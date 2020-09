L'oroscopo di domani 18 settembre è disponibile alla consultazione da parte di voi lettori, certamente simpatizzanti della buona Astrologia. Nel nostro caso le previsioni zodiacali di venerdì saranno applicate ai segni dello zodiaco interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A proposito di predizioni, diciamo subito che a poter contare sulla massima collaborazione sponsorizzata da stelle esclusive e di parte, solamente due super-fortunati. Pronti a scoprire il segni baciati dalle stelle in questo fine settimana lavorativo? Come si evince dal titolo iniziale, la giornata è pronta a portare soddisfazioni, tanta serenità e alta probabilità di buona riuscita del periodo a coloro appartenenti al Toro, quest'oggi meritevole della "top del giorno".

Altresì a godere del pieno dell'appoggio di pianeti "compiacenti" saranno senz'altro i nativi nel segno della Vergine, valutati nel contesto con le cinque stelle della buona sorte. Invece, previsto nettamente sotto stress per via di situazioni astrali poco positive, Cancro e leone, considerati nel frangente rispettivamente "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di domani, venerdì 18 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 18 settembre

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Diciamo subito a conferma di quanto anticipato che il prossimo venerdì la "top del giorno" andrà a rallegrare il cuore degli amici Toro. Il motivo? Semplice: tutto merito di un prezioso Giove in trigono a Urano nel segno, portatore d'amore e passionalità sia in coppia che da single. Poco da sperare, invece, secondo la valutazione restituita dalla classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 18 settembre 2020 per due segni, anch'essi già svelati in apertura e che andremo a confermare nella scaletta posta all'uopo.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 18 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 18 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata abbastanza discreta, a parte le solite eccezioni in merito a quelle cose o situazioni che solo voi ben conoscete.

Le predizioni giornaliere intanto in amore indicano tutto o quasi impostato sulla solita routine. In coppia starà solo a voi organizzare o meno qualcosa di speciale per la giornata. Inutile aspettarsi iniziative dal partner che ultimamente ha fatto poco o nulla in merito. Chiamate il vostro ristorante preferito e prenotate una cenetta per due, solo così riuscirete a comunicare sul piano affettivo con profondità. Per qualcuno con ascendente valutato al top il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente e romantico. Single, il Sole vi ama abbastanza e lo dimostrerà portando sorprese molto belle ed intriganti. Nel lavoro, in questa giornata sarà molto importante usare la creatività.

Le energie saranno pronte a darvi una mano, quindi cosa aspettate a prendere di petto il futuro? Siete persone scrupolose voi Ariete, quindi non avrete problemi a mettere a punto i vostri sogni nel momento in cui questi avranno la possibilità di essere messi in pratica. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano una giornata meravigliosa, con Giove in trigono al vostro Urano nel segno, tutto o quasi vi sarà permesso. In amore, vi sentirete in splendida forma e condividerete con tutta la vostra gioia e il vostro buonumore questo ottimo momento con la persona amata. La giornata diverrà frizzante già da metà mattinata: sarete molto disponibili soprattutto se nati della prima o seconda decade.

Grande l'intesa affettiva tra voi e la persona amata: molti nativi vivranno in un clima sereno e a tratti anche divertente. Single, in questa splendida giornata per voi sarà tutto possibile, grazie agli astri annunciati in precedenza. Da tempo non capitava una situazione del genere e tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello ed inaspettato. La sorte sarà dalla vostra parte su tutti i fronti, pronta per aiutarvi nelle scelte amorose. Nel lavoro, la vostra giornata sarà fortunata. Giove in aspetto trigono favorirà la comunicativa e la socievolezza sarà al massimo. A trarne beneficio i rapporti interpersonali: ci saranno nuove conoscenze ed interessanti opportunità per il futuro. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede che partirà con serenità questo vostro venerdì di fine settimana. In amore, la persona amata non avrà più di che lamentarsi, anzi, riuscirete a farvi perdonare anche quelle ultime "distrazioni" che sapete. In generale quindi, sarà una giornata positiva per l'amicizia e l'ambito famigliare. Tra voi ed il partner l'attrazione sarà la calamita portante capace di spingervi l'uno verso l'altro; magari sarà l'incendio di una notte o due, ma almeno tale alchimia sarà irresistibile per entrambi. Single, vi troverete bene con le persone simpatiche ed allegre, difficilmente con coloro "musoni" o perennemente tristi.

Probabili gioiose amicizie pronte anche a trasformarsi in rapporti sentimentali interessanti. Nel lavoro, dopo numerosi alti e bassi, ora vi sentirete sicuri delle scelte fatte in precedenza. Sarà necessario comunque non abbassare la guardia, soprattutto se non volete sgradite sorprese. Inizierete la giornata con grinta e determinazione, dimostrando al mondo intero le vostre migliori qualità. Voto 8.

L'oroscopo di venerdì 18 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì annuncia per questo fine settimana un frangente valutato "sottotono". In questo momento non è certo consigliato dare il via a nuove iniziative o a mettere in cantiere progetti importanti.

Secondo l'oroscopo del giorno 18 settembre, riguardo l'amore, non servirà pretendere più del dovuto dalla dolce metà ma basterà accontentarsi. Infatti non sarà un giorno esaltante per molti di voi nativi legati già in un rapporto, e questo va detto subito. Tranquilli, non si prevede neppure un periodo troppo deprimente. Diciamo che servirà da parte vostra un atteggiamento conciliante e un po' di spirito di adattamento; ciò garantirà tranquillità e buone relazioni con partner, amici e famigliari. Gli astri suggeriscono di vivacizzare il rapporto di coppia qualora fosse un po' spento: dateci dentro con il dialogo, risate e ottimismo saranno garantite. Single, avrete voglia di stare in mezzo alla gente insieme ai vostri amici di sempre.

Se non siete soddisfatti della vita affettiva che avete, potete sempre gettare la spugna e cercare altri lidi a cui approdare. Nel lavoro, in questa giornata cercate di cambiare qualche piccola cosa nella vostra vita, anche se sarà apparentemente insignificante. Talvolta è bene anche puntare su frivolezze per capire cosa realmente migliorare nella vita lavorativa. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo venerdì possa essere forzatamente impegnativo per voi del Leone. La situazione astrale, come anticipato in altre sedi, sarà molto complessa per quanto vi riguarda e per questo potreste dover fare i conti con stress e scontentezza. In amore, smettetela di tenere il broncio: vedrete che presto i fatti vi convinceranno della buona fede del vostro partner: sappiate che spesso ciò che appare non è ciò che realmente è...

Il momento, lo avete capito, non sarà proprio roseo per la buona intesa di coppia: dovete pazientare ancora qualche giorno prima di poter mettere in discussione alcune cose con il partner. Single, questa giornata non riuscirà ad allontanarvi dalla più noiosa routine quotidiana. E' dura la vita dei soli, ancora di più per voi che desiderate una persona da portare sull'altare... Ma non sono nemmeno tempi facili per voi nativi insaziabili romantici: sognate un incontro tinto di rosa che squarci il velo alla solitudine e all'incomunicabilità? Presto arriverà qualcuno capace di rimettere in gioco emozioni, passionalità e voglia di vivere. Nel lavoro, qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza.

Probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 18 settembre, preannuncia una giornata davvero speciale, ottima per mettere in pratica progetti, desideri sentimentali o nuove iniziative a livello d'amicizia. In campo sentimentale, sarà una giornata positiva: potrete migliorare l'intesa con la persona amata facendo soprattutto leva sui ricordi comuni, sulle esperienze compiute insieme nel passato e su tutto l'amore che c'è tra di voi. Amate, amatevi e guardate al futuro con occhi comuni, ovviamente puntando lo sguardo nella stessa direzione: in caso di diversità di vedute, il dialogo e il sorriso dovranno essere le vostre armi, non dimenticatelo!

Single, proverete un rinnovato interesse per le relazioni sociali; la curiosità vi porterà a frequentare ambienti diversi dal solito alla ricerca di nuove emozioni. Un amore fatto di mistero vi intrigherà, magari svegliando il gusto della sfida e dell'avventura. Nel lavoro, per chiudere, questo venerdì porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi. Riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerirà. Voto 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.