La giornata di domani segnerà l'inizio di un nuovo mese. Tante novità attenderanno tutti i segni zodiacali e ci saranno numerose sorprese in ambito amoroso, lavorativo e sociale. Per formulare l'oroscopo del 1° ottobre sarà fondamentale osservare i movimenti degli astri. Tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Urano, Venere in trigono a Marte, Marte in quadratura a Saturno e in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 1°ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 1°ottobre: Ariete entusiasta e Cancro riservato

Ariete: il mese di ottobre inizierà col botto per il vostro segno zodiacale. Verrete travolti da una grinta non indifferente e lotterete per realizzare i vostri sogni più profondi. Potrebbero esserci delle importanti novità in ambito lavorativo, ma dovrete essere pronti ad adattarvi a nuovi contesti. Un cambiamento riguardo ai colleghi potrebbe destabilizzarvi, ma il vostro carattere solare ed energico riuscirà a conquistare tutti. Al contrario, in amore, ci saranno delle piccole difficoltà nell'approccio con il partner. Sarà necessario adottare un atteggiamento tollerante, ma anche deciso.

Toro: avrete voglia di recuperare un vecchio rapporto d'amicizia.

Sarete molto dispiaciuti per la situazione creatasi in passato e cercherete di rimediare. Non è detto che il vostro piano andrà a buon fine, ma sarete felici di averci provato. Il partner vi coinvolgerà nella sua vita privata e non tutto quello che vedrete sarà di vostro gradimento. Sarà importate avere massimo rispetto per le decisioni altrui, anche se non rispetteranno le vostre idee.

Il lavoro potrebbe causarvi uno stress eccessivo: della buona musica e un bagno caldo contribuiranno a donarvi il relax necessario.

Gemelli: la situazione amorosa potrebbe prendere una piega inaspettata. Vi renderete conto di desiderare qualcosa in più nella vostra coppia e cercherete di spronare il partner affinché ciò avvenga.

Non sarete bravi a risolvere i malintesi e tenderete a chiudervi in voi stessi. Per fortuna, un amico stretto vi aiuterà a superare questo difficile momento. Il lavoro costituirà un'ottima valvola di sfogo perché occuperà la vostra mente e vi renderà soddisfatti dei risultati ottenuti. Attenzione a non esagerare con la presunzione.

Cancro: un evento inaspettato potrebbe mettervi di cattivo umore. Non avrete voglia di relazionarvi con il prossimo e vi sembrerà inutile cercare l'aiuto degli amici più cari. In realtà, le persone che vi circonderanno noteranno un cambiamento in voi e cercheranno di indagare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro: sfogarvi e consultarvi con qualcuno di fidato vi permetterà di alleggerire la vostra tensione emotiva.

Ci saranno delle sorprese all'interno della vostra relazione, ma non quelle che vi sareste aspettati.

Oroscopo del 1°ottobre: Leone goloso e bisogno di relax per Bilancia

Leone: non riuscirete a tenere sotto controllo la vostra golosità. Trascorrerete tutto il giorno in cucina tra gustosi manicaretti e snack appetitosi. A fine serata potreste essere travolti dai sensi di colpa, ma avrete modo di compensare tramite l'esercizio fisico. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non ossessionarvi con la dieta: qualche volta, il cuore e la mente hanno bisogno di zuccheri e coccole per lavorare bene. Non sarete molto interessati alle questioni romantiche perché preferirete concentrarvi sui vostri hobby preferiti.

Vergine: la vostra capacità d'intuizione potrebbe rendervi un po' troppo sicuri delle opinioni che vi farete sulle altre persone. Tenderete a giudicare prima di conoscere e a selezionare con cura gli amici da frequentare. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non allontanare il prossimo prima di comprendere il suo carattere: potreste rimanere sorpresi dai pregi che si celano dietro a una prima impressione sbagliata. Sarete pronti a prendere una decisione importante in ambito sentimentale. Non sarà facile, ma sentirete di doverlo fare per migliorare la vostra vita.

Bilancia: vi renderete conto di aver accumulato un po' troppe responsabilità. Sarà difficile, per voi, occuparvi di tutto e deciderete di chiedere aiuto.

Forse, alcuni amici vi chiuderanno la porta in faccia. Ne soffrirete molto, ma questo vi farà capire quali sono le persone che davvero vi vogliono bene. Il partner cercherà di abbattere la corazza che vi siete costruiti attorno. Le sue parole dolci e romantiche vi spingeranno ad aprire il vostro cuore, ma non sarete ancora pronti a rivelare i vostri segreti più profondi. Una chiamata piacevole vi riempirà il cuore di gioia.

Scorpione: l'ignoto non vi spaventerà, anzi, contribuirà a stimolarvi e a rendervi combattivi. Amerete affrontare nuove esperienze e trovarvi in contesti che vi permettano di sfidare voi stessi. Non avrete alcun problema nell'approccio con nuove conoscenze, ma il vostro bisogno di puntualizzare tutto potrebbe creare qualche piccola incomprensione.

Ci saranno degli elementi che non apprezzerete nella relazione con il partner. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi a tavolino e parlarne. Forse, la persona amata non la prenderà nei migliori dei modi.

Previsioni astrologiche di domani 1°ottobre: Sagittario innamorato e Acquario spaventato

Sagittario: la vita non è mai come una fiaba, ma a voi sembrerà di vivere proprio la vostra favola romantica. Vi sentirete completamente conquistati dal partner e avrete occhi solo per lui. Trascurerete ogni altro aspetto della vostra vita perché le emozioni saranno talmente travolgenti da spingervi a dimenticare il resto. Inizierete a fare grandi progetti per il futuro, ma sarà fondamentale rimanere con i piedi per terra.

Prima, dovrete approfondire il rapporto con la persona amata perché potreste scoprire dei difetti che prima ignoravate.

Capricorno: sarete molto seri sul posto di lavoro perché vorrete evitare di essere ripresi. Non darete molta confidenza con i colleghi e questo potrebbe farvi apparire come persone poco socievoli. In realtà, con i vostri amici cambierete atteggiamento e sarete l'anima della festa. Non vi tirerete indietro davanti a una richiesta d'aiuto e sarete pronti anche a sacrificare il vostro benessere pur di aiutare una persona che amate. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di prestare attenzione alle compagnie che frequenterete: non tutte saranno degne di fiducia!

Acquario: verrete travolti da paure per il futuro.

Vi sembrerà di perdere il controllo delle vostre emozioni e avrete bisogno di tempo per ritrovare il giusto equilibrio. Sarà fondamentale evitare tutte quelle situazioni che possano aumentare il vostro stress. Temerete di non poter più uscire da queste fobie, ma in realtà, ben presto, tutto tornerà a splendere. Grazie alla compagnia dei vostri amici più cari, sarete pronti a tornare a sorridere. Verrete contagiati dal loro entusiasmo ed essere tristi vi sembrerà solo una perdita di tempo.

Pesci: tenderete a essere molti esigenti all'interno della vostra relazione sentimentale. Il partner verrà messo sotto pressione dalle vostre richieste e ciò potrebbe creare una piccola frattura di coppia. In realtà, le attenzioni che esprimerete saranno solo una maschera per nascondere la vostra carenza d'affetto.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlare a cuore aperto con il partner. Sicuramente, egli comprenderà il vostro bisogno e cercherà di impegnarsi di più. Potreste contribuire alla creazione di una dolce atmosfera romantica con una cenetta deliziosa e una commedia romantica.