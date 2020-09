Il mese di ottobre si aprirà con una Luna in Capricorno davvero molto brillante e positiva, in grado di rendere i nati di questo segno più preparati emotivamente sul piano sia professionale che amoroso.

Per gli altri segni invece la giornata di giovedì 1° ottobre 2020 sarà piuttosto difficoltosa, soprattutto per i segni di fuoco, in particolar modo per il segno dell'Ariete.

Momenti di ansia e rabbia invece saranno purtroppo riservati al segno dello Scorpione e al segno dei Pesci. A seguire, l'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Ariete confuso

Ariete: sul lavoro apparirete confusi e disorientati su qualche nuova mansione da svolgere, ma nel frattempo cercate di assimilare quanto più possibile per poter essere efficienti in poco tempo e senza il minimo sforzo.

Toro: fate attenzione a qualche malumore serpeggiante all'interno della coppia, perché potreste arrivare ad un litigio o ad una rivendicazione su qualcosa che non dovrebbe esserci in una relazione. Rasserenate gli animi con qualche sorpresa.

Gemelli: probabilmente il lavoro vi ha messo in condizione di decidere cosa aspettarvi e cosa invece siete disposti a rinunciare, ma qualche prospettiva rosea e di guadagno si profilerà all'orizzonte senza che voi facciate alcuno sforzo significativo.

Cancro: la tranquillità che avete nel cuore sarà utile anche poter essere gentili e disponibili sul lavoro, quindi sarà molto apprezzata una vostra premura del tutto nuova all'interno del luogo di lavoro. Evitate le provocazioni dannose.

Vergine impegnata

Leone: evadere per un po' sicuramente vi aiuterà a rasserenarvi e a sfuggire dalla frenesia della routine. La serata quindi potrebbe essere un'occasione molto importante per poter recarvi in qualche luogo anelato da tanto tempo.

Vergine: cercate di convergere le vostre energie su ciò che amate fare, ma anche quello che sapete fare meglio.

Purtroppo dovrete lasciare per strada qualche progetto che non rende fin dall'inizio, anche se in cuor vostro credevate il contrario.

Bilancia: poca voglia di immergersi sul lavoro si presenterà in questa giornata, ma dovrete pensare che così facendo rischierete di non essere inclusi in qualche progetto importante oppure in un salto di qualità non indifferente.

Siate vigili.

Scorpione: se qualcuno vi farà arrabbiare potreste tirare fuori il vostro lato peggiore. Probabilmente saprete come girare la testa dall'altra parte e andare oltre alle provocazioni, ma dovrete avere un grande forza di volontà.

Ostacoli per i Pesci

Sagittario: probabilmente qualche persona interessata a voi si farà avanti, o comunque vi farà qualche sorpresa interessante. Se non siete intenzionati a dedicarvi ad una relazione seria però, il consiglio sarà quello di parlarne chiaramente.

Capricorno: la positività sicuramente farà la sua parte sul lavoro, ma talvolta potreste apparire troppo interessati alle esigenze altrui. La verità è che la vostra disponibilità purtroppo potrebbe essere mal interpretata, accostandola ad un interesse di altra natura.

Acquario: romperete una amicizia che per voi ha significato molto, e forse è importante nonostante tutto, ma che recentemente non ha fatto altro che deludervi, portandovi anche ad una scarsa autostima verso la vostra stessa persona.

Pesci: ci saranno degli ostacoli a cui dovrete far fronte in modo più che preparato, ma d'altro canto potrete contare sull'aiuto di qualcuno che saprà come togliervi dagli impicci più importanti. Concentratevi sull'aspetto burocratico e finanziario del vostro lavoro.