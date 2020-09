L'oroscopo di domani 17 settembre, ha già messo la "quinta marcia", pronto a stilare la classifica sui segni fortunati e quelli con presunte difficoltà. Il prossimo giovedì intanto, in analisi saranno messi principalmente i comparti inerenti amore e lavoro riguardanti la sestina da Ariete a Vergine. Pronti a dare un nome ai segni migliori e peggiori di questa parte della settimana? In evidenza nel periodo gli amici dell'Ariete e del Toro, segni valutati quest'oggi in giornata a cinque stelle. Invece, decisamente poco convincente il periodo secondo le nostre previsioni zodiacali di giovedì, per due particolari segni: Leone e Gemelli.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 17 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 17 settembre

Il giro di boa di metà settimana è arrivato, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia alla giornata di giovedì? A dare le giuste info, come da routine, la nostra attesa classifica stelline quotidiana interessante il 17 settembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina, ossia quella compresa da Ariete fino a Vergine. Iniziamo subito con il mettere in bella mostra lo spettacolare ingresso della Luna in Bilancia, transito portatore d'amore sia ai single che alle coppie.

Ovviamente, a fare la parte del leone, secondo quanto specificato dalle previsioni astrologiche sul periodo, saranno in primis gli amici Ariete e Toro, grandissimi favoriti, entrambi posizionati al primo posto in scaletta. Ansiosi di scoprire gli altri segni?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani, 17 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 17 settembre al segno dell'Ariete preannuncia un giovedì ottimo: scommettiamo?

In amore, con la vostra buona e riconosciuta capacità enfatica e con la puntigliosa cura che avete nel fare tutto (e bene!) ciò che vi passa per la testa, l'impresa di riconquistare il cuore della vostra metà non vi sarà di certo difficile. In coppia infatti, vi sveglierete con una vena di romanticismo e farete trascorrere una sensazionale giornata alla persona amata. Sarete in linea di massima molto attenti e premurosi nei confronti della persona amata, pronti a regalare qualsiasi cosa, oltre al vostro grande amore. Single, con il magnifico cielo che avete, potete concedervi evasioni a volontà: gli incontri saranno favoriti e nuove relazioni nasceranno, se solo lo vorrete. Non fuggite di fronte a tanta benevolenza ma assaporate fino in fondo il nettare che la vita senz'altro vi offrirà.

Nel lavoro, sarete imbattibili sul piano del metodo con cui imposterete la vostra attività, tanto che spesso verrete additati come esempio da tutti. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche indicano l'arrivo di un giovedì 17 settembre meritatamente positivo e bilanciato. La giornata di metà settimana infatti offrirà ottimi spunti per migliorare i rapporti d'amore. Affrontate spensieratamente la quotidianità: gioie e sorprese vi attendono in incognita e lasciarsele scappare (o non accorgersene) sarebbe imperdonabile. In amore, sarà un giovedì ricco di fantasia e divertimento: gli astri suggeriscono di affrontare questa giornata con spensieratezza, infatti sarà proprio una passeggiata in quanto riceverete gli stimoli giusti per provare nuove attività, ma anche per fare quello che più vi piace e ridere di gusto, felici insieme a chi amate.

Single, vedrete l'amore come un gioco gaio. Sarete disinvolti e non farete fatica ad allacciare nuovi rapporti sentimentali. Avrete altresì le idee molto chiare ottenendo qualsiasi cosa voi decidiate e, magari, anche la soddisfazione di un risultato davvero inaspettato. Nel lavoro, gli astri vi osserveranno benevolmente ed un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia un giovedì certamente "fastidioso". La giornata di metà settimana si presenta già da adesso con le pessime credenziali relative al "ko". Pertanto, le predizioni giornaliere mettono in guardia in amore su probabili disaccordi o scarsa comunicazione: non vi sentirete capiti dalla persona cara e non troverete il momento giusto per confidarvi.

Paura di essere giudicati? In molti casi nell'aria si respira già un odore di capricci o di ripicche. Motivi futili e discussioni con il partner, magari sui programmi della serata, che non varranno effettivamente tanta ostinazione. Single, giorno da cancellare, da mettere nel cestino, perché oltre ad avere la "Luna storta", dovrete subire i soprusi di Giove, Saturno e Plutone (speculari negativi al 85%). In breve il cielo sopra di voi vi obbligherà a farvi carico di oneri domestici o ad affrontare difficoltà familiari. Nel lavoro, una serie d'intoppi vi metterà di fronte ad una realtà ben diversa da quella immaginata e sperata. Prendete le dovute cautele, perché le vostre iniziative appariranno bloccate da impedimenti esterni, per cui non colpevolizzatevi.

Voto 6.

L'oroscopo di giovedì 17 settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì indica l'arrivo di un periodo discreto e, a tratti, anche abbastanza soddisfacente. Le stelle infatti sono intenzionate a girarvi parzialmente le spalle: con un po’ d’impegno e d’ottimismo, tutto si risolverà. In amore, a meno che non abbiate già qualcosa di previsto, organizzate una serata tranquilla in casa o dove vi pare, purché con la vostra metà. Se siete in coppia da tempo, le stelle vi consigliano di dedicare questo momento alle persone che più amate: cercate idee carine, seppur semplici, per sorprendere o ravvivare il vostro rapporto, in primis quello di coppia.

Single, la vostra immagine ne uscirà rinforzata dopo un periodo nel quale siete riusciti a brillare per l'allegria e la capacità di coinvolgere gli altri. Così i nati nella prima decade dovranno dedicare più tempo all'amore e meno energie ad inseguire denaro o potere. Nel lavoro, non sarà una di quelle giornate indimenticabili che a voi piace mettere nell'album dei ricordi, ma le ore scorreranno comunque molto piacevolmente. Praticità, organizzazione e fiuto non vi mancheranno e vi accompagneranno nelle decisioni che dovrete prendere per il futuro. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata definita con l'odiosa spunta del "ko". Secondo gli ultimi studi effettuati sulla vostra carta del cielo, per quanto riguarda l'amore, bisognerà essere molto prudenti.

Irrequietezze di vario genere vi tormenteranno: potreste sentirvi confusi e attraversare momenti di smarrimento. In coppia, anche se detestate litigare o anche solo discutere con il vostro partner, in questo periodo non potrete tirarvi indietro. Ci saranno troppe questioni da risolvere, ma attenzione a non esagerare. Spesso le vostre continue attenzioni rischiano di soffocare il vostro partner che, alla lunga, potrebbe stancarsi. Single, gli influssi astrali di questi ultimi giorni potrebbero aver messo alla prova la vostra creatività o l'ottimismo e proprio per questo sentirete il bisogno di conferme in campo affettivo o un nido sicuro dove rifugiarsi dopo le fatiche quotidiane. Le circostanze sembrano fatte apposta per farvi capire quanto l'amore vero sia fondamentale per vivere bene, serenamente.

Nel lavoro, tenete gli occhi bene aperti nell'ambiente perché qualcuno potrebbe cercare di crearvi imbarazzo mettendovi apposta in una situazione difficile. Evitate di ingigantire un'eventuale sensazione di scontentezza, che potrà emergere improvvisamente senza un motivo preciso. Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 17 settembre, predice che partirà un po' con il freno tirato questa parte centrale della settimana. In amore, vi sentirete un po’ in crisi nel rapporto sentimentale e in questi giorni il malessere potrebbe anche accentuarsi. Il fatto è che non riuscite a mantenervi a lungo sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Fate una sincera auto-analisi.

Nelle relazioni con problemi in corso, finalmente vi sentirete in grado di affrontare le incomprensioni con molta più energia ed entusiasmo. Le stelle favoriranno il dialogo, l'amore e la tenerezza e gli affetti familiari vi renderanno socievoli facendovi comunicare con spontaneità al partner i vostri veri sentimenti. Single, quella di domani si prospetta essere una bella giornata per voi: potreste ricevere una lieta notizia che (forse) attendevate da molto tempo e questo vi renderà particolarmente felici e amabili. Nel lavoro, vi aspetta una giornata in cui tutto filerà liscio come l'olio, ma sarà proprio questo che in fondo vi dispiacerà un poco, forse perché vorreste un po' più di movimento.

Grazie ai favori lunari, avrete un'intuizione che vi consentirà di intraprendere una soluzione ad un problema spinoso che ultimamente non vi faceva dormire la notte. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.