L'Oroscopo di mercoledì 30 settembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La giornata segnerà una ripresa per i nativi dei Pesci che hanno avuto una settimana difficile e pesante. Andrà bene anche alla Bilancia che avranno qualcosa da festeggiare. Per i Capricorno ci sarà una bella tregua. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 30 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° - Avrete un cielo cosmico che potrebbe spingervi fuori rotta.

Cercate, in questa giornata caotica, di focalizzarvi su una cosa alla volta. Fare tutto in fretta non porta a nulla di buono. Se non riuscite ad ottenere dei risultati tangibili è perché non sta funzionando qualcosa all'interno delle vostre abitudini. Un cambiamento è necessario. L'anno sta per finire: rivedete i vostri obiettivi e rimetteteli a nuovo.

Scorpione - 11° - Sarete messi alla prova in questa giornata. Sarà dura per voi non pensare al fatto che potrebbe accadervi qualcosa di male, ma non sarà così. Mantenete la calma e la giornata volgerà a conclusione in un battibaleno. Avrete modo di sognare e riflettere sulle vostre condizioni di vita.

Acquario - 10° - Giornata da prendere con la dovuta cautela.

Non dovrete prendere sottogamba nessuna situazione. Evitate, per quanto possibile, di entrare nelle discussioni di lavoro. Il partner potrebbe risultare più permaloso che mai, quindi tenetevi alla larga da lui/lei. Meditate e cercate di prendervi cura della vostra pelle perché ultimamente avete una brutta cera.

Vergine - 9° - C'è una persona che avete conosciuto diversi anni fa, ma che ancora adesso vi colpisce. Sarà la giornata dei grandi pensieri. Rimetterete tutto in discussione, perché sarete profondamente toccati. Avete sottovalutato una certa questione e, fino a che non chiuderete i conti con il passato, non riuscirete a voltare pagina.

L'oroscopo del giorno 30 settembre: i segni di metà classifica

Leone - 8° - Chiedere consigli a chi ha più esperienza, vi sarà di grande aiuto. Crescendo siete diventati molto diffidenti e guardinghi, infatti, delle delusioni vi hanno spinto ad aprire gli occhi. In queste 24 ore potreste incontrare una persona che non vedete da molto tempo. L'amore sarà al centro dell'attenzione fino a domenica. Chi è single non sa di essere innamorato.

Pesci - 7° L’Oroscopo del 30 settembre parla di riavvicinamenti d'amore o d'amicizia, specie se ci sono state delle brutte discussioni di recente. La vostra settimana è incominciata con il freno a mano tirato, non a caso avete avuto moltissime difficoltà. Solamente una piccola schiera di fortunati non hanno avuto problemi particolari.

Comunque sia, in questo mercoledì la musica cambierà e le cose saranno ripristinate.

Gemelli - 6° - Qualche nativo di questo segno ha di fronte a se un bivio e a breve dovrà prendere una decisione. Non rimandate troppo a lungo i vostri doveri e non annullatevi per gli altri. In questo mercoledì l'occasione giusta potrebbe palesarsi e, se sarete abbastanza scaltri, l'agguanterete al volo. Anziché attendere che siano gli altri a cercarvi, fatevi avanti e non sprecate altro tempo. Siete un segno istintivo, ma in queste 24 ore sarà meglio essere prudenti.

Cancro - 5° - L’Oroscopo dice che avrete una giornata importante, soprattutto a livello finanziario e lavorativo. Sarete impegnati all'esterno e sarete più freddolosi che mai.

Sarà meglio prendere delle precauzioni, siete inclini ad ammalarvi. Comunque sia, in queste 24 ore beneficerete di una grande carica cosmica che vi porterà a pensare fuori dagli schemi e ad essere più avanti rispetto alla concorrenza. Chi gestisce la casa e i figli, dovrà cercare di non alimentare la tensione: non è facile far andare tutti d'accordo.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro - 4° - Si prospetta una giornata davvero notevole in cui tutto dovrebbe andare secondo i vostri piani. In questo periodo faticate a concentrarvi, ma in questo mercoledì avrete più energia del normale. Le stelle dicono che a partire da questo giorno, fino a metà dicembre, sarete di corsa per via dei vostri molteplici progetti in cantiere.

Sarà bene approfittare del bel tempo per fare il bucato invernale e sistemare l'abitazione. Non procrastinate altrimenti potreste pentirvene amaramente.

Sagittario - 3° - Negli ultimi mesi avete effettuato dei cambiamenti sia interiori che esteriori. Avete tagliato delle spese diventando più sobri e parsimoniosi. Ebbene, in questa giornata l'oroscopo annuncia l'arrivo di un evento o di una buona notizia che vi farà sorridere. Possibili partenze o viaggi all'orizzonte, se dovete fare qualcosa allora cercate di farla il prima possibile.

Capricorno - 2° - Gli ultimi anni sono stati tanto difficili per voi, ma per fortuna le stelle annunciando che entro dicembre la situazione cambierà completamente.

In queste 24 ore avrete una bella tregua, quindi potrete avanzare proposte, fare richieste, partire, dichiararvi. Sarà la giornata favorevole per un cambio di look.

Bilancia - 1° - Le previsioni astrologiche del 30 settembre si preannunciano strabilianti. Avrete una giornata ricca di emozioni e sorprese, qualcuno vi dimostrerà quanto ci tiene a voi. All'interno del lavoro tutto filerà liscio come l'olio. Un altro anno di vita è passato e siete pronti a dare una spinta maggiore alla vostra quotidianità. Desiderate l'amore, una famiglia vostra e la felicità.