sarà presente in Toro, Gemelli e Cancro nelle previsioni astrali fortunate.

Venere in Leone nell'oroscopo della settimana

Ariete: gli affetti acquisteranno profondità d'animo. Marte elargirà dinamismo, tanta determinazione nel raggiungere le mete ambite.

Venere sarà dalla vostra parte già a inizio settimana. Così l'amore prenderà quota, sia che siate single che in coppia. L'affettività diventerà calda e avvolgente. Attenzione solo a Luna dissonante nelle giornate di sabato e domenica.

Toro: Luna nel segno a inizio settimana renderà l'amore più entusiasmante. Siete molto concreti e affettuosi, alla ricerca di nuovi stimoli capaci di rivoluzionare la sfera affettiva in modo eccitante. Si prevederanno nuovi incontri per voi single. Attenzione a Venere in quadratura da lunedì in poi che potrebbe provocare insoddisfazione e farvi prendere decisioni precipitose e drastiche in amore. Il fine settimana prometterà emozioni profonde e dolci.

Gemelli: Luna nel segno a metà settimana diffonderà sensazioni simpatiche e frizzanti.

Via libera alle conquiste amorose per voi single, sarete molto comunicativi e divertenti. Voi in coppia dovrete cercare di non amare in maniera troppo cerebrale. Venere garantirà tanto affetto e passione per tutta la settimana, doverete approfittarne chiudendo con un passato che non appartiene più.

Cancro: una nuova carica energizzante vi lambirà lunedì grazie a Urano e Luna dal Toro che faranno avviare rivoluzioni positive per l'amore.

Sarete alla ricerca di nuovi stimoli entusiasmanti, attenzione solo a non essere troppo precipitosi nel prendere decisioni di cui poi potreste pentirvi. Luna entrerà nel segno a fine settimana, regalando tanta voglia di amare in modo tradizionalista e profondo.

Leone: benvenuta Venere nel segno che vi renderà più solari e ottimisti.

Sarete molto desiderosi di stare al centro dell'attenzione e sarà forte il desiderio di essere amati. Attenzione a Urano in dissonanza che vi renderà molto suscettibili alle critiche. Potreste prendere anche decisioni drastiche voi single, rivoluzionando la sfera affettiva in maniera imprevedibile. Sabato e domenica Luna sarà in posizione favorevole e garantirà bei momenti romantici.

Vergine: Sole e Luna risulteranno in trigono astrale favorevole a inizio settimana. Così potrete approfondire gli affetti in modo più armonioso ed equilibrato, anche se Urano cercherà sempre di rivoluzionare il tutto introducendo cambiamenti sorprendenti per l'amore. Venere si avvicinerà a voi e riscalderà i cuori, così potrete voi single aprirvi alle novità sentimentali con maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Sarà spiccato per voi in coppia, il desiderio di essere amati dal partner.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: benvenuta Venere in Leone che finalmente risulterà benefica nei vostri riguardi. Mercurio nel segno avvierà un colloquio amoroso promettente per le coppie e voi single potrete puntare su un flirt costruttivo e seducente. Potrete comunicare con maggiore facilità e intensità d'animo i sentimenti che proverete. Luna sarà favorevole per l'amore nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Attenzione a un weekend un po' teso per i sentimenti.

Scorpione: tutto diventerà più imprevedibile con Venere in quadratura dal Leone. L'astro dell'amore scombussolerà un po' i sentimenti e in sinergia con Urano dal Toro, potreste sentire il desiderio di fuggire da relazioni che asfissiano la vostra originalità.

Sole in compenso ha assunto una posizione astrale favorevole e regala tanto spirito d'iniziativa e senso pratico per risolvere eventuali attriti in modo più grintoso.

Sagittario: sarete molto orgogliosi con Venere posizionata in Leone che regalerà passione e charme. Attenzione a non asfissiare la persona amata poiché desiderosi di essere i protagonisti indiscussi del palcoscenico amoroso. Voi single brillerete in modo stravagante e non passerete di certo inosservati. Si prevederanno belle novità in campo sentimentale per voi.

Capricorno: Luna dal Toro regalerà tanta grinta e fronteggerà alla grande un Marte in dissonanza che cercherà sempre di offuscare il cielo amoroso, introducendo apatia e un modo di amare spesso troppo impulsivo e arrogante.

A inizio settimana potranno verificarsi veri e propri colpi di fulmine per voi single. A patto che prendiate le occasioni al volo, senza tergiversare oltre. Finalmente Venere ha rotto un'opposizione pesante per i sentimenti, così potrete far riprendere quota all'amore.

Acquario: attenzione a non essere eccessivamente orgogliosi in amore. Venere agirà in opposizione e vi renderà troppo esibizionisti, desiderosi di accentrare le attenzioni esclusivamente su di voi. Mercurio in Bilancia sarà dalla vostra parte, mitigherà il tutto con l'intelligenza e regalerà maggiore diplomazia per soppesare le situazioni amorose con più obiettività. Mercurio prometterà piacevoli sorprese nel weekend.

Pesci: Sole in opposizione sprigionerà apatia, ma bando alla pigrizia se vorrete concretizzare i sogni amorosi tenuti nel cassetto da troppo tempo.

Alcuni contrattempi metteranno i "bastoni tra le ruote" mercoledì, giovedì e venerdì, ma non dovrete temere oltre poiché vi rifarete alla grande nel weekend. Basterà solo che vi lasciate trasportare dall'influsso fortunato di Giove, che avvierà cambiamenti capaci di dare un'altra dimensione all'amore.