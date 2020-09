L'Oroscopo di domani, giovedì 1° ottobre, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Si prospetta una giornata interessante. La Luna Piena in Ariete permetterà di cominciare il mese con il piede giusto anche se non per tutti sarà così. Scopriamo le previsioni della giornata e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli gli ultimi quattro segni zodiacali

Toro - 12° - "Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio". Per questa giornata del 1° ottobre, l'oroscopo vi mette in guardia dai fuochi di paglia e dalle conoscenze nate in fretta e furia.

Chi è in una relazione da molto tempo, potrà gettare le basi di un progetto a lungo termine. Si prospetta un giovedì sereno e tiepido, approfittatene per fare il bucato invernale e/o dei lavoretti esterni.

Vergine - 11° - In questa giornata sarà meglio sbrigare quelle faccende domestiche che avete in mente di fare da tempo. Aspettatevi un giovedì importante in cui potrebbero giungere degli ordini o una lettera. Le stelle dicono che avete un ammiratore e che presto o tardi si farà avanti. Chi è preso dalla carriera ha difficoltà a far quadrare i conti.

Sagittario - 10° - Se non fate chiarezza dentro di voi, non riuscirete mai a vivere serenamente il rapporto con gli altri. In questo momento siete confusi e un po' assonnati.

In famiglia è necessario essere più partecipi e presenti, soprattutto in questa giornata. In genere tendete a fuggire dalle situazioni spinose, ma in questo giovedì dovrete prendere il toro per le corna e chiudere eventuali problematiche.

Cancro - 9° - Vi sentite prigionieri di una realtà che non tanto vi garba.

Ci sono molti aspetti positivi, ma anche delle note stonate. Comunque sia, in questa giornata potrete finalmente liberarvi dalle vostre zavorre e nuotare verso la superficie. Non permettete a nessuno di dirvi come dovete pensare o muovervi. La vita è vostra ed avete tutto il diritto di viverla come meglio vi aggrada e senza mancare di rispetto gli altri.

A volte si fa la scelta giusta dopo aver visto quella peggiore. Cercate di non scaricare sugli altri i vostri disagi.

L'oroscopo del 1° ottobre e i segni di metà classifica

Scorpione - 8° - Lasciatevi andare e prendete la vita così com'è. Non continuate a remare controcorrente altrimenti presto o tardi finirete per implodere. Con il partner l'intesa non manca, specie in queste 24 ore in cui potrete riposare senza fare nulla.

Acquario - 7° - Investimenti in vista. Da tempo state valutando un certo acquisto, ma avete timore di prendere una cantonata o di chiudere un cattivo affare. In questa giornata vi sentirete molto più sicuri di voi stessi, perciò non saranno da escludersi delle prese di posizione e/o dei chiarimenti.

Lasciatevi andare alla passione e accettate eventuali inviti.

Pesci - 6° - L’oroscopo invita a fare il salto nel buio, specie se da anni siete bloccati nella medesima situazione di stallo. "Chi non risica non rosica", quindi mettete da parte ogni preoccupazione e lasciatevi andare. In giornata, un vecchio legame risulterà più solido che mai. In famiglia c'è qualche pessimista che vi demoralizza, ma in queste 24 ore tirerete fuori tutti i vostri pensieri.

Capricorno - 5° - Le previsioni dicono che è giunto il momento di sistemare la situazione. Sarà una giornata fortunata e positiva, potrete osare qualcosa in più. Sfruttate nel migliore dei modi queste 24 ore e cercate di non essere troppo taciturni.

L'amore sta per sbocciare per i cuori solitari, presto non sarete più single.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Leone - 4° - Siete in attesa di ordini e/o di alcuni risultati, finalmente in questa giornata qualcosa si smuoverà. Un vecchio amore potrebbe riemergere dal passato e farvi piombare in uno stato di incertezza. Impegnatevi duramente all'interno del lavoro e presto potrete chiedere una promozione o un aumento della busta paga.

Gemelli - 3° - Le prime ore della giornata saranno intense e vivaci. Potrete trascorrere del tempo all'aria aperta e godere dei caldi raggi solari. L'amore di coppia forse si è raffreddato un po', le stelle intravedono l'arrivo di una bufera.

Chi è single deve tenere la porta del proprio cuore aperta. Avete bisogno di uno stimolo, ultimamente ogni cosa vi appare insipida. Quando si vuole una cosa e la si fa con tanta fermezza, alla fine si raggiunge lo scopo.

Bilancia - 2° - Le previsioni astrologiche del 1° ottobre dicono che sarete fortunati e invitano a festeggiare allegramente e a sfruttare appieno la giornata. Avete davanti a voi un altro mese da vivere e da far fruttare. Potreste prendere parte ad un evento o ad una festicciola organizzata in vostro onore. In casa regna la tranquillità, era da molto tempo che non vi sentivate così sereni.

Ariete - 1° - Giovedì vincente. Potrebbero giungere delle buone notizie, quindi tenetevi pronti ad accogliere qualsiasi eventualità.

Qualcosa è destinato ad accadere in queste 24 ore, ma prossimamente assisterete ad un cambiamento riguardante l'economia, la salute e/o la vostra situazione di vita generale. Non lasciate che l'amore passi in secondo piano.