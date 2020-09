Nell'articolo di oggi andremo a svelare l'Oroscopo del giorno 18 settembre. A tenere alta la curiosità di voi lettori saranno ovviamente le previsioni zodiacali di venerdì, come da titolo impostate sui segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra i sei appena annunciati si celano tre simboli astrali particolarmente fortunati: curiosi di sapere quali sono? Bene, diciamo subito che ad avere campo libero in quanto a positività saranno Bilancia, Scorpione e Pesci valutati in giornata a cinque stelle. Invece, ad avere un fine settimana abbastanza impegnativo, secondo le attuali predizioni astrologiche, saranno probabilmente i nativi del Sagittario, in questo contesto indicati con la spunta relativa ai periodi da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 18 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline venerdì 18 settembre

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni prossimamente baciati dalla fortuna? Bene, niente di più facile: pronta da consultare, la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì 18 settembre. Tra i segni dello zodiaco in analisi nel frangente, a spiccare il volo verso la parte più alta della scaletta, Bilancia, Scorpione e Capricorno, segni favoritissimi dalle stelle, tra l'altro già anticipati in apertura. Vediamo come sono stati preventivati i restanti simboli passando subito al setaccio il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo del giorno.

La classifica con le stelle quotidiane per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 18 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 18 settembre indica un ottimo venerdì in arrivo per voi nativi.

Pertanto sarà una giornata magnifica soprattutto per quanto riguarda l'amore. Ottimi i rapporti con le persone amate e questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia! Concentratevi in modo da poter realizzare ciò che più vi piace cercando di vivere al meglio la giornata che vi attende. Single, ancora in cerca di una storia d'amore a lieto fine?

Accontentarsi di ciò che "passa il convento" piuttosto che continuare a girare a vuoto potrebbe essere una scelta saggia, anche se momentanea. Il lavoro invece potrebbe riservare qualche buona sorpresa. Ricco di novità, il periodo potrebbe stimolare umore e fiducia: raggiungerete con successo qualche piccolo ma importante traguardo. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano in generale una giornata fantastica, soprattutto in amore. In coppia, se siete troppo concentrati su altre cose potreste mettere a rischio l'integrità del rapporto: fate così, prendetevi del tempo in più da dedicare a chi vi ama, certamente allenterete eventuali tensioni a vantaggio di entrambi.

Single, buone prospettive se saprete cogliere al volo le occasioni che si presenteranno oggi e domani. Se solitari da vecchia data, potreste trovare il coraggio di dichiararvi finalmente a una persona che ultimamente vi interessa molto: bene così, non mollate e ovviamente non siate pigri. Nel lavoro altresì, potreste ottenere i giusti riconoscimenti per eventuali sforzi fatti in questo ultimo periodo. Qualcuno più fortunato potrebbe anche avere un sostanzioso guadagno. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo di venerdì 18 settembre al Sagittario indica una giornata di basso livello, valutata nelle predizioni di oggi come non troppo positiva. In amore, sarete determinati, perciò vorrete essere sempre e solo voi a decidere: occhio, questo venerdì la vostra dolce metà proprio non vorrà starci, dunque agite con intelligenza.

Single, se avete offeso (senza volerlo) una persona alla quale tenevate, non potete far altro che prendervela con voi stessi: intanto provate a riparare, mettendoci la classica "pezza", anche se sarà abbastanza arduo, visto il periodo. Nel lavoro, contrattempi di vario genere non vi abbandoneranno neppure a fine giornata, rischiando di compromettere anche la serenità in ambito familiare. Urge per molti nativi un po' di sano relax. Voto 6.

Oroscopo del 18 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 18 settembre preannuncia una giornata passabile. Anche se non doveste essere troppo sicuri di voi stessi per le cose che andrete a mettere in gioco prossimamente, non demoralizzatevi, la fiducia e il pensiero positivo non devono mai mancare.

Secondo l'Astrologia applicata al Capricorno, per quanto riguarda l'amore, in tanti cercherete di recuperare il tempo perduto con la persona amata. In questo caso cercate di stare il maggior tempo possibile in dolce compagnia: pronti a dare prova tangibile del vostro affetto? Single, le stelle annunciano a tanti di voi una forma fisica straordinaria, in grado di farvi ottenere risultati di prestigio sotto il profilo delle amicizie (a scopo sentimentale). Approfittate, adesso o mai più! Nel lavoro, mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di venerdì indicano una giornata non troppo dispendiosa in termini di energie, diciamo si manterrà nella media positività.

In amore, qualunque cosa vi diranno, sorridete, prendete sopratutto con pazienza e diplomazia eventuali tentativi di infiammare il rapporto. State sereni e tranquilli, in fondo da piccole complicazioni potrebbero nascere nuove opportunità. Single, le stelle annunciano felici novità nelle relazioni, quali la nascita di sentimenti più profondi e/o la condivisione d'interessi con, magari, progetti per un futuro a due. Vi sentirete di avere l'energia giusta per passare una lunga serata con gli amici, magari farete pure un incontro fantastico. Nel lavoro, all'improvviso potreste scorgere in lontananza un barlume di positività, soprattutto sotto forma di opportunità da cogliere. Speriamo per voi siano notizie positive.

Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. Venerdì, molto gradito ai rapporti sentimentali nonché a quelli legati alla professione. L'oroscopo del giorno 18 settembre infatti consiglia in amore tanta inventiva e fiducia nei propri mezzi. Grazie ad un cielo astrale magnifico, potrete migliorare la vostra relazione sentimentale: le idee e le intuizioni saranno assolutamente brillanti e i sentimenti saranno profondi. Molti di voi si renderanno conto di quanto sia importante e bello sentirsi innamorati e avere qualcuno di cui prendersi cura. Single, sappiate che non vi lascerete sfuggire nessuna delle occasioni che potrebbero capitarvi a tiro: con questi astri meravigliosi quasi tutti cadranno ai vostri piedi...

Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata molto interessante. Potrete contare sul sestile da Giove e Plutone per progredire nella vostra carriera. Abbiate maggior dedizione per le cose o per i progetti attualmente in corso. Tranquilli, tutto andrà per il meglio. Voto 9.