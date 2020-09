L'oroscopo del fine settimana, che va dal 3 al 4 ottobre, prevede per il Toro momenti pieni di fascino e di passione dal punto di vista sentimentale, mentre Bilancia cercherà di fare un po’ di ordine nella propria vita quotidiana. Per l'Ariete sono previste sfide decisamente interessanti dal punto di vista lavorativo, mentre l'umore dei nativi Capricorno sarà spesso molto alto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 3 al 4 ottobre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 ottobre segno per segno

Ariete: sarete particolarmente agguerriti sul posto di lavoro e vi attenderanno sfide piuttosto interessanti da portare a termine nel migliore dei modi.

Bene anche la sfera sentimentale, grazie a Marte favorevole che vi dona un sacco di energie. Voto - 8,5

Toro: Luna sosterà nel vostro cielo in questo fine settimana. Potrete contare su una buona sfera sentimentale, che vi permetterà di caricare la vostra relazione di coppia di fascino, passione e romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9

Gemelli: l'oroscopo del fine settimana segnala un calo per voi nativi del segno, ora che Venere non si trova più in posizione favorevole. L'affiatamento di coppia sarà ancora su livelli soddisfacenti, ma forse fareste meglio a correre ai ripari e cercare di non commettere errori. Voto - 6,5

Cancro: sfera sentimentale in avanzamento per voi nativi del segno, grazie a una configurazione astrale in miglioramento.

Bene anche il settore professionale con Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione, che vi preparerà al meglio per raggiungere grandi successi a lavoro. Voto - 8,5

Leone: fine settimana discreto dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Godrete ancora di un ottimo affiatamento di coppia, che vi consentirà di vivere momenti dolcissimi in compagnia della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Vergine: oroscopo che prevede Luna e Venere in posizione favorevole, perfetti per stimolare la passione nella vostra relazione di coppia, regalandovi momenti davvero belli che non vivevate da molto tempo. Voto - 9

Bilancia: in questo fine settimana cercherete di fare un po’ di ordine nella vostra vita quotidiana, per capire quali sono davvero le vostre priorità e vivere finalmente più in pace con voi stessi.

Voto - 7-

Scorpione: sarà un weekend in cui sarete più propensi a mostrare i vostri sentimenti, soprattutto voi cuori solitari vi sentirete più sicuri di voi stessi, infatti tenterete un approccio diretto con la persona che amate segretamente. Voto - 8+

Sagittario: oroscopo del fine settimana in calo per voi nativi del segno, a causa di Venere in quadratura. Potreste faticare un po’ di più per entrare in sintonia con il partner. Se avete qualcosa da dire, forse potrebbe essere il momento giusto per parlarne. Voto - 6,5

Capricorno: umore decisamente alto in questo fine settimana, grazie alla Luna in posizione favorevole. Godrete molto della compagnia della vostra anima gemella e non vi tirerete indietro quando il partner proporrà dei progetti da svolgere insieme.

Voto - 8+

Acquario: a volte vi chiedete perché frequentate certe persone. Ebbene, secondo l'oroscopo del fine settimana tenderete a selezionare quelle persone che effettivamente meritano la vostra compagnia. Lo farete non solo per stare bene con chi volete, ma soprattutto per stare meglio con voi stessi. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo del fine settimana discreto dal punto di vista sentimentale. Venere in opposizione potrebbe rappresentare un problema per la vostra relazione di coppia e forse fareste meglio a mostrare più spesso intraprendenza e romanticismo nei confronti del partner. Voto - 6,5