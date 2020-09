L'Oroscopo di domani 1° ottobre è pronto a dare le giuste indicazioni sull'andamento previsto per il prossimo giovedì. Come di consueto, d'obbligo il riferimento alle effemeridi giornaliere, punto chiave in grado di decretare la positività o l'eventuale negatività di un periodo. Alla ribalta delle cronache astrali i settori riguardanti sia l'amore che il lavoro, come sempre indicizzati in funzione dei soli segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. In merito a quanto detto quindi, saranno passati "al setaccio" i soli segni appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Quest'oggi a poter gongolare grazie alla splendida giornata al "top del giorno", valorizzata dall'arrivo della Luna in Ariete, saranno proprio gli amici nativi nel predetto segno di Fuoco.

A dare compagnia al primo in classifica senz'altro Toro, Gemelli e Vergine, trio considerato in giornata a cinque stelle. Giornata di metà settimana decisamente votata all'affanno invece, secondo le previsioni zodiacali di giovedì, per quelli del Leone, pronosticati in periodo "sottotono": riusciranno a mantenere calma e nervi saldi? Se sapranno farlo avranno in pugno le sorti del periodo. Invece, molto più complicata la situazione per il Cancro, sottoscritto da un pessimo giovedì valutato con il "ko". Per saperne di più andiamo a dare maggior spazio alla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 1° ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 1°ottobre

Le effemeridi quotidiane hanno già decretato chi avrà un giorno positivo e chi, invece, sarà costretto a cautelarsi.

A dare un'idea del grado di positività/negatività assegnato dagli astri ai sei segni in analisi in questo contesto, come sempre la nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 1°ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In merito a ciò, abbiamo già svelato il segno più fortunato, l'Ariete, posizionato al primo posto con la "top del giorno" grazie all'ingresso nel settore della Luna. Adesso non resta altro da fare se non mettere in chiaro, finalmente, i restanti simboli zodiacali, cercando ovviamente di tenere a freno l'eventuale ansia.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★★★: NESSUNO

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 1°ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani 1°ottobre al segno dell'Ariete predice una giornata intensa e prospera, specialmente per le cose attinenti l'amore e gli affetti in generale. La giornata per quanto concerne l'amore, sarà sotto la buona protezione della Luna nel segno. Potrete inaugurare un capitolo nuovo nella vostra vita sentimentale, a patto di non sprecare tempo prezioso nel voltarvi a guardare indietro. In ambito di coppia, gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista.

Ogni aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del futuro sentimentale rilanciando o rafforzando il rapporto di coppia. Single, approfittando di una situazione astrale favorevole conoscerete persone nuove e vi divertirete moltissimo. Organizzate una serata indimenticabile con gli amici più cari e state all'erta, perché una persona dolce e sensibile potrebbe entrare lentamente nei vostri pensieri, facendovi innamorare perdutamente. Nel lavoro, tutto sarà all'insegna del cambiamento. Nuove idee non saranno necessarie, dovete solamente prendere spunto da quelle vecchie e portarle avanti senza lasciarsi arrestare dal giudizio di altri.

Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì annunciano una giornata al top, almeno secondo le previsioni astrali del periodo. Forse questo giovedì potrebbero arrivare diverse novità, tutte belle e appassionanti. Guai ad adagiarsi nella routine o a lasciarsi ingabbiare dalla solita vita: bisognerà mantenere alta l’attenzione e la curiosità. In amore, sarà un giorno sereno, molto tranquillo e scorrevole. L'energia non mancherà, migliorerà anche l'intesa di coppia e lo dimostrerete riempiendo di tante attenzioni il vostro partner. Single, nessun aspetto planetario da segnalare in questa giornata serena e tranquilla, nella maggior parte dei casi. La sensazione generale sarà quella di piacevole sicurezza; se qualche problemino c'era, per ora sembra essere tamponato.

Nel lavoro, in questa giornata sicuramente potrete incrementare la vostra capacità di conoscere le persone. In questo modo saprete anche come trattare con diversi tipi di caratteri. State inoltre iniziando una nuova fase della vostra vita e presto questo vi renderà molto soddisfatti in molti settori. Voto 9++.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo presenta a voi nativi un periodo davvero ottimo. Avrete le carte in regola per dare alla giornata tutta la positività di cui avrete bisogno. Qualunque cosa steste aspettando, avrete ottime probabilità di ottenerla in questo periodo, specialmente a partire dalla seconda metà della mattinata e fino alla fine della giornata.

In amore, la vostra vita di coppia verrà illuminata dalla Luna in Ariete: grazie alla generosità della "musa dei poeti", avrete la possibilità di ristabilire un buon rapporto con le persone amate. Sarete forti, audaci e determinati ad andare avanti, superando le sfide che il destino metterà nella relazione di coppia. Single, giornata stimolante, piena di opportunità ed avvenimenti interessanti. Questo, grazie alla Luna, avrete vitalità e gioia di vivere in abbondanza. Anche Venere sarà parzialmente schierata dalla vostra parte. Innamorati e corteggiati, avrete addosso un'ottima energia per andare, venire e ritornare a vostro piacimento. Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

Voto 9-.

L'oroscopo di giovedì 1° ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì prevede che il periodo in analisi non porterà quasi nulla di positivo. Si evidenzia il fatto che potrebbe essere inutile darsi troppi obbiettivi: non avrà senso farsi in quattro per poi scoprire di non essere in grado di portare a termine eventuali promesse. In amore, i transiti astrali del momento vi vedranno abbastanza malinconici. Cercate di scacciare il pessimismo che dovesse pervadere scacciando altresì qualsiasi tipo di recriminazione in amore. La vostra possessività sarà purtroppo alle stelle e potrà rendervi piuttosto assillante con la persona amata.

Single, cercate di essere saggi nell'evitare le insidie impreviste, il che potrebbe farvi diventare eccessivamente critici nei confronti di tutto e tutti. Evitate di esprimere giudizi non richiesti, riguardanti i vostri amici, altrimenti rischierete di allontanarli tutti. Nel lavoro e negli affari evitate di mostrare eccessiva sicurezza, perché potrebbe rivelarsi la causa di passi falsi. Comunque, anche se dovesse essere veramente una giornata faticosa o stressante, dovete assumervi le vostre responsabilità e non sempre saranno gradite. Voto 6-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata abbastanza indefinita, additata senz'altro come impegnativa: in gergo "sottotono".

Nuove esperienze e nuovi interessi accenderanno la creatività, indirizzandola verso settori in espansione. Ma attenzione: non è sempre oro quello che luccica! In amore, le stelle vi daranno tutto il loro aiuto facilitando il dialogo di coppia oppure facendovi trovare un partner bendisposto. Comunque, avrete anche bisogno di nuovi stimoli ed il vostro interesse dovrà sempre essere ravvivato per far sì che la fiamma amorosa non si spenga mai. Single, non tutto funzionerà secondo i vostri desideri, perché la Luna formerà un angolo negativo con il vostro segno. Armatevi di pazienza se un programma della giornata dovesse subire una variazione, se un'uscita di denaro imprevista dovesse mandarvi fuori dai gangheri oppure se l'atmosfera in casa non dovesse essere delle migliori!

Riposatevi, perché del buon sonno e la lettura di un libro vi rimetteranno in sesto. Nel lavoro, le stelle vi proteggeranno e vi aiuteranno ad affrontare nel modo migliore gli imprevisti che dovessero minare la serenità del vostro operato. Dovete in molti casi fare appello alla vostra razionalità per non cedere alla rabbia e rovinarvi non solo l'umore, ma anche tutta la giornata. Voto 7-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 1° ottobre, indica che la giornata inizierà e proseguirà alla grande per molti di voi del segno. Intanto cercate di abbinare la buona volontà e l'impegno alle cose legate all'esperienza di vita vissuta: vi sarà di grande aiuto. In campo sentimentale, in questa giornata emozioni e sentimenti si faranno sentire in maniera piuttosto immensa.

Con il partner sarà quindi il caso di lasciarsi andare e godere ogni sensazione positiva, così facendo vi sentirete certamente subito meglio. Se siete single non sarebbe male sottrarre un po' di tempo dai vostri mille impegni per dedicarlo al vostro benessere fisico ed agli amici: pronti a farvi coinvolgere in eventuali programmi divertenti? Allora fatelo, vedrete che trascorrerete una giornata davvero speciale con le persone che più stimate. Nel lavoro, sarete pronti a fare la differenza. Avrete voglia di fare qualcosa di diverso. Sarete carichi, dinamici e non demorderete di fronte agli ostacoli, che saranno dati principalmente da coloro che non sposano le vostre stesse idee e vorrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Voto 9.

